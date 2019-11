Ledeno kraljevstvo 2: Srceparajuć nastavak ili „teški promašaj“

Image copyright Disney Natpis na slici Jese spremni, deco?

Šest godina nakon prvog dela, Ledeno kraljevstvo 2 samo što nije stiglo. Filmski kritičari dali su svoj sud pred premijeru 22. novembra.

Nastavak je nekima otopio srca, dok su drugi ostali hladni prema najnovijim avanturama Ane i Elze.

S jedne strane, Robi Kolin iz Telegrafa kaže da je ovo „darežljiv, šarmantan" film „koji gađa pravo u centar".

S druge, Ričard Levson iz Veniti Fera kaže da je ovo „grozni cinični nastavak".

On je napisao: „Iz moje perpsektive tužne odrasle osobe, nastavak je kompletno nepotreban, osim što je napravljen da služi kapitalističkim potrebama."

Ledeno kraljevstvo postalo je fenomen 2013. godine sa zaradom od 1,27 milijardi dolara. čime je postalo najuspešniji animirani film svih vremena.

„Konglomeratsko preopterećenje"

I dok je priznao da ima nečeg „slatkog" u filmu, Levson je rekao da se reditelji i pisci „hvataju za novi mit koji bi se poklapao sa originalom, ali izgleda strašno kratko".

Dodao je: „U toj težnji za opravdavanjem nastavka, tim Ledenog kraljevstva isforsiran je da napravi veći, grandiozniji, dugotrajniji film, a da istovremeno on bude pogodan za decu. Tu zaista treba napraviti balans, koji Ledeno kraljevstvo dva nema."

Iz prvog dela je nastao i muzički hit Let It Go. Levson je rekao da se u nastavku „dosta žuri u tome da se prevaziđe najveća briga konglomerata: da muzika postigne ono što je pesma iz prvog dela uspela i da postane hit".

Nije bio impresioniran rezultatima. „Pola sata nakon gledanja filma nisam mogao da se setim nijedne melodije."

Image copyright Disney Natpis na slici A vi, roditelji?

Drugi kažu ipak da je pesma Into the Unknown baš dobra. Robi Kolin je napisao: „Čitav put do kuće u vozu sam je pevušio, zaspao sam pevajući je, probudio se pevajući je i pevam je i sada, dok ovo pišem."

U recenziji sa četiri zvezdice, napisao je da se Ledeno kraljevstvo 2 „uzbudljivo drži dalje od Diznijevog šablona princeza" i da mu daje „sveži dah".

Ben Travis, iz magazina Empajr, takođe je dao četiri zvezde, rekavši da je nastavak „smeliji i epskiji".

Napisao je: „Ledeno kraljevstvo dva nadmašuje prvi deo u animacijama koje vas ostavljaju bez daha. Inače, film ima mnogo više stila i razigraniji je od prozaičnog originala."

„Blago depresivna ocena"

Šarlota O'Sulivan iz London ivning standarda dala je četiri zvezdice filmu za koji je rekla da nije „unapređen u odnosu na original, ali da kombinuje „brodvejsko uzbuđenje" sa „tihom nastranošću".

Napisala je: „Teško je zanovetati, imajući u vidu količinu tehnike, a da ne spominjemo duhovitost i emocije, natrpane sa svih strana."

Kevin Maher je Tajmsu dao samo dve zvezdice, rekavši da film „dosledno otima novac gledaocima".

Piter Bredšo iz Gardijana dao je tri zvezdice, dok je Moli Frimen iz Skrin Renta bila malo darežljivija sa 3,5.

„Film nije toliko privlačan kao što je bio prvi deo, što se možda može pripisati tome što nastavak ni ne pokušava da uvede negativca", napisao je.

„Umesto toga, Ledeno kraljevstvo 2 preuzima rizik da se distancira od tipičnog Diznijevog filma ka priči sa zrelijim stilom - i iako to ne funkcioniše u potpunosti, drugi aspekti filma su dovoljno ubedljivi da angažuju gledaoce."

