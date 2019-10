Natpis na slici Povorka podrške LGBT zajednici u Poljskoj

„Mi smatramo dve zajednice fundamentalnim - porodicu kao jednog muškarca, i decu", izjavio je lider poljske vladajuće partije Prava i pravde (PiS) na nedavnoj konvenciji.

Prava LGBT+ zajednice postala su ubedljivo najveće kulturološko pitanje u poljskoj predizbornoj kampanji pred glasanje u nedelju. U očima nacionalno-konzervativne partije Jaroslava Kačinskog i Katoličke crkve, ta prava su pretnja po tradicionalnu poljsku porodicu i vrednosti.

Kačinski voli da ukazuje na pretnje po poljsko društvo - tokom izborne kampanje pre četiri godine, izjavio je da bi migranti sa Bliskog istoka u Poljsku mogli da donesu „parazite i protozoe".

Ovaj put, prema Kačinskom, pretnja dolazi od LGBT zajednice i Evrope, u kojoj porodice mogu da imaju „dve mame i dva tate", rekao je on.

Poljski ustav iz 1997. godine navodi da se brak sklapa između muškarca i žene. Građanske zajednice, bilo da su između heteroseksualnih ili istopolnih parova, nisu priznate zakonom.

„Hrišćanstvo je deo našeg nacionalnog identiteta, Katolička crkva je bila i ostala propovednik i nosilac jedinog zajednički prihvaćenog sistema vrednosti u Poljskoj", rekao je on. „Izvan njega. Imamo samo nihilizam."

Visoka sveštena lica iz Katoličke crkve otišla su korak dalje, najviše nadbiskup Krakova Marek Jedraševski, koji je u brojnim prilikama označio „LGBT lobi" i „rodnu ideologiju" kao novu pretnju poljskoj slobodi posle pada komunizma 1989. godine, nazvavši je „totalitarističkom" i „velikom pretnjom po našu slobodu".

Kakvi su stavovi glavnih političkih grupacija u Poljskoj po pitanju istopolnog braka

Zakon i pravda (PiS): Protivi se građanskoj zajednici, istopolnim brakovima i da istopolni parovi mogu da usvajaju decu

Protivi se građanskoj zajednici, istopolnim brakovima i da istopolni parovi mogu da usvajaju decu Građanska koalicija (KO): Podržava samo uvođenje građanske zajednice

Podržava samo uvođenje građanske zajednice Leva koalicija: Podržava uvođenje bračne ravnopravnosti

Podržava uvođenje bračne ravnopravnosti Poljska narodna stranka (PSL), Kukiz'15 (Poljska koalicija): Pitanje se ne pominje u predizbornom programu

Pitanje se ne pominje u predizbornom programu Konfederacija: Protivi se bračnoj jednakosti i da istopolni parovi mogu da usvajaju decu

Par koji se vratio da se bori za promene

U prelepom srednjevekovnom gradu Torunju, mestu rođenja astronoma Kopernika, kuvar Mariuš Godlejevski odbacio je ideju da on predstavlja pretnju po bilo koga. Tokom života u Irskoj gde je proveo više od jedne decenije, Mariuš je stupio u brak sa dugogodišnjim partnerom Bartošem, pre nego što se ovaj par prošle godine vratio u domovinu.

„Moj muž i ja smo zajedno 14 godina. Ko smo mi, dvojica neznanaca koji žive zajedno? I mi smo porodica", rekao je on. „Vrativši se ovamo znao sam u šta se upuštam. Znao sam da ću izgubiti sva prava koja smo muž i ja stekli u Irskoj, ali želeli smo da dođemo i pomognemo našim prijateljima do dovedu do promena."

Možemo da načinimo svoju zemlju boljom ako imamo nove ideje, prihvatimo ih i dodamo ih našoj kulturi.

Mariuš veruje da je samo pitanje vremena pre nego što će se stvari istinski promeniti, ali smatra da je ton političke rasprave depresivan.

Prošlog meseca je profesor sa Kopernikovog univerziteta u Torunju Aleksander Nalaskovski bio suspendovan kad je uporedio homoseksualnost sa „kugom" i požalio se da gej muškarci i žene ne traže samo toleranciju već i prihvatanje.

Krugovi koji podržavaju vlast usprotivili su se da je njegova suspenzija kršenje slobode govora i on je ubrzo posle toga vraćen na posao.

Množenje marševa ravnopravnosti u Poljskoj

Mariuš je organizovao već treći marš ravnopravnosti u Torunju, u kom je više od hiljadu ljudi šetalo gradom dok su ih s obe strane čuvali policajci za razbijanje demonstracija opremljeni šlemovima i štitovima.

Policijski vodeni top koji sam video parkiran kraj puta nije bio potreban, ali nasilje je izbilo tokom marševa ravnopravnosti u gradovima Bijalistok, gde su bande gnevnih mladih ljudi napali učesnike parade, i Lublin, gde su se kontrademonstranti sukobili sa policijom a dvojica demonstranata su uhapšeni zato što su navodno sa sobom poneli eksplozivne naprave nastale u kućnoj radinosti.

Poljsko društvo ostaje konzervativnije od mnogih zemalja u Zapadnoj Evropi, ali su stavovi prema pitanjima LGBT+ zajednice počeli da se menjaju.

Poljaci i istopolni parovi

Kod Kopernikovog kipa u centru grada, pred marš ravnopravnosti, okupile su se male kontra demonstracije. Bilo je tu nekoliko članova ultra desničarskog Nacionalnog radikalnog kampa, mašući svojim zeleno-belim zastavama ukrašenim mačem falange, koji se vezuje za fašizam.

Bilo je i transparenata koji upozoravaju kako „LGBT lobi" želi da uči predškolsku decu kako da masturbiraju, iznad slogana „Stop pedofiliji".

Mogla je da se vidi i fotografija marša ravnopravnosti na kojoj se sleđa vide dva muška šetača kako drže zastavu sa dugom, dok su im goli guzovi pikselizovani. Neki ljudi su držali krstove i delili bele, plastične brojanice pre nego što su održane molitve za duše učesnika u maršu ravnopravnosti.

„Svi imaju ista prava. Oni, na primer, imaju ista prava na brak. Ja mogu da se oženim sa svojom devojkom, oni isto mogu da se ožene sa svojim devojkama, ali oni žele da se ožene s istim polom", rekao je organizator i nastavnik Radoslav Duč.

„Mi ne želimo da ih hapsimo. Mi ne želimo da ih se rešimo. Oni moraju da budu svesni da su grešni. Ja kao katolik želim da im ukažem na bolji životni put", dodao je on.

Ukoliko je verovati anketama, PiS bi trebalo samouvereno da pobedi na izborima 13. oktobra.

Stavovi u Poljskoj se možda menjaju, ali ako stranka Kačinskog osvoji i drugi mandat, male su šanse da će u skorijoj budućnosti homoseksualni parovi uživati ista prava kao njihovi heteroseksualni sugrađani.

