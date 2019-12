Natpis na slici Ana kaže da ju je tokom seksa muškarac počupao za kosu, ošamario i stisnuo joj ruke oko vrata

Nasilje tokom seksa na dobrovoljnoj bazi postalo je normalizovano, upozoravaju aktivisti.

Do ovoga zaključka došlo se nakon što je više od trećine žena u Velikoj Britaniji mlađih od 40 godina doživelo neželjeno šamaranje, davljenje, gušenje ili pljuvanje tokom seksa na dobrovoljnoj bazi, pokazalo je istraživanje sprovedeno za BBC Radio 5 Lajv.

Od žena koje su doživele bilo koji od ovih činova, pa bili oni željeni ili neželjeni, 20 odsto njih reklo je da su nakon toga bile uznemirene ili uplašene.

Dvadesettrogodišnja Ana kaže da je doživela neželjene nasilne činove tokom seksa na dobrovoljnoj bazi u tri različite prilike, sa različitim muškarcima.

Za nju, sve je počelo čupanjem kose i šamaranjem. Onda je muškarac pokušao da je uhvati rukama oko vrata.

„Bila sam šokirana", rekla je ona. „Osećala sam se izuzetno neprijatno i zastrašeno. Da vas neko na ulici ošamari ili krene da vas davi, to bi bio fizički napad."

Tek kad je Ana o tome porazgovarala sa prijateljicama, shvatila je koliko je to uobičajeno.

„Od tog trenutka nadalje, skoro svaki muškarac je pokušao bar jedan od, ako ne i više kombinacija, tih činova."

Jednom drugom prilikom, ona kaže da ju je tokom seksa davio muškarac - bez njenog pristanka ili njegovog upozorenja.

Ana, koja je diplomirala na fakultetu ove godine, kaže i da je imala partnera koji se prema njoj ophodio toliko brutalno da je danima posle bila u modricama i bolna.

„Znam da neke žene kažu da to vole. Problematično je kad muškarci pretpostave da sve žene to žele."

Kompanija za istraživanje Savanta KomRes pitala je 2.002 Britanki uzrasta između 18 i 39 godina da li su doživele šamaranje, davljenje, gušenje ili pljuvanje tokom seksa na dobrovoljnoj bazi i da li je ikad to bilo neželjeno. Pazilo se na to da uzorak bude reprezentativan za sve Britanke po godinama i regionu iz kog dolaze.

Više od trećine (38 odsto) doživelo je ove činove i reklo da su bili neželjeni makar deo vremena, dok je nešto manje od dve trećine žena ili doživelo to i reklo da nikad nije bilo neželjeno (31 odsto) ili da nemaju takva iskustva, ne znaju ili ne žele da kažu (31 odsto).

Centar za žensku pravdu rekao je za BBC da brojke ukazuju na „sve veći pritisak na mlade žene da pristanu na nasilne, opasne i ponižavajuće činove."

Oni su rekli: „Ovo je verovatno posledica široko rasprostranjene dostupnosti, normalizacije i upotrebe ekstremne pornografije."

Adina Kler, vršiteljka dužnosti izvršne direktorke u Ženskoj pomoći, rekla je da to pokazuje „koliko često žene mlađe od 40 godina doživljavaju seksualno nasilje, sa partnerima sa kojima pristaju da imaju seks koji onda kreću da ih ponižavaju ili zastrašuju."

„Dobrovoljni pristanak na seks sa nekim ne umanjuje ozbiljnost šamaranja ili davljenja nekoga."

„Bila sam prestravljena"

„Ema" je u tridesetim i upravo je izašla iz dugogodišnje veze kad je imala vezu za jednu noć.

„Završili smo u krevetu i tokom seksa - bez ikakvog upozorenja - on je krenuo da me davi. Bila sam šokirana i prestravljena. Nisam tada rekla ništa zato što sam negde pozadi u glavi osetila da sam ranjiva, da bi taj muškarac mogao laki da me savlada kad bi to poželeo."

I ona za to smatra odgovornim uticaj pornografije.

„Imala sam osećaj da je to nešto što je video na internetu i poželeo da isproba u stvarnom životu."

Istraživanje je pokazalo da među onim ženama koje su doživele šamaranje, davljenje, gušenje ili pljuvanje tokom dobrovoljnog seksa, 42 odsto njih je osetilo pritisak, navođenje ili prisiljavanje da učestvuje.

Nasilje postaje „normalizovano"

Stiven Poup je psihoterapeut specijalizovan za seks i odnose.

On je za 5 Lajv rekao da se nosi se negativnim uticajem porasta ovakvih dela „praktično svakodnevno".

„To je tiha epidemija. Ljudi to rade jer misle da je norma, ali to može da bude veoma štetno. Viđamo da kod mnogih to obezvređuje vezu, ali - u najgorem slučaju - nasilje postane prihvatljivo."

Njega brine to što oni koji se upuštaju u ove činove nisu svesni opasnosti.

„Ljudi dolaze kod mene tek kad su se 'za dlaku izvukli'; kad se davljenje ili 'kobajagi davljenje' otelo kontroli i ostali su bez svesti dugo vremena."

„Suština davljenja je da je ono uvek krajnje rizično, ali to je bukvalno poslednja stvar o kojoj ljudi razmišljaju."

Aktivistkinja Fiona Makenzi opisala je rezultate ankete kao „posebno zastrašujuće".

„Redovno mi se javljaju žene koje su bile davljene, šamarane, pljuvane, verbalno zlostavljane ili udarane tokom inače dobrovoljnog seksa. U mnogim slučajevima žene isprva nisu umele da prepoznaju to kao suštinski traumatičan napad."

Ona je organizovala aktivističku grupu - Ne možemo pristati na ovo - nakon što je primetila porast broja slučajeva u kojima su žene ubijene tokom tzv. „seksualnih igara koje su pošle po zlu" - i gde je dobrovoljni pristanak na suđenju korišćen kao odbrana ili olakšavajuća okolnost.

Ana kaže da je seks postao „veoma muško-orijentisan... Postao je 'pornifikovan', nema u njemu više mnogo toga za žene."

I ona kaže da je nasilje tokom seksa postalo normalizovano.

„Bili su to samo obični tipovi. Nije bilo ničeg zajedničkog među njima, mada pretpostavljam da su prilično česti korisnici pornografije. Oni to gledaju i automatski pretpostavljaju da je to ono što žene žele, ali ne pitaju za dozvolu."

Istraživanje je sprovedeno posle skorašnjih slučajeva u kojima su se počinioci branili „grubim seksom" - kao što je slučaj ubijene britanske bekpekerke Grejs Milejn.

