В Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства сегодня случилась трагедия. Стрельба, в результате которой погибли два человека и трое ранены. На месте сейчас работают правоохранительные и следственные органы. ⠀ Подробности, мотивы и причины – над этим сейчас работают оперативники. На данный момент известно, что нападавший был один, и он погиб. ⠀ Родственникам погибших и пострадавших выражаю глубокие соболезнования. Им мы окажем всю необходимую помощь. И обещаю, что мы со своей стороны обязательно будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении.