Image copyright Getty Images Natpis na slici Drejk je najpopularniji izvođač na Spotifaju

Predstavnici audio platforme Spotifaj otkrili su koje su najslušanije pesme, muzički albumi i izvođači u poslednjih 10 godina, a prvo mesto pripada Drejku.

Kanadska zvezda je zabeležila 28 milijari strimova, a najpopularnija pesma je bila One Dance, (Jedan ples) koja je strimovana 1,7 milijardu puta.

Da bude na prvi na listi, sprečila ga je pesma Eda Širana Shape Of You, koja je imala 2,4 milijarde strimova, što je čini najslušanijom pesmom decenije.

Ova godina bila značajna za Kamilu Kabeljo i Šona Mendesa i njihovu pesmu Senorita.

Objavljena je u junu i do sada je preslušana milijardu puta. Pesma Bili Ajliš Bad Guy ne zaostaje mnogo za njom po broju strimova, čak 990 miliona.

Njen debitantski album When We All Fall Asleep Where Do We Goje bio najpopularniji album u 2019. godine.

U Velikoj Britaniji, Ajliš je na drugom mestu, odmah iza Luisa Kapaldija, čiji je debitantski album Divinely Uninspired To A Hellish Extentna vrhu liste.

Njegova balada Someone You Loved je najviše puta emitovana u ovoj godini.

Kasnije ove nedelje, Spotifaj će predstaviti i nekadašnju funkciju Spotify Wrapped, koja omogućava korisnicima da imaju uvid u to šta su najviše slušali u 2019. godini.

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk