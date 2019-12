Image copyright Getty Images Natpis na slici Kontracepcija - za koju se odlučiti?

Ženama u Britaniji bi trebalo omogućiti da lakše dolaze do hitne kontracepcije, bez konsultacijama sa farmaceutom, kažu stručnjaci za žensko zdravlje u ovoj zemlji.

Žene u Srbiji, pak, mogu da kupuju „pilule za jutro posle" bez recepta, dok je ova mogućnost u Hrvatskoj uvedena tek pre četiri godine. U obe zemlje su se žene žalile da su im u apoteci postavljali dodatna pitanja.

U Izveštaju Kraljevskog fakulteta za akušerstvo i ginekologiju Engleske se preporučuje da bi „pilula za jutro posle" trebalo da se prodaje u apotekama po istom principu kao i kondomi.

U Velikoj Britaniji postoji previše prepreka i koraka pri pružanju zdravstvenih usluga ženama, dodaje se.

A njihove potrebe treba da budu prioritet.

Potpisnici strategije Bolje za žene zahtevaju da se ženama omogući da lakše uzimaju „pilulu za jutro posle", ali i da im se dozvoli upotreba nove pilule za žene koje već znaju da su trudne, ali manje od deset nedelja.

Predložili su i da se otvori služba koja bi ženama pružala pomoć i konsultacije oko ranog pobačaja putem telefona ili skajpa.

U izveštaju se preporučuje otvaranje pokretnih klinika za žene, koje bi nudile besplatne testove, kontracepciju, a medicinsko osoblje bi bilo spremno da pruži savet.

U ovom trenutku, žene i devojke u Britaniji moraju da se konsultuju sa farmaceutom pre nego što im proda kontracepciju ili „pilulu za jutro posle" koja se uzima u roku od pet dana od nezaštićenog seksa.

To može da ostavi osećaj „nelagodnosti, sramote ili osuđivanja", navodi se u izveštaju.

Preporučuje da „pilula za jutro posle" bude dostupna „ispred pulta" i stoji izvan police, zajedno sa testovima za trudnoću i kondomima.

Kako je u Srbiji

Vodeći rizici po zdravlje mladih su, pored upotrebe psihoaktivnih supstanci i visokog nivoa povreda, niska stopa kontraceptivne zaštite, upozorili su lekari Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut" prošle godine.

Pilule za kontracepciju mogu bez uputa da se kupe u apotekama u Srbiji, ali kutije, kao i u Britaniji, stoje na polici i moraju da se traže od farmaceuta. Ove pilule bez lekarskog uputa nije moguće kupiti u BiH.

Pri kupovini pilula za kontracepciju, ali i „pilula za dan posle", farmaceuti u apoteci često pitaju žene da li su se konsultovale sa ginekologom oko upotrebe, što često izaziva nelagodu.

Ginekološkinja Mima Fazlagić je za RTS rekla da su najčešće dileme sa kojima se u praksi suočava vezane za „pilulu za dan posle" jer mladi misle da ona može da prekine trudnoću, ukoliko je do nje došlo nakon nezaštićenog odnosa.

„Pilula za dan posle je efikasna, ali ona ne može da vam prekine trudnoću, niti tome služi. Ona može sprečiti da dođe do začeća ukoliko do njega nije već došlo, te je važno da se uzme što pre nakon nezaštićenog odnosa, a najkasnije do 72 sata nakon toga", pojašnjava ona.

U Srbiji se godišnje uradi skoro 17.000 abortusa, pokazuju zvanični podaci Instituta za javno zdravlje Srbije „Milan Jovanović Batut", ali je procena ginekologa da ih je mnogo više, jer privatne klinike ne prijavljuju obavljene intervencije.

Samo 18,4 odsto žena, uzrasta 15 do 49 godina koje su u braku ili imaju stalnu vezu, koristi kontracepciju.

„Osećala sam se kao da mi popuju kada sam pokušala da dobijem hitnu kontracepciju"

Džejn, 25-godišnjoj Britanki, odbili su da prodaju u apoteci „pilulu za jutro posle", jer tog dana nije imala zakazan pregled.

Nakon što se žalila, dozvolili su joj da razgovara a farmaceutom i prodali su joj hitno kontracepcijsko sredstvo. To se dogodilo tek posle dugog ispitivanja.

Rekla je da se osećala kao da je uradila nešto pogrešno.

„Osećala sam se kao da me osuđuju i popuju mi. Prilično sam sigurna da je (farmaceut) rekao nešto poput: To je bila glupost", rekla je Džejn.

„Posle svega sam bila jako ljuta što su žene primorane da prolaze kroz ovo, kada postoji zaista jednostavno rešenje."

Hitna kontracepcija dostupna je besplatno bez recepta u svim apotekama u Škotskoj i Velsu.

U Engleskoj se kontracepcija nudi i u ambulantama za seksualno zdravlje, a može da se dobije i od nekih lekara opšte prakse i u većini apoteka - ali nije uvek besplatna.

Na javnim koledžima je ženama otežan pristup kontracepciji zbog smanjivanja budžeta - podaci koje je BBC dobio prošle godine ukazuju na to da je skoro polovina lokalnih budžeta imala stavku koja podrazumevanja smanjivanje novca za besplatnu kontracepciju.

Ovo bi moglo da dovede do porasta stope začeća i pobačaja kod starijih žena zbog neplanirane trudnoće, navodi se u izveštaju.

U 2018. godini izvršeno je više od 205.000 pobačaja u Engleskoj i Velsu.

Stručnjaci u izveštaju pozivaju i na to da kontraceptivne tablete koje sadrže samo progesteron, a uzimaju se jednom dnevno, mogu da se kupe bez recepta.

Dodaju i da bi bilo najbolje kada da bi devojke i žene mogle da ih naručuju putem interneta, kao i bilo koji drugi medicinski proizvod.

U Izveštaj se takođe preporučuje da:

o dugoročnoj kontracepciji treba razgovarati odmah nakon što se žena porodi

ženama treba omogućiti da lakše idu na abortus

klinike za žene treba da budu otvorene i vikendom i uveče

„Previše žena provodi godine u bolu i nelagodi, jer im treba puno vremena da zakažu pregled sa ginekologom", navodi se u izveštaju.

„Zbog toga žene verovatno još manje razgovaraju o problemima."

Image copyright Getty Images Natpis na slici Pri kupovini pilula za kontracepciju, ali i 'pilula za dan posle', farmaceuti u apoteci često pitaju žene da li su se konsultovale sa ginekologom oko upotrebe, što često izaziva nelagodu

Žene mlađe od 18 godina moraju da imaju pristup hitnoj kontracepciji", kaže doktorka Aša Kaslival, predsednica Fakulteta za seksualno i reproduktivno zdravlje.

„Iako je hitna kontracepcija u nekim mestima u Engleskoj besplatna, mnogi će pokušati da je kupe u apotekama gde cene i vreme otvaranja znatno variraju.

„Konsultacije sa farmaceutima se preporučuju i to je najbolja praksa, jer je ovo dragocena prilika da pojedinci razgovaraju o svojim kontracepcijskim potrebama sa zdravstvenim radnikom.

„Međutim, konsultacije ne bi trebale biti prepreka primanju hitne kontracepcije."

Profesor Lesli Regan kaže da je jako bitno da se sve usluge povežu i budu prilagođene potrebama devojčica i žena.

„Važno je pružiti sveobuhvatnu zdravstvenu uslugu za devojčice i žene tokom celog života.

„Želimo da omogućimo da 51 odsto naše populacije bude zdravije i da niko ne bude uskraćen", rekla je.

