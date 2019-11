Image copyright Getty Images Natpis na slici Ovo stvorenje je slatko i okruglo iz nužnosti

Na svetu postoji puno životinja, a mnoge od njih su okrugle.

I iako možda mislite o njima kao slatkim malim lopticama, njihov oblika je način na koji im priroda pomaže da se prilagode sredini u kojoj žive.

Svi koji se raduju loptastim životinjama moći će da uživaju u najokruglijim primercima životinjskog carstva.

Naduvana riba

Image copyright Getty Images Natpis na slici Naduvana riba kada se brani

Naduvana riba (Tetraodontidae) je prva na našoj listi.

Ovi sferični plivači se naduvaju do oblika loptice kako bi se odbranili od predatora.

Ribe postižu ovaj oblik tako što apsorbuju velike količine vode u elastični stomak, zbog čega izgledaju krajnje neprivlačno predatorima i teško ih je pojesti.

Iako ove naduvane loptice izgledaju zabavno, njih ne treba dodirivati.

Većina vrsta naduvanih riba, kojih ukupno ima 200, sadrže neurotoksin tetrodotoksin, supstancu koja je 1.200 puta otrovnija od cijanida.

Neke od vrsta naduvanih riba imaju bodlje na koži što ih čini manje ukusnim potencijalnim grabljivicama. Ali bez obzira na to, dosta ovih riba se konzumiraju kao delikates u Aziji.

Armadilo

Image copyright Getty Images Natpis na slici Armadilo može da se adaptira u „oklop"

Sledeća životinja je armadilo, što znači „mali oklopnik" na španskom.

Postoji 21 vrsta armadila, a najmanja je „ružičasti armadilo" (Chlamyphorus truncatus) koja je dugačka između devet i 12 centimetara.

Armadilo puno spava, često i po 16 sati dnevno. Neko bi rekao da su oni pomodne životinje, jer su im oklopi crvene, žute, sive, crne i roze boje.

Šumska sova

Image copyright Getty Images Natpis na slici Šumska sova peva u duetu kada se pari

Šumska sova (Strix aluco) je najveća sova u Velikoj Britaniji.

One imaju paperjaste, okrugle glave koje mogu da se okrenu 270 stepeni kada primete plen.

Sove počinju zov za parenje tako što mužjak počinje pesmu s dugačkim „hoooo", koje prati meko „huuuu", a završava se sa „huhuhoooo".

Ženka sova odgovara mužjaku sa „kee-vik" i tako počinje duet.

Foka

Image copyright Getty Images Natpis na slici Ne možete da pretpostavite da ove foke mogu da plivaju brzinom i do 30 kilometara na čas

Pozdravite još jednu okruglu lepoticu.

Ovo je zaobljena foka.

One žive same, ali tokom sezone parenja traže para. One mogu da plivaju u proseku deset kilometara na čas, a mogu da dostignu brzinu i do 30 kilometara na čas.

Foke žive između 25 i 30 godina.

Jež

Image copyright Getty Images Natpis na slici „Ništa ovde nema da se vidi" - jež se sklupčao u lopticu

Jež se sklupčao u bodljikavu lopticu kako bi se zaštitio od predatora.

Kružni oblik pomaže im da zaštite delove tela koji nemaju bodlje.

U Evropi, Aziji i Africi postoji 15 vrsta ježeva, koji žive noću.

