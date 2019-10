Image copyright Apple Corps Natpis na slici Kada je prvi put objavljen Ebi Roud, britanski premijer bio je Harold Vilson, a Ser Alf Remzi selektor fudbalske reprezentacije Engleske

Ebi Roud, čuveni album grupe Bitls, vratio se na prvo mesto top liste pola veka nakon što je prvi put objavljen.

Za to je zaslužan tribjut bend Fabulozna četvorka (Fab Four) koji je objavio prošireno izdanje posvećeno godišnjici originala.

Precizno računajući, prošlo je 49 godina i 252 dana od kada se Ebi Roud prvi put pojavio na vrhu top liste tokom ranih 1970-tih godina.

„Neverovatno je da se Ebi Roud dobro drži nakon svih ovih godina", napisao je Ser Pol Mekartni na Tviteru.

„Ali radi se o sjajnom albumu", dodao je on.

Nova verzija sadrži originalne numere poput Here Comes The Sun i Come Together, kao i neke ranije neobjavljene snimke.

Prethodni rekord za najveću pauzu između dolaska na prvu listu držali su (da, pogodili ste) Bitlsi, za njihov album iz 1967. godine Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

Rok remek delo se vratilo na prvo mesto 2017. godine, zahvaljujući još jednom reizdanju povodom godišnjice - 49 godina i 125 dana nakon što je bio na vrhu.

Abbey Road je i ove najprodavaniji album na vinilu. Prodato je nešto manje od 9.000 kopija.

Sa prvog mesta je zbacio novi album samoproklamovanog superfana Bitlsa Lijama Galagera.

Drugi solo album biveg pevača Oejzisa Why Me? Why Not je prošle nedelje izbio na prvo mesto.

Iako je u pitanju njihovo pretposlednje izdanje, Ebi Roud je zapravo poslednji album koji su Bitlsi snimili zajedno.

Let It Be, koji je izašao sledeće godine, snimljen je pre albuma Ebi Roud, ali je izlazak odložen zbog neslaganja u produkciji.

A strana albuma sadrži poznate numere poput Something i Octopus's Garden.

Ali mešavina osam traka na strani B, od Mekartnijeve klavirske balade You Never Give Me Your Money do The End - jedne od retkih koja sadrži Ringov solo bubanj - za mnoge je obeležila ovaj album kao najveći u njihovoj karijeri.

Liverpulski bend je otrkio da su stvorili sekvence kako bi iskoristili nepotpuno pesme i, iako je to bila Makartnijeva ideja, producent Džordž Martin - poznat kao peti Bitls - uzima zasluge za kaleidoskopsku strukturu albuma.

Prošle nedelje, hiljade fanova je krenulo na hodočašće do studija u zapadnom Londonu po kojem je album dobio ime, kako bi obeležili pedesetogodišnjicu.

Mnogi su pozirali kao na omotu albuma, koji prikazuje basistu Bitlsa kako bosonog prelazi preko pešačkog prelaza, a prate ga ostali članovi benda - Star, Džordž Harison i Džon Lenon.

Džejmi Gari, 61, letela je 14 sati iz Santijaga u Čileu, kako bi prisustvovala obeležavanju godišnjice.

„Morate da im se zahvalite za svu divnu muziku koju su nam dali", rekla je.

Bend Arctic Monkeys odao je počest Bitlsima 2012. godine, izvevši njihovu pesmu inspirisanu Čakom Berijem, dok ih je ceo svet posmatrao na ceremoniji otvaranjea Olimpijskih igara u Londonu koju je režirao Deni Bojl.

