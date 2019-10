Nobelov komitet brani Handkea: „Imao je provokativne izjave, ali zaslužuje nagradu"

Image copyright Reuters Natpis na slici Handke je 2006. govorio na sahrani bivšeg predsednika Jugoslavije Slobodana Miloševića

Odluka da Peter Handke dobije Nobela za književnost izazvala je dosta bure, ali članovi Nobelovog komiteta i Švedske akademije ističu da nisu pogrešili.

Kritika je bilo zato što je Handke podržavao Srbe u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije tokom devedesetih.

Ipak, Henrik Petersen iz Nobelovog komiteta kaže da je Handke u pisanju bio „radikalno apolitičan" i da je njegova podrška Srbima bila pogrešno shvaćena.

Rebeka Karde, takođe iz Nobelovog komiteta, dodaje da Handke „apsolutno zaslužuje" nagradu.

Reakcije iz Švedske akademije

Iako su Handkeove knjige, predstave, poeme i filmovi u proteklih pet decenija dobili brojne pohvale, odluka da on dobije Nobela izazvala je pravu buru.

Mats Malm i Erik M Runerson iz Švedske akademije su zato objavili tekst u švedskom listu Dagens Nyheter.

Kako navode, Handke je „definitivno imao provokativne, neprikladne i nejasne izjave o političkim pitanjima".

„Švedska akademija sigurno nije imala nameru da nagradi ratnog osuđenika i nekoga ko negira ratne zločine ili genocid, što je utisak koji se trenutno dobija iz medija", istakli su.

U tekstu se dodaje da „nije pronađeno ništa što je Handke napisao, a da sadrži napade na civilno društvo ili udar na jednakost svih naroda".

„Ono što se sada pitamo je koje su izvore kritičari koristili i zašto su Handkeove izjave ignorisane", ističu.

Šta je bio problem?

U knjizi iz 1996. godine Handke baca sumnju na masakr u Srebrenici, optužujući muslimane iz Bosne da su sve lažirali, da bi tri godine kasnije sudbinu Srbije uporedio sa Jevrejima tokom Holokausta.

Za to se kasnije izvinio.

Handke je potom 2006. govorio je na sahrani Slobodana Miloševića, optuženog za genocid i druge ratne zločine.

Međutim, iz Švedske akademije citiraju tekst iz 2006. godine u kojem Handke Srebrenicu naziva „najgorim ratnim zločinom u Evropi od Drugog svetskog rata".

„Očigledan izbor"

Izbor Handkea brane Henrik Peterson i Rebeka Karde iz Nobelovog komiteta, koji Švedskoj akademiji preporučuje pobednika.

Petersen navodi da će u budućnosti Handke biti viđen kao „jedan od najočiglednijih izbora" za nagradu.

On je u tekstu za list Svenska Dagbladet za Handkea rekao da je zagovornik mira i da je protiv nacionalizma.

Osim toga, Karde nije želela da se izvini „za sve stvari koje je Handke bez sumnje izjavio i uradio, a od kojih se diže kosa na glavi".

„Nobelov komitet je morao da, pored 70 knjiga napisanih tokom 50 godina, pročita i sve tekstove o Jugoslaviji - što smo i uradili", navodi ona.

Kako kaže, zaključak je bio da Handke „apsolutno zaslužuje Nobelovu nagradu".

Bes

Handke je ljutito reagovao na reakcije na njegovu pobedu.

„Niko ko mi priđe mi ne kaže nešto o mojim radovima ili nečemu što sam napisao - samo me pitaju kako će svet reagovati i reakcijama na reakcije", izjavio je austrijski pisac.

Austrijski ORF tako prenosi Handkeove reči da „nikada više neće razgovarati sa medijima".

