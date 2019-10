Image copyright Reuters Natpis na slici Princ je preminuo 2016.

„Juče sam pokušao da napišem priču, ali nisam znao kako da počnem", otpevao je Princ 1982. godine u pesmi Moonbeam.

Nakon više od tri decenije, slavni umetnik je 2016. godine - počeo da piše autobiografiju.

Nikada je nije završio.

Preminuo je u 57. godini, aprila 2016, tri meseca nakon što je napisao prve redove.

Ostavio je rukom ispisanih 28 stranica o detinjstvu.

Image copyright Edwin Tse Natpis na slici Den Pipenbring je nastavio da piše Prinčevo delo

„Knjiga se poklopila sa unutrašnjim preokretom koji je doživljavao tokom - pokazaće se - poslednje godine života", kaže 33-ogodišnji Den Pipenbring, pisac kog je Princ odabrao za saradnju za memoare The Beautiful Ones, koje je nazvao po pesmi sa albuma Purple Rain.

„Mislim da je tada prvi put bio svestan sopstvenog nasleđa, da ima moć da oblikuje priču oko sebe. A možda je postajao i svestan smrtnosti", kaže Pipenbring za BBC.

Nakon smrti slavnog muzičara, njegovi naslednici kontaktirali su Pipenbringa, pitajući ga da li postoji način da pretvori ono što je napisano u knjigu i ponudili su mu pristup arhivi.

Image copyright 1986 Joseph Giannetti Natpis na slici U knjizi se nalaze i brojne Prinčeve fotografije

Koristeći fotografije, porodična sećanja i pišući uvod u kom objašnjava kontekst Prinčevih stranica, The Beautiful Ones je nešto najbliže muzičarevoj autobiografiji.

Evo sedam stvari koje smo saznali o pop zvezdi iz knjige:

1) Nije bio fan Eda Širana

Image copyright Getty Images Natpis na slici Širan možda neće biti srećan

U odeljku o zabrinutosti zbog budućnosti radija, Princ se žali: „Oni i dalje pokušavaju da nas nateraju da slušamo Keti Peri i Eda Širana, ali ih mi ne volimo bez obzira na to koliko puta ih puste."

Koji problem je imao sa Edom?

Piperbring priznaje: „Da budem iskren, toliko sam se složio s njim na tu temu da mi se činilo da više nismo imalo šta da kažemo. Za nekoliko umetnika je imao mnogo više od zamerki, ono što izvode je za njega bilo jednostavno neprihvatljivo."

2) Bio je fan Kung Fu pande 3

Image copyright Getty Images Natpis na slici I Princ je voleo ove pande

Princ je često iznajmljivao lokalni bioskop u Mineapolisu kasno uveče i zvao prijatelje na privatne projekcije.

I Den je bio na jednoj od njih. Prinčev filmski izbor? Kung Fu panda 3.

„Imao je asistenta koji mu je donosio kokice", podseća se Pipenbring.

„Sedeo je sam u zadnjem redu, ali se sećam da sam ga nekoliko puta čuo kako se smeje. Kada se pojavila odjavna špica, ustao je i sišao niz stepenice. Nosio je svetlucave pantalone. U tom trenutku je baš podetinjio. Znam da je voleo i crtać U potrazi za Nemom. Uživao je u tim bajkama."

Knjiga otkriva da je Princ bio fan filma iz 2013. Vreme za ljubav Ričarda Kartisa.

3) Nadao se da bi njegova autobiografija mogla da „sruši rasizam"

Image copyright 1986 Joseph Giannetti Natpis na slici Još jedna od arhivskih fotgrafija

Princ je verovao da bi njegova knjiga mogla da bude moćna. Vrlo moćna.

„S jedne strane je želeo da to bude autobiografija, prilično neposredna priča o njegovom životu, detinjstvu, a naročito o roditeljima", rekao je Pipenbring.

„Ali knjigu je video i kao način da produži aktivizam koji je započeo, posebno rad na pokretu Black Lives matter (Životi crnaca su važni). „Može li to rešiti rasizam?" To pitanje me je zaista blokiralo.

„Zamislite da sedite u sobi, oči u oči sa njim i on postavlja to pitanje. Nešto što u bilo kom drugom kontekstu deluje nemoguće, odjednom u tom kontekstu postaje prirodno i tera vas da se naježite od uzbuđenja."

4) Mladi pevač je o životu učio iz jednog filma zabranjenog za mlađe od 17

Princu nikad nije direktno slušao priče o seksualnosti. Njegov očuh se spasio od „razgovora", vodeći njega i nekoliko prijatelja na ono što je nazivao „bezobraznim filmom".

Princ je zaključio da to nije najbolji način da uči o tome.

Omiljena metoda? „Čitanje i diskutovanje o Pesmi nad pesmama s nekim ko te voli." Biblija pobeđuje u Prinčevom umu.

Pipenbringu je laknulo zato što je Princ bio spreman da piše o seksualnosti, rekavši: „Brinuo sam, s obzirom na njegovu averziju prema nepristojnim pesmama. Ali sve je tu."

5) Prvi put se poljubio igrajući se kućica

Možda nije iznenađujuće da je Princ bio zainteresovan za devojke vrlo rano.

U odeljku pod naslovom Poljubac opisuje kako ga je devojčica Laura „koja je imala samo pet ili šest godina" odabrala da se igraju kućica. „Nismo bili prvi mešoviti par u Mineapolisu, ali smo bez sumnje bili najmlađi."

Poljubili su se tri puta tokom igre - jednom kada je odlazio na „posao", jednom kada se vraćao i „jednom pred spavanje". Svaki poljubac je trajao manje od tri sekunde, ali je njemu „značio sve".

6) Pisao je knjigu četiri dana pred smrt

Image copyright Getty Images Natpis na slici Želeo je da to bude autobiografija u više delova

Prinčev privatni avion morao je hitno da sleti 15. aprila 2016, a pevač je hospitalizovan. Te nedelje pozvao je Pipenbringa da mu kaže da želi da nastavi knjigu.

„Kada mi je zazvonio telefon sa pozivnim brojem Mineapolisa, bio sam veoma ushićen. Bio sam vrlo srećan što čujem da je sve u redu i da želi da mi kaže da i dalje aktivno misli o memoarima.

„Razmišljao je o roditeljima i rekao je da je jedna od glavnih dilema u njegovom životu bila da shvati šta oni njemu znače i kako živi njihove živote.

„Rekao je da će prestati sa turnejama i da će se stvarno pozabaviti knjigom. Završio sam taj razgovor s ogromnim optimizmom. Naravno, nije trebalo tako."

7) The Beautiful Onesbi bila jedna u nizu knjiga

Image copyright 1985 Allen Beaulieu Natpis na slici U knjizi su i fotografije sa turneja

Ova knjiga ne bi trebalo da bude jedina.

„Ona bi, kako je mislio, bila prva od mnogih", objašnjava autor.

„I do kraja života ću se pitati šta bi još mogao da kaže i kolika bi to bila knjiga da je i dalje živ. Definitivno postoji tuga i osećaj čuđenja o svemu što nije mogao da kaže."

Knjiga The Beautiful Ones biće objavljena 29. Oktobra.

