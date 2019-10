Image copyright Paul Thompson

Daleko od glamura koji donosi Premijer liga, hiljade fudbalera igra za lokalne fudbalske timove.

Ove godine se obeležava deseti uzastopni Dan niželigaškog fudbala. Fotografi magazina Kada subota dođe, dokumentovali su utakmice poslednjih 15 godina i BBC vam predstavlja malu selekciju iz njihove arhive.

Image copyright Colin McPherson Natpis na slici Dva navijača Matlok Tauna čitaju program utakmice pre meča kvalifikacija trećeg kola protiv Istvud Tauna u Kouzvej Lejnu u Metloku 2010. godine. Gosti iz Notingema pobedili su sa 3:0. Meč je pratilo 655 gledalaca.

Image copyright Colin McPherson Natpis na slici Navijačice gledaju drugo poluvreme na Marin Treval Areni, terenu Marin fudbalskog kluba koji je ugostio Ajklston 2015. godine. Utakmicu koju se završila pobedom domaćina od 3:1 gledalo je 398 ljudi. Marin je osnovan u Krosbiju, Mersisajdu i igra u Roset Parku (današnje ime Marin Travel Arene), od 1903. godine. Klub je osnovan 1894. godine.

Image copyright Colin McPherson Natpis na slici Dvojica navijača Glosop Nort Enda čekaju da timovi izađu na teren. Glosop Nort End je utakmicu igrao sa Barnoldsvik Taunom u Vodkat Nort Vest ligi na Surej Strit terenu. Gosti su dobili utakmicu sa golom razlike, a meč su pratile 203 osobe. Glosop Nort End slavio je 125 rođendan 2011. godine.

Image copyright Colin McPherson Natpis na slici Gostujući vezni igrač Džek O'Liri daje gol i njegov tim u prvom poluvremenu dolazi u vođstvo na stadionu Brein Bojs Vest Vju, dok Bekap Borou (igrači u crnom) igraju za Holker Old Bojs u Nort Vest Kauntis ligu.

Image copyright Colin McPherson Natpis na slici Pomoćni sudija na Milbrun Parku, u Aleksandriji, nakon što je fudbalski klub Vel of Leven ( u plavom) ugostio Ašfild iz Škotske vest lige 2016. godine. Vel od Leven bio je jedan od osnivača Škotske lige 1890. godine i ostao deo SFA do 1929. godine. Posle Drugog svetskog rata klub je ponovo osnovan, kada postaje član Škotske juniorske fudbalske asocijacije. Meč su izgubili od Ašfilda 4:3.

Image copyright Simon Gill Natpis na slici Pomoćni sudija čisti kopačke nakon meča između Harvič i Parkston i Barnstona na Rojal Ouk Graundu 2017. godine. Harvič i Parkston su stigli do finala u Amaterskom kupu 1953. godine. Igrali su pred 100.000 ljudi na Vembli stadionu.

Image copyright Paul Thompson Natpis na slici Landudno je dva puta poveo protiv Denbig Tauna 2015. godine, ali je na kraju bilo nerešeno. Tako Landudno nije uspeo da se plasira prvu ligu Velsa.

Image copyright Paul Thompson Natpis na slici Početak utakmice između Burntisajland Šipjarda i Kolvil Parka 2017. godine.

Image copyright Paul Thompson Natpis na slici Mali pas na terasi stadiona tokom poluvremena prijateljske utakmice na Mur Lejn Salfordu između Salford Sitija i fudbalskog kluba Junajted Mančester.

Image copyright Simon Gill Natpis na slici Igrači Stamforda se okupljaju u baru nakon Nortern premijer lige između Stamforda i Marin na Daniels stadionu. Marin je dobio utakmicu sa 4:2 pred 320 navijača 2014. godine.

All photographs courtesy When Saturday Comes.