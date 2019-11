Natpis na slici Protest „Petkom za budućnost" već je nekoliko puta održavan u Beogradu

Došao je ponedeljak i pravi je trenutak da vidimo koji i kakvi važni i interesantni događaju su pred nama narednih dana.

Ove nedelje nas očekuju protesti u državi, regionu i svetu, Emi nagrade, najveći šoping događaj i malo sporta.

Image copyright Fonet Natpis na slici Sumnje u doktorat Siniše Malog - koji je odbranio na Fakultetu organizacionih nauka 2013. godine - pojavile su se u junu 2014.

1) Zahtevi za smenu Siniše Malog zbog plagijata

Aktivisti Incijative „Ne davimo Beograd" (NDMBGD) najavili su protest u ponedeljak 25. novembra u 18 časova ispred Ministarstva finansija, zahtevajući hitnu smenu ministra Siniše Malog, nakon što je njegov doktorat proglašen plagijatom.

Siniša Mali tvrdi da „to nije uradio", predsednik Srbije Aleksandar Vučić odluku Univerziteta smatra „duboko političkom", a aktivisti NDMBGD kažu da su očekivali takve reakcije.

„Nismo toliko naivni da verujemo da će Siniša Mali pokazati i trunku ličnog integriteta i sam podneti ostavku, zato od premijerke Ane Brnabić zahtevamo njegovu smenu", navodi se u saopštenju Inicijative.

Originalnost doktorata ministra finansija dovodi se u pitanje poslednjih pet godina, a odluka Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu je prva odluka kojom se predlaže da se aktuelnom ministru finansija doktorat poništi.

Image copyright EPA Natpis na slici Protest protiv nasilja nad ženama u Parizu, 23. novembar

2) Stop nasilju nad ženama

Očekuje se da hiljade demonstranata izađe na ulice gradova širom sveta u ponedeljak 25. novembra, kada se obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Istog dana, počinje i svetska kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" u kojoj učestvuje 1.700 organizacija u više do 100 država.

U okviru kampanje koja traje do 10. decembra - Međunarodnog dana ljudskih prava - biće obeležen i Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i godišnjica masakra u Montrealu.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama se obeležava od 1981. godine. Ujedinjene nacije su 1999. godine potvrdile 25. novembar kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Image copyright Reuters Natpis na slici Neke grupe tvrde da je tokom 2019. godine ubijeno 137 žena

Veliki protesti već su održani tokom vikenda u nekim gradovima.

Hiljade ljudi je u subotu izašlo na ulice Moskve i Pariza, dok je u Briselu protest održan u nedelju.

3) Prosvetni radnici na ulicama Zagreba

U susednoj Hrvatskoj, na ulicama takođe bučnije.

Protest prosvetnih radnika zakazan je za 12 časova u ponedeljak na Trgu Bana Jelačića.

Članovi Sindikata hrvatskih učitelja, Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama i Sindikata nauke i visokog obrazovanja već mesec dana zahtevaju povećanje plata kroz koeficijente složenosti poslova.

„Naša borba nije samo za 6.11 odsto. Ovo je borba za dostojanstvo. Borba za bolju i pravedniju Hrvatsku", navode organizatori protesta.

Image copyright AFP Natpis na slici Lars Mikelsen je jedan od prošlogodišnih dobitnika Međunarodne Emi Nagrade

4) Omiljene serije van SAD

Međunarodna akademija za televizijsku umetnost i nauku svake godine 25. novembra organizuje dodelu Međunarodnih Emi nagrada za TV serije snimljene van Sjedinjenih Država.

Među favoritima se nalazi se i gangsterska drama McMafia u BBC produkciji, kao i brazilska kriminalistička serija One Against All.

Nemački triler Bad Banks, kao i indijska serija Sacred Games su takođe među nominovanim za najbolju seriju u 2019. godini.

Ceremoniju dodele nagrada vodiće glumac i komičar Roni Čeng.

5) Izricanje presude za pokušaj ubistva Beka

Presuda za pokušaj ubistva biznismena Milana Beka biće izrečena u petak, 29. novembra, u 11.00 časova u Višem sudu u Beogradu.

Glavni osumnjičeni za pokušaj ubistva je Aleksandar Zdravković, pripadnik nekadašnje kriminalne organizacije Zemunski klan.

Na Beka je pucano ispred porodične kuće u Beogradu u novembru 2014. godine.

Image copyright Getty Images/Alex McBride Natpis na slici Značajni popusti očekuju kupce ove nedelje

6) Crni petak

Zbog najvećeg šoping praznika na svetu - Crni petak (Black Friday) - očekujte gužve u mnogim tržnim centrima.

Ova potrošačka tradicija potiče iz Amerike, gde božićna šoping sezona počinje u petak, nakon Dana zahvalnosti, kada mnogi vlasnici otvaraju prodavnice već u ponoć i nude ogromne popuste.

Crni petak se proširio svetom, a poslednjih godina se obeležava i u Srbiji.

Natpis na slici Centar Beograda

7) I neki drugi petak

Pored šoping groznice, ovaj petak će u svetu biti obeležen i iz drugih razloga.

Aktivisti pokreta Petkom za budućnost (Fridays for future), ponovo su pozvali ljude da se priključe globalnom štrajku za očuvanje životne sredine.

Protest je inspirisala Greta Tunberg, švedska tinejdžerka koja je 2018. godine počela da izostaje iz škole kako bi protestovala ispred zgrade švedskog parlamenta i tražila da švedska vlada reaguje na izazove klimatskih promena.

Klimatski štrajk se do sada održao u 150 zemalja.

Image copyright Vladimir Zivojinovic/BBC Natpis na slici Fudbaleri Crvene zvezde u utorak u Beogradu dočekuju Bajern iz Minhena

8) Zvezda i Partizan u borbi za evropsko proleće

Polako, ali sigurno se bliži kraj jesenje fudbalske polusezone u evropskim takmičenjima, a ova nedelja mogla bi da donese odgovore hoće li Crvena zvezda i Partizan i početkom 2020. ići ruku pod ruku sa kontinentalnom elitom.

Fudbaleri Crvene zvezde u utorak u Beogradu dočekuju jedan od najvećih klubova na svetu, Bajern iz Minhena u utakmici pretposlednjeg kola Lige šampiona.

Gledajući kvalitete dva tima, uz činjenicu da je Bajern lako u Minhenu pobedio Zvezdu u septembru, jasno je da bi za srpskog šampiona i bod protiv Nemaca predstavljao pravu premiju u borbi za treće mesto.

Partizan je, čini se u još težoj situaciji u Ligi Evrope - beogradski crno-beli gostuju kod holandskog AZ Alkmara i moraju da pobede kako bi ostali u trci za drugo mesto u grupi i plasman dalje.

U prvom okršaju ovih timova, sredinom septembra u Beogradu je bilo nerešeno - 2:2.

Duel u četvrtak igra se u Hagu, gde AZ ove polusezone igra kao domaćin jer se na njegovom stadionu u Alkmaru srušila jedna tribina i trenutno se rekonstruiše.

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk