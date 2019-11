Image copyright Universal Music Natpis na slici Rad na pesmi počeo je 2012. godine, a završen je pred smrt Džordža Majkla

Tri godine nakon smrti slavnog Džordž Majkla, na BBC Radiju 2 je emitovana je njegova do sada nepoznata pesma.

Reč je o pesmi This Is How (We Want You To Get High), snimljenoj 2015, a koja se bavi navikama koje roditelji prenose na decu.

„Bila sam veoma emotivna kad sam je čula... Bilo je apsolutno predivno", kaže di-džej Zoi Bol nakon puštanja pesme.

This Is How je prva pesma Džordža Majkla u poslednjih sedam godina i biće deo predstojeće romantične komedije „Poslednji Božić" (Last Christmas).

U filmu će Emilija Klark u ulozi radnice u prodavnici božićnih stvari, stalno na ulicama Londona naletati na Henrija Goldinga i to u veoma neobičnim okolnostima.

Inače, scenario za film je zasnovan na pesmama Džordža Majkla.

Jedna od autorki scenarija Ema Tompson kaže da joj je Majkl 2016. godine „dao blagoslov".

„Bio je jednostavno najbolji čovek kog ste mogli da zamislite", priseća se ona.

„Voleo je sve te teme u filmu - brinuo se za beskućnike i imao svest o društvu. Počeli smo da pišemo, a onda je on na Božić 2016. tragično preminuo. Izgubili smo ga i mnogo mi nedostaje".

Image copyright Universal Pictures Natpis na slici Emilija Klark je u svetu najpoznatija po ulozi u seriji „Igra prestola"

Autori filma su kasnije dobili dozvolu da koriste pesmu u završnim scenama, a reditelj Pol Fig je obećao da će biti puštena od početka do kraja.

„Kada dobijete pesmu koju nikada niko nije čuo, ne želite da upotrebite samo 15 sekundi", izjavio je on za BBC nešto ranije.

„Pesma počinje na samom kraju filma i traje kroz celu odjavnu špicu", dodao je.

This Is How će biti i deo saundtrek albuma koji će biti objavljen u petak.

Članovi porodica Džordža Majkla kažu da se nadaju da će pesma obradovati fanove širom sveta.

„Nova pesma je njegov poklon vama za ove praznike. Neka vam donese ljubav i radost, kome god se molili i koga god voleli".

