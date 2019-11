Ema Votson: „Šta ako punite 30, a nemate dom, muža, dete... Taj stres je preveliki"

Image copyright Getty Images Natpis na slici Votson kaže da je veliki pritisak predstavlja to što puni 30 godina

Britanska glumica Ema Votson navodi da je veoma nervozna zbog činjenice da uskoro puni 30 godina, za šta krivi „pritiske oko njenog privatnog života".

Kako kaže, svakodnevno joj stiže „bezbroj subliminalnih poruka" šta sve treba postići dok ne napunite 30 godina.

„Šta ako nemate muža, šta ako nemate decu... Jednostavno je to sve veoma stresno", izjavila je Votson za britanski Vog (Vogue).

Votson je najpoznatija po ulozi Hermione u serijalu filmova o Hariju Poteru, a 30. rođendan puni u aprilu 2020. godine.

Kako kaže, ranije nije verovala da je moguće biti singl i srećan, ali da je trenutno zadovoljna.

„Trebalo mi je dosta vremena da to shvatim, ali sam sada veoma srećna", kaže ona, ističući da je „sama sebi podrška".

Image copyright Getty Images Natpis na slici Prvi put je javno pričala o feminuzmu 2014. godine u Ujedinjenim nacijama

Ipak, navodi da joj je prošla godina bila veoma teška zbog jubilarnog rođendana koji predstoji.

„Mislila sam se 'zašto svi prave toliku frku oko 30 rođendana? To nije tako strašno... Onda sam napunila 29 i bilo je 'oh, bože, tako sam nervozna'".

„Onda sam shvatila da je to tako zato što te odjednom zapljusne niz subliminalnih poruka.

„Ako punite 30, a niste napravili dom, nemate muža, nemate bebu, niste u nekom neverovatno sigurnom, stabilnom mestu u karijeri, ili i dalje pokušavate da se pronađete... Onda ste pod neverovatnom količinom stresa".

Image copyright Getty Images Natpis na slici Votson je pre nekoliko meseci upoznala francuskog predsednika Emanuela Makrona

Votson je poznata i kao aktivistiknja za prava žena, a uskoro bi trebalo da se pojavi u filmu „Male žene", snimljenom po romanu Luize Mej Alkot.

Kako kaže, bilo joj je zadovoljstvo da u tom filmu radi sa Laurom Dern i Meril Strip.

„Nas tri se znamo od ranije, još pre nego što smo snimale Male žene", ističe.

„Upoznale smo se u svetu aktivizma, tako da postoji ta aktivistička solidarnost među nama jer smo bile deo nekog pokreta pre nego što smo radile zajedno".

Image copyright Getty Images Natpis na slici U filmu „Male žene", pored Eme Votson, glume i Laura Dern i Meril Strip

Inače, Ema je ambasadorka dobre volje UN i deo kampanje „On za nju" (He For She) koja se zalaže za jednakost širom sveta.

Tako je dobila priliku da intervjuiše Malalu Jusufzai, dobitnicu Nobelove nagrade za mir.

Malala je tada izjavila da je Votson bila jedan od razloga zbog kojeg se identifikuje kao feministkinja i što je taj izraz počela da koristi bez sumnje u sebe.

