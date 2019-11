Image copyright Getty Images Natpis na slici Džesika Džejms na dodeli IksBiz nagrada 2019. godine

Stotine porno zvezda i seksualnih radnica ostale su bez Instagram naloga ove godine, a mnogi kažu da za njih važe drugačija pravila nego za ostale poznate ličnosti.

„Trebalo bi da mogu da napravim Instagram nalog po ugledu na Šeron Stoun ili bilo koji drugi verifikovani profil, ali u stvarnosti bi to značilo da ću biti obrisana", kaže Alana Evans, predsednica Asocijacije glumaca u industriji za odrasle. Ona je i jedan od vodećih glasova u bitki koju porno zvezde vode kako bi ostale na Instagramu.

Njena grupa sastavila je spisak od više od 1.300 osoba koje tvrde da su moderatori Instagrama uklonili sa ove mreže zbog kršenja pravila sajta, uprkos tome što nisu objavljivali golotinju ili scene seksa.

„Oni nas diskriminišu jer im se ne sviđa kako zarađujemo za život", kaže Evans.

Image copyright @sabrinathebunny Natpis na slici Izvođači kažu da neki korisnici čak i fotografije poput prijavljuju kao neprikladne - i da im nije jasno zbog čega

Javni istupi doveli su do sastanka porno zvezda sa predstavnicima Instagrama u junu, nakon kog je uspostavljan novog sistema žalbi za one čiji su nalozi uklonjeni. Tokom leta, međutim, razgovori su prestali i nastavljeno je sa uklanjanjem profila zvezda filmova za odrasle.

„Kap koja je prelila čašu"

Evans je najviše uznemirilo uklanjanje profila porno zvezde Džesike Džejms, nakon njene smrti u septembru.

„Kada sam videla da je Džesikin profil obrisan, srce mi je potonulo. To je bila kap koja je prelila čašu", kaže ona.

Nalog koji prati više od 900.000 ljudi, kasnije je vraćen na mrežu.

Image copyright Ginger Banks; Getty Images Natpis na slici Glumice Džindžer Banks (levo) i Alana Evans

Izvođači kažu da je, krajem 2018. godine, neko pokrenuo koordiniranu kampanju prijavljivanja profila zaposlenih u industriji porno filmova, sa jasnom namerom - da budu uklonjeni.

Kampanju su pratile i uznemirujuće poruke i zastrašivanje. Jedna osoba - poznat u industriji kao Omid - često se hvalila da je lično odgovorna za brisanje stotina naloga.

Jedna od prvih meta je bila aktivistkinja za prava seksualnih radnica i glumica Džindžer Banks.

„Kada uložite vreme i trud da izgradite profil sa preko 300.000 pratilaca i neko vam ga obriše, osećate se poraženo", kaže ona. „Čak i ako se pridržavate pravila, profil vam je i dalje izbrisan. I to je ono što me frustrira."

Banks kaže da je uklanjanje odraslih izvođača i seksualnih radnika sa društvenih mreža još jedan način da se ove grupe marginalizuju tako što im se oduzima primarni - a u nekim slučajevima i jedini - marketinški kanal.

„Ljudi koji nas prijavljuju ne razumeju da to utiče na prihode ljudi, ili ih to ni ne zanima. Oni misle da mi ne treba da radimo ovaj posao ili da on ne bi trebalo ni da postoji."

Image copyright @Omid91679072 Natpis na slici „Tvoj Instagram nalog je obrisan zato što se baviš pornografijom. Napusti pornografiju i oični da živiš boljim životom sa više poštovanja. Ne pokušavaj da napraviš novi profil, obrisaću ga svaki put. Takođe, znaj da ti neće pomoći da me blokiraš", napisao je korisnik Omid.

Tehnološka revolucija

Tehnološka revolucija značajno je promenila pornografsku industriju i omogućila mnogim porno zvezdama i seksualnim radnicima da rade nezavisno - koristeći veb kamere, prilagođene video platforme i mogućnost da se ljudi pretplate na njihove kanale. Većina koristi Instagram za promociju sebe i sopstvenih brendova.

Produkcijske kuće za odrasle često uzimaju u obzir koliko je izvođač popularan na Instagramu kada biraju glumce za nove filmove. Kada im mreže obrišu profil, ovi glumci i glumice gube fanove i poslovne veze - što može imati značajan uticaj na njihove prihode i sredstva za život.

Mnogi postovi ostavljaju malo mašti na volju, ali izvođači tvrde da su smernice previše nejasne, a njihova primena nedosledna.

Ono što je najvažnije, tvrde da je slavnim ličnostima dozvoljeno da objavljuju mnogo eksplicitniji sadržaj od porno zvezda ili seksualnih radnika, bez ikakvih sankcija.

„Nikada nisam objavljivala eksplicitne slike na Instagramu. Ali čak i fotografija na kojoj nosim helanke nekome može da bude izuzetno provokativna, i dovoljna da moj profil prijavi", kaže Džindžer Banks.

„Dozvoljavamo ovim kompanijama da određuju šta je umetnost, a šta pornografija, a onda nas kazne."

Image copyright @Busty_Von_Tease Natpis na slici „Nije žalba, samo primećujem da više ne mogu ni da izbrojim objave na ovom profilu zbog kakvih bi moj nalog bio obrisan za čas, još jednom plavi krug i više od milion pratilaca donose ljudima mogućnost da budu iznad pravila, nije da imam problem sa voom devojkom", napisala je jedna devojka

Odgovor Fejsbuka

Portparol Fejsbuka, kompanija u čijem je vlasništvu i Instagram, rekao je za BBC kaže da su pravila neophodna.

„Sa raznolikom zajednicom na svetskom nivou, moramo da imamo pravila vezana za golotinju i seksualni sadržaj kako bismo osigurali da je sadržaj primeren svima, posebno mladima.

„Preduzećemo akcije u vezi sa sadržajem koji nam je prijavljen, ako su ova pravila prekršena. Dajemo ljudima mogućnost da ulože žalbu na odluku i vratićemo sadržaj ukoliko smo nešto uklonili greškom."

U najnovijoj verziji Fejsbukovih pravila piše da korisnici ne mogu da nude - ili traže od drugih - gole slike, seksualni sadržaj ili seksualno dopisivanje uz „emodžije koji se najčešće koriste uz seksualnu konotaciju", „regionalni seksualizovani sleng" ili niz drugih sadržaja ili slika.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Emodžiji čije značenje je povezano sa seksom, takođe, ne smeju da se koriste

Materijali za obuku koje moderatori koriste kako bi osigurali da se smernice poštuju, međutim, nisu javni. Seksualne radnice se plaše da je za Fejsbuk važnije da mreže budu prihvatljive najkonzervativnijoj publici širom sveta, nego da kompanija bude fer i poštuje slobodu izražavanja.

Gustavo Tarner, novinar koji prati industriju za odrasle i radi kao urednik vesti publikacije IksBiz, navodi da postoje dupli standardi.

„Fejsbuk pokreće uslugu za upoznavanje Sudari, dok sa druge strane ima stroga pravila o seksualnom dopisivanju koja važe čak i za odrasle koji se svojevoljno dopisuju i [čak i kad je] to nekomercijalno", kaže on.

Umetnost uhvaćena u mrežu

Problem ne pogađa samo zvezde filmova za odrasle i seksualne radnike. Nalog Rejčel Rebit Vajt, spisateljice, pesnikinje i umetnice, obrisan je nakon što je objavila slika sa izložbe Revolucionarna umetnost kvir seksualnih radnika koja je održana u Lesli-Loman muzeju u Njujorku.

„Objavila sam ove arhivske, veoma važne istorijske slike lezbijske erotike iz cenjene galerije", kaže ona. „Birala sam pažljivo kako ne bih objavila neku na kojoj se vidi bradavica ili su polni organi otkriveni. Ali, nekoliko sati kasnije, moj nalog je nestao." U međuvremenu je njen profil ponovo aktiviran.

Plesačica oko šipke i blogerka čiji je profil Blogerka na šipki (Bloggeronpole), pokrenula je kampanju SvakoTELOvidljivo nakon što je Instagram krenuo u akciju protiv heštagova o plesu oko šipke ovog leta. Heštagovi poput #poledancing i #femalefitness nisu radili zbog toga. Iz društvene mreže su se kasnije izvinili i promenili pravila, ali mreža i dalje blokira heštagove koji mogu da vode ka sadržaju koji niju u skladu sa Instagramovim smernicama.

Aktivisti ovo nazivaju prekomernom cenzurom i kažu da neproporcionalno utiče na seksualne radnike, one koji se bave seksualnim obrazovanjem ili plesom oko šipke.

„Slavni mogu da zadrže fotografije, a mi ne možemo čak ni da objavimo video kako vežbamo u bikiniju", kaže Blogerka na šipki. „Ako koristite telo na ovaj ili onaj način, čak i u svrhu obrazovanja ili kako biste promovisali pozitivan odnos prema telu, to više ne možete da radite zbog načina na koji se vode društveni mediji."

Druga plesačica oko šipke iz Londona, Pepeljuga Džuls, kaže da koristi Instagram kako bi prikazala „putovanje uz šipku", ali da je na njen rad i samopouzdanje uticalo to što je zatvoren prvi nalog koji je izgradila, a njene objave se ne pojavljuju u pretragama.

„Osećate se kao da nemate podršku, kao da su ljudi protiv vas zbog onoga što radite", kaže ona.

Image copyright @unitedstripper Natpis na slici „Neverovatne scene ispred sedišta Instagrama u Londonu. Seksualne radnice zahtevaju sastanak, kao i uvođenje jasnih pravila i stavljanje tačke na brisanje naloga"

