Vatikan predstavio „eBrojanicu" - najnoviji gedžet za vernike

Image copyright Vatican News Natpis na slici Elektronska brojanica bi mogla da izazove dosta pažnje u svetu

Katolička crkva predstavila je „eBrojanicu", najnoviju tehnološku spravicu za vernike.

Reč je o gedžetu od 109 dolara koji se može nositi kao narukvca, a koji se aktivira kada rukom napravite krst.

Moderna brojanica pozvana je sa aplikacijom „Klikom do molitve", napravljenom kako bi vernici lakše mogli da se mole za mir u svetu.

Aplikacija prati koliko korisnik napreduje, a sadrži vizuelna i audio objašnjenja kako se brojanica koristi.

Tradicionalne brojanice koriste se za pomoć u molitvi - vernici broje čvoriće dok recituju molitvu.

Elektronsku brojanicu čini 10 crnih čvorića, napravljenih od ahata ili hematita, uz metalni krst koji detektuje pokrete.

„Ovaj projekat spaja najbolje iz crkvene duhovne tradicije i tehnološkog sveta", navodi se u saopštenju „Klikom do molitve".

Gedžet je razvila kompanija je iz Tajvana GadgTek Inc.

Inače, brojanica je vodootporna, a moguće je koristiti je i na androidima i na iOS operativnim sistemima.

Ipak, ovo nije prvi put da katolička crkva pokušava tehnologijom da privuče mlade.

Hrišćanska verzija veoma uspešne „Pokemon Go" aplikacije pokrenuta je 2018. godine, nazvana „Pratite IH GO!" ("Follow JC Go!").

Igrači su umesto Pokemona hvatali svece i likove iz Biblije.

