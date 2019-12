Image copyright Allen Beaulieu Natpis na slici Princ i The Revolution na snimanju spota za „Little Red Corvette" 1982. godine

„Mala crvena korveta" (Little Red Corvette) je pesma koja je pretvorila Princa u zvezdu - ustreptala oda neobaveznom seksu koja ga je 1983. godine prvi put dovela do američke top 10 liste i uvela u mejnstrim.

Legenda kaže da je Princ smislio uvodne stihove - I guess I should have known, by the way you parked your car sideways, that it wouldn't last (Trebalo je da znam, po načinu kako si parkirala kola popreko, da neće potrajati) - nakon što je zaspao na zadnjem sedišta auta koji je pripadao njegovoj klavijaturistkinji Lisi Kolman.

I to je istina... do određene mere.

BBC je saznao celu priču koja stoji iza ove pesme, a i nekih njegovih drugih hitova, direktno od Kolman i njene muzičke saučesnice Vendi Melvoin.

Njih dve bile su možda najvažnije muzičke saradnice Princa, radeći postojano s njim ranih osamdesetih kao članice benda The Revolution, uvodeći elemente džeza i klasične muzike u njegovu provokativnu mešavinu fanka i roka.

Nakon što je raspustio bend 1986. godine, Vendi i Lisa su objavile nekoliko uspešnih albuma kao duet i pisale muziku za hit TV serije kao što su Sestra Džeki i Heroji. One trenutno rade na albumu sa komičarkom Majom Rudolf i odaju počast Princovom nasleđu ponovnim okupljanjem originalne postave The Revolution.

Duet se prisetio omiljenih pesama iz Revolution faze pred izlazak deluks izdanja Princovog petog studijskog albuma, 1999, ove nedelje, na kom se nalazi 35 prethodno neobjavljenih pesama.

LITTLE RED CORVETTE

Lisa: „Princ je uvek pozajmljivao moja kola zato što su bila strava. Bio je to merkjuri montkler iz 1964. godine, ružičasto-beli, i bio je savršen da se vozikate njim po Mineapolisu kad je lep dan. Čak ga je i čuknuo par puta jer je ovaj bio toliko velik.

„Došao bi do mene i promrmljao: 'Hej, Lisa, izvini za kola'. I tako bih ja istrčala da pogledam štetu i videla malo ulegnuće sa malo žute farbe od stuba na koji je naleteo u rikverc, a ja bih mu rekla: 'Dođavola. Pazi kako voziš!'"

BBC: Je li istina da je napisao Little Red Corvette dok je spavao na zadnjem sedištu auta?

„Pa, ono... jeste. 'Spavao' je s našom poznanicom koja se zvala Deniz Metjuz [poznatija kao Veniti], a i ona je 'spavala' na zadnjem sedištu kola. Čak sam pronašla malo njene kose obmotane oko ručke za spuštanje prozora.

„Zato pretpostavljam da su se muvali tamo ili šta god da su već radili, na zadnjem sedištu, i verovatno su imali predivan trenutak postkoitalnog sjaja, što je bilo kad je mu se javila klica ideje... Ali nije bila crvena korveta, već ružičasti merkjuri!"

Ta pesma je postala njegov prvi veliki hit. Jeste li znali da je posebna?

„O da, definitivno. Bio je to čist materijal za hit i Princ je žudeo za takvim neko vreme.

„Pre nego što je pesma snimljena, svirali bismo je na tonskim probama i naš menadžer Stiv Fargnoli bi odlepljivao na nju. Princ je imao običaj da mu se smeje: 'Oh, pravimo Stivu decu kad sviramo ovu pesmu!'

1999

Lisa: „Vrlo se živo sećam kad sam prvi put čula ovu pesmu. Stigla sam na probu rano, ali Princ je već bio tamo i svirao je glavni rif na klavijaturama. Mahnuo mi je da dođem i rekao: 'Sviraj ovo', potom se sagnuo, podigao gitaru i počeo da se zeza s njom.

„Potom, kako su svi ostali počeli da se pojavljuju, pokazivao im je njihove delove i svi smo se nekako uklopili.

„Bila sam mu u milosti toga dana, jer sam odlučila da držim D i F u refrenu. On je rekao: 'Bravo, to je sjajno! Slušajte Lisu, počela je da se bori za sebe. Zašto i vi ostali ne radite to?' Uvek je bio ljubazan, a onda je morao da kaže nešto zlobno posle toga. Kao: 'Podržaću te, samo ne umišljaj da si neko.'"

Imala si čast da otpevaš prvi stih pesme. Kako je do toga došlo?

„Princ je dobio ideju o podeli vokala od benda Sly & The Family Stone i kako je svako imao udela u toj grupi. Na kraju smo zapravo dodali glas Džil Džons jer je ona bolja pevačica od mene. Tako nas dve pevamo zajedno. Ja zvučim snoliko a ona je prava vatra."

D.M.S.R.

Lisa: „Još uvek volim da sviram tu pesmu. Sviđa mi se fank i zvuk Mineapolisa u njoj, sa Oberhajmovim sintisajzerima i svime ostalim. Ima atmosferu žurke tokom čitave pesme."

Muzička tema ove pesme je postojana. Sigurno si odsvirala taj rif nekoliko stotina puta.

„Jeste, tačno tako. Gotovo je meditativan. To je bila jedna od sjajnih stvari kad ste članica The Revolution. Bili smo poput podivljalih derviša, zato što bismo uzeli neku frazu i svirali je satima bez prestanka.

„Nije to bilo dobro samo za obučavanje naših tela - zamislite samo šta je to radilo našem mozgu. Bilo je trenutaka na tim džemovanjima i probama kad bih se osećala ushićeno. Bilo je toliko dobro. Postali biste naprosto muzika sama, nema drugog objašnjenja."

Tekst pesme je o ličnom oslobođenju i slavi vašu seksualnost, što je bilo prilično neobično za 1982. godinu.

„Definitivno nije bilo u skladu s vremenom. Uvek sam bila ponosna na njega zato što tada nije bilo moderno pričati o tim stvarima. On je imao viziju o ljudima, kako svi možemo da budemo zajedno, i uspeo je da stvori oazu u Pejzli parku za ljude koji su čuli tu poruku."

Image copyright Warner Music Natpis na slici The Revolution 1984. godine sa Vendi (levo) i Lisom (sredina)

AMERICA

Gitaristkinja Vendi Melvoin pridružila se bendu The Revolution 1983. godine, a prvi nastup imala je one noći kad je Princ prvi put predstavio Purple Rain.

Princov sedmi album Around The World In A Day objavljen je 1985. godine. Ploča, sa hitovima poput Pop Life i Raspberry Beret, sadržala je fanki džemovanje America, koje je poslužilo kao vrhunski pokazatelj muzičkih veština grupe The Revolution, naročito na neskraćenoj verziji od 21 munuta koja se pojavila na 12-inčnom singlu.

Lisa: „Prvi put smo svirali pesmu America u šatoru na jugu francuske, dok smo snimali film Under The Cherry Moon."

Vendi: „Nije bilo ventilacije i u šatoru je bilo skoro 40 stepeni. I ako ste gledali video, videli ste da trčimo oko bine u punoj brzini. Sećam se da smo i Princ i ja morali da dobijemo boce kiseonika zato što smo se skoro onesvestili od toplotnog udara."

Lisa: „Sećam se da je Princ legao na kovčeg od opreme i da sam mu donela đus. Mislim, s njega se slivao znoj u slapovima."

Vendi: „Nosio je dugi mantil!"

Image copyright Rex Features Natpis na slici Vensi i Lisa su kao duet imale hitove poput „Waterfall", „Satisfaction" i „Don't Try To Tell Me"

Princ tokom ove pesme praktično diriguje bendom, tražeći izmene u hodu, čak i skačući na bubnjeve u jednom trenutku. Kako uvežbati tako nešto?

Vendi: „Odgovor nije lak. Umeli smo dobro da slušamo i dugo smo radili na glavnoj temi, tako da smo znali šta se od nas očekuje. Bilo je to praktično samo: 'Prati ga', a on bi nam davao signale kuda želi da ide."

Lisa: „Inače bi ponekad dolazio do mojih klavijatura, improvizovao nešto i rekao: 'Odsviraj nešto tako'. Ali u ovom slučaju, samo mi je dao vodeću temu, tako da sam ja imala najdosadniji deo!"

Vendi: „Stvarno? Je li to sve što radiš?"

Lisa: „Pa i pevam za sve pare."

Vendi: „Ja tamo baš imam puno posla. Gitarski deo je baš složen."

Lisa: „Ponekad kad bih dobijala lake delove, naljutila bih se na Princa i igrala se jo-jom na bini, da bih mu dala do znanja: 'Dosađujem se!'"

SOMETIMES IT SNOWS IN APRIL

Sometimes It Snows in April je poslednja stvar u Prinsovom drugom filmu, Under the Cherry Moon. To je nekarakteristično ogoljena i melanholična stavka u opusu ove zvezde, a bavi se smrću voljenog prijatelja. Nakon što je Princ umro u aprilu 2016. godine, pesma je postala njegova posmrtna oda, a The Revolution je redovno svira na koncertima.

Vendi: „Svirali smo u studiju Sanset saund u Los Anđelesu, Princ, ja i Lisa, samo nas troje, i svi smo bili vrlo smireni. Ja sam uzela akustičnu gitaru, Lisa je svirala klavir i osmislili smo motiv, progresiju. Princ je veoma brz sa rečima, tako da se sve nekako desilo za svega par sati. Napisao je čitav tekst i otpevao čitavu pesmu. Nastala je veoma brzo."

Lisa: „Insistirao je na tom disonantnom akordu kad otpeva Sometimes I wish. Nazvao ga je 'Lisin akord', ali zapravo je harmonija bila ta koja ju je činila disonantnom. Prelep je način na koji se pesma razreši."

Vendi: „Bila je to lepa noć. Sećam se da sam bila veoma, veoma spokojna. Nije bilo nikakve drame."

Image copyright Getty Images Natpis na slici Saundtrek za Purple Rain je Vendi, Lisi i Princu doneo Oskara.

Ta pesma je zaista nežna.

Vendi: „Bilo ih je nekoliko u to vreme. Power Fantastic je imala mnogo nežnosti u sebi, kao i The Tears In Your Eyes. Sve su posedovale taj neki nežni spokoj."

Ispričajte mi nešto više o „Lisinom akordu".

Vendi: „Da vam ja kažem nešto o Lisi: od svih muzičara koje je Princ angažovao tokom godina, uključujući i mene, sam je umeo da odsvira sve njihove delove. Jedini muzičar od onih koje je angažovao a koje nije mogao da skine bila je Lisa.

„Ona mu je postala nezamenjiva i ja smatram, iskreno, da je Lisa bila njegova najveća muzička muza. Oduvek sam to smatrala, a i dalje stojim iza toga."

Lisa: „Ostadoh bez teksta."

ALL MY DREAMS

Princ je snimao nekoliko potencijalnih albuma, uključujući trostruki disk za Crystal Ball, kad je odjednom raspustio The Revolution. Piratski snimci sa tih sesija kružili su godinama među obožavaocima, a All My Dreams je lični favorit Vendi i Lise.

Vendi: „Volela bih da Lisa i ja možemo da se dočepamo All My Dreams i završimo je za njega."

Lisa: „Ovo je bio tako zanimljiv, zabavan, lud dan u studiju. Kad je slušate, to je kao neki mali film. Ima karnevalsku atmosferu."

Vendi: „Sećaš li se onoga kad smo ga vodili da gleda Kid Creole and the Coconuts i kako se zaljubio u to što August Darnel peva na megafon? Naterao je inženjerku zvuka Suzan Rodžers da mu kupi jedan za tu pesmu."

Lisa: „Prepuna je mašte. On peva: Lisa, I'm going to give you the paintbrush and you're going to paint the side of the train(Lisa, daću ti četkicu, pa ćeš da ofarbaš ovu stranu voza). Šta to znači?! A onda ja uradim neki ludački klavirski solo, samo lupam po dirkama, a on kaže: „Jao! Ovo je sjajno! Ovo je fantastično!'"

Vendi: „Sećam se kako smo Lisa, moja bliznakinja Suzana i ja izvadili kasetofone koje smo imali još iz školskih dana, a Princ je bio u fazonu: 'Samo napred!' Bilo je to suludo vreme."

Praktično ste zapale u sanjarenje dok se toga prisećate.

Vendi: „Oh da, svakako. Bilo je to predivno vreme istraživanja."

Lisa: „Ponekad je rad bio samo rad. Ali ovo? Ovo je bilo kao zabavište za pisce pesama. Kao muzičari, kao pisci pesama, bili smo pomalo ludi."

Zašto je Princ odustao od psihodeličnog stila?

Vendi: „Zato što smo mi otišle. A čim smo mi otišle, on se pretvorio u drugu osobu. Takav je bio po prirodi."

Lisa: „Princ je oduvek želeo da bude velik, tako da je morao da se pregrupiše i razmisli: 'Kako da stignem do sledećeg stadijuma svoje veličine? Je li to film? Je li to drugačiji bend?' Nije znao, ali je morao da otkrije - i zato je rekao: 'Izvinite, narode. Baš mi je žao. Vidimo se.'"

Deluks izdanje albuma 1999 objavljeno je prošle nedelje. Klavirski solo album Lise Kolman već je u prodaji.

