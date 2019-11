Image copyright Getty Images Natpis na slici Deo filma nastao je i na Kosovu

Pi Džej Harvi je nošenje vela u Avganistanu opisala kao „oslobađajuće iskustvo".

Novi dokumentarni film britanske pevačice Pas po imenu novac(A Dog Called Money) prikazuje nastanak hit albuma The Hope Demolition Project.

Harvi i reditelj Šejmus Marfi su snimali film u Avganistanu, Vašingtonu i na Kosovu.

„Tamo nije bilo ništa u vezi sa mnom što je `Pi Džej Harvi`. Bila sam samo par ženskih očiju", rekla je ona za BBC Radio 6 mjuzik.

„Bilo mi je interesantno da nosim veo tamo. Nikada to nisam radila", objasnila je.

„Osećaj je bio pomalo kao da nosim masku, a to vas oslobađa jer niko nije mogao da me vidi ili sam gledala kroz mali prorez, a to mi je pružilo slobodu da budem prisutna u tom trenutku."

Album The Hope Demolition Project iz 2016. godine bio je nominovan za Gremi za najbolji alternativni muzički album 2017.

Dugometražni dokumentarni film koji su snimali Harvi i Marfi prikazuje njihove susrete sa ljudima tokom putovanja.

Gostujući na BBC-ju, Harvi je rekla da joj je omiljeni deo snimka nagrađivanog fotografa Marfija onaj na kom ona hoda ulicama Avganistana noseći tradicionalni muslimanski šal oko glave.

„Sećam se toga tako dobro. Nikada ranije nisam bila tamo. Oduzeo mi je sve što je činilo moju ličnost - ako to ima smisla - jer sam bila u situaciji u kojoj nikada nisam bila i bila sam potpuno pokrivena", dodala je.

„Mešali su me sa Avganistankama. Druge Avganistanke bi razgovarale sa mnom jer bi videle samo moje oči - a ja imam sasvim tamne oči.

„To je samo osećaj kao da ste potpuno na mestu i u trenutku u kom se nalazite. Zato mi taj snimak mnogo znači."

Umetnička sloboda

Osim o filmu koji izlazi 8. novembra, Harvi je govorila i o „oslobađajućem" iskustvu komponovanja zvuka za serije, kao i o radu na pozorišnoj produkciji.

„Većina muzike koju slušam su filmske kompozicije", rekla je kantautorka čije je puno ime Poli Džin Harvi.

„U to sam se zaljubila. Mislim da trenutno nastaje najuzbudljivija muzika."

„To je ono što me najviše uzbuđuje", nastavila je. „Mislila sam da je muzika Toma Jorka za horor Suspirija jedno od najboljih dela koje je uradio - bilo je neverovatno i vidim kako ga je to odvelo na drugo područje kao muzičara."

