Već znamo da plavo svetlo ekrana kompjutera, telefona i tableta može da utiče na naše obrasce spavanja.

Ali novo istraživanje objavljeno u žurnalu Starenje i mehanizmi bolesti (Aging and Mechanisms of Disease) ukazuje na to da bi moglo i da ubrzava starenje.

Naučnici su utvrdili da su voćne mušice koje se često koriste u eksperimentima u vezi sa starenjem zbog kratkog životnog veka, znatno kraće živele kada su bile izložene plavom svetlu, čak i kada im ono nije sijalo direktno u oči.

Ovo je otvorilo pitanje da li i na ljude utiče na isti način.

