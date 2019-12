Image copyright Getty Images

Meteorski uspon etikete „femtek" da bi se opisali tehnološki proizvodi, aplikacije i hardver koji se bave problemima ženskog zdravlja i dobrobiti izazvao je podeljena mišljenja.

I dok neki kažu da on pomaže da sektor obezbedi vitalna sredstva iz sveta „venčer" kapitalista kojim dominiraju muškarci, drugi tvrde da on nepotrebno usko etiketira žensko zdravlje.

Pomaže li on, dakle, ili odmaže?

Sedim u modernoj sali za sastanke u centralnom Londonu, držeći na dlanu mali uređaj koji izgleda kao bledozeleno jaje sa repom.

To je Elvin pametni trenažer za mišiće karličnog dna - vaginalni uređaj koji se usklađuje s aplikacijom preko blututa, tako da možete da pratite vežbe na vašem telefonu.

Generalna direktorka ovog startapa Tanja Boler recituje spisak - koji će biti poznat mnogim ženama - svih stvari koje mogu da pođu po zlu ukoliko nemate jako karlično dno.

„Mislim, svaka treća žena ima problema sa bešikom", kaže ona.

Potom dodaje da su tu problemi sa „prolapsom, donjim leđima i seksom."

Meškoljim se na stolici.

Ovaj britanski startap postao je simbol uspona femteka.

Od aplikacija za praćenje ciklusa do pumpi za grudi, taj izraz obuhvata menstruaciju, menopauzu, trudnoću, dojenje i plodnost - jedan često citirani izveštaj predviđa da bi pre 2025. godine femtek mogao da postane industrija teška 50 milijardi dolara.

Mogli biste da ustvrdite: zašto im je toliko trebalo?

A 50 milijardi dolara zvuči mnogo. Ali kad uzmete u obzir da je to sektor koji je, u teoriji, namenjen za četiri milijarde žena - otprilike polovinu svetskog stanovništva - najednom to deluje prilično skromno.

Samo Fejsbuk, na primer, ima članstvo od nešto više od dve milijarde ljudi i vredi desetostruko više.

„Mislim da će u budućnosti, kad se istoričari budu osvrnuli na ovaj period, delovati ludo da sve donedavno nije postojao tehnološki izraz za žene", kaže Boler.

U prodavnici Guglplej dostupno je na stotine pratilaca menstrualnog ciklusa - gotovo svi sa logoom pastelnih boja.

Femtek se kao izraz primio tek poslednjih nekoliko godina. I nisu svi uvereni da će biti od koristi na duge staze.

Sav Čarman-Anderson je osnivačica Dana Ade Lavlejs. Njime se ovog utorka obeležava njegova desetogodišnjica i ukazuje čast ženi koju mnogi smatraju prvim kompjuterskim programerom na svetu, ali slave i druge koji su uspešni u Stemu (nauka, tehnologija, inženjerstvo, matematika).

Ona strahuje da bi femtek mogao da postane mač sa dve oštrice.

„Ako se razvija samo tako da postane tehnologija, onda je u redu", kaže ona.

„Predstavlja problem ukoliko postane nešto u šta ulažu samo ženski venčer kapitalisti, na čemu rade samo preduzetnice, a kupuju ga samo žene."

Ali Boler je uverena da izraz otvara gomilu mogućnosti - da ne pominjemo kućne budžete.

„Ljudi su mislili da smo potpuno lude. Mislim, to je jedna veoma intimna sprava", kaže ona, prisećajući se svojih ranih dana.

„I mi očigledno ideje uglavnom nabacujemo muškim investitorima. A radi se o ženskom zdravstvenom problemu o kom niko ne govori.

I zato su svi govorili - ovo će biti nemoguće - nikad nećete naterati javne ličnosti da progovore o tome. Nikad nećete dospeti u maloprodaju."

E, pa sad trenažer možete da kupite u robnim kućama, a Elvin drugi proizvod, tiha nosiva pumpa za grudi, dospela je u torbicu sa poklonima na dodeli Oskara 2019. godine.

U knjizi „Nevidljiva žena", Karolina Kriado Perez navodi priču Dženis Alvarez, koja je 2013. godine tražila finansiranje za uređaj za pumpu za grudi.

„Ne pada mi na pamet da taknem to, to je odvratno", rekao joj je jedan muški investitor.

Da li bi reč femtek srušila tu barijeru?

Iako je Boler entuzijastična zagovornica brenda femtek i svakako je imala koristi od njega - Elvi je ove godine zaradila 42 miliona dolara - i ona sama gaji određene sumnje.

„U savršenom svetu, ne bi nam bio potreban femtek zato što 51 odsto britanske populacije čine žene", ističe ona. "To definitivno nije niša."

Femtek i plodnost

Kritičari femteka kao problem navode i uvrštavanje pitanja plodnosti pod ovaj brend.

Prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi, svaki sedmi par suočava se s problemom plodnosti. I dok 25 odsto tih problema ostaje bez dijagnoze, uzrok može da bude ili kod muškaraca ili kod žena.

„Ako gledate rađanje beba i želite da pomognete ljudima da to razreše, onda to nije samo ženski problem, to je porodični problem", kaže Karolina Milanezi, analitičarka iz Kreativnih strategija.

„Zašto bi to bilo etiketirano kao rešenje isključivo za žene?"

„Da budem iskrena sa vama, kad samo kažete femtek, od toga mi se pomalo diže kosa na glavi", dodaje ona.

„Kad se radi o muškarcima i muškom zdravlju, onda se ne kaže mentek, zar ne?"

Melani Hejs je investitorka čija kompanija, Betnal grin venčers, izbegava upotrebu tog izraza.

„Moj najveći problem sa femtekom kao etiketom je da je ljudi koriste da bi rekli: 'Oh, ja to ne radim'", objašnjava ona.

Hejs navodi primer jedne od njenih skorijih investicija - društvene mreže koja pomaže ljudima što rade od kuće da pronađu bolje uslove rada, platu i fleksibilnost oko obaveza kao što su staranje o deci i njihovo vaspitavanje.

„Iako ta vrsta proizvoda nije femtek i u svakom slučaju nam nikad nije tako predstavljena, ne možemo da ignorišemo činjenicu da su mušterije koje imaju najviše koristi od te usluge neproporcionalno žene, zato što njih najviše pogađaju ta pitanja", kaže ona.

„Mene istinski zanima tehnologija koja se tiče zdravog života, pravednijeg društva i održivije planete. Mislim da bi femtek mogao da ostavi traga na svakoj od tih stvari."

