Image copyright Universal Natpis na slici „Nema vremena za umiranje" je labudova pesma za Danijela Krejga u ulozi Džejmsa Bonda

A mislili smo da Božić dolazi samo jednom godišnje.

Objavljen je prvi kompletan trejler za film Nema vremena za umiranje, dajući obožavaocima nagoveštaj šta mogu da očekuju od poslednjeg pojavljivanja Danijela Krejga u ulozi tajnog agenta Džejmsa Bonda.

Promo, koji može da se pogled ispod, prvi put prikazuje Ramija Maleka kao najnovijeg negativca, kao i novu agentkinju s dozvolom za ubijanje.

Premijera filma najavljena je za april, ali bilo je par prepreka usput - od uganuća članka Danijela Krejga do odluke da se promeni režiser.

Prvobitno je Bonda broj 25 trebalo da režira Deni Bojl, ali je on napustio projekat u avgustu prošle godine zbog „kreativnih razmimoilaženja".

Na njegovo mesto uskočio je američki režiser Keri Džodži Fukunaga, a on je stalno bio u trci sa vremenom kako bi film ostao u rasporedu za premijeru u aprilu 2020. godine.

„Velika je čast, ali je i bilo veoma teško", kaže Fukunaga za BBC Njuz.

„Ovo je bio jedan veoma ambiciozan scenario za vreme koje smo imali na raspolaganju."

Image copyright Getty Images Natpis na slici Keri Džodži Fukunaga uskočio je kao zamena da bi režirao poslednje pojavljivanje Danijela Krejga u ulozi Džejmsa Bonda

„Ta uloga mi je dodeljena usred promocije Manijaka [serije za Netfliks koju je režirao], tako da sam davao intervjue kao što je ovaj dok sam pokušavao da svarim ogromno uzbuđenje, ali i odgovornost koja je došla s prihvatanjem jednog ovakvog projekta."

„I bio sam i te kako svestan da za Danijelov odlazak moram da imam gotov scenario i pokrenem produkciju u jednom veoma kratkom vremenskom periodu. Stiska s vremenom bila je neka vrsta podsticaja za pritisak. Bio je to kao usijani plamen ispod naše guzice!"

Projekat je imao dodatnu komplikaciju što je posle Bojlovog odlaska sve moralo da se smišlja ispočetka.

„Obožavam Denijeve filmove, ali s ovim smo praktično morali da krenemo od nule", objašnjava Fukunaga.

„Producenti su želeli da počnemo iznova i smislimo potpuno novu priču za ovaj film."

Proces pisanja priče podrazumevao je dovođenje kreatorke serije Fleabag Fibi Voler-Bridž da pomogne u doterivanju scenarija.

5 novih informacija iz trejlera

Rami Malek može da se vidi prvi put kao lik u filmu. Nakratko. On se u trejleru pojavljuje otprilike na ukupno dve sekunde. Da budemo sasvim fer, tehnički se vidi i u drugim delovima, ali se tamo krije iza bele maske.

može da se vidi prvi put kao lik u filmu. Nakratko. On se u trejleru pojavljuje otprilike na ukupno dve sekunde. Da budemo sasvim fer, tehnički se vidi i u drugim delovima, ali se tamo krije iza bele maske. D a nijel Krejg bukvalno skače s mosta u jednom trenutku. Naizgled bez zaštite ili padobrana. Kamera ga prati preko ivice dok ponire kroz vazduh. Na sreću, tu je komad konopca za koji može da se uhvati, što se zove „imati sreće".

bukvalno skače s mosta u jednom trenutku. Naizgled bez zaštite ili padobrana. Kamera ga prati preko ivice dok ponire kroz vazduh. Na sreću, tu je komad konopca za koji može da se uhvati, što se zove „imati sreće". U gradu je nova agentkinja s dozvolom za ubijanje. „Jesi li ti dvostruka nula?", pita je Džejms Bond. „Već dve godine", odgovara Lašana Linč , što verovatno znači: „Jesam, hvala na pitanju."

, što verovatno znači: „Jesam, hvala na pitanju." Ali tu su i neka poznata lica. Ponovo je s nama Kristof Volc, pošto ga Bond nije upucao na Vestminsterskom mostu na kraju filma Spektra. U trejleru se pojavljuje i Feliks Lajter u tumačenju Džefrija Rajta , a tu su i Bondova prethodna ljubavnica doktorka Medlin Svon (Lea Sejdu), Kju (Ben Višo), M (Rejf Fajns) i Manipeni (Naomi Haris).

, a tu su i Bondova prethodna ljubavnica doktorka Medlin Svon (Lea Sejdu), Kju (Ben Višo), M (Rejf Fajns) i Manipeni (Naomi Haris). Malekov negativac mogao bi da bude Doktor No. Spekulacije su podivljale nakon što su fanovi primetili da se ni u trejleru ni na plakatu ne vide ruke njegovog lika. Je li moguće da će se ispostaviti da je jedan od najslavnijih negativaca iz ove franšize poslednji član kriminalne mreže Spektra?

Fukunaga govori o potpuno novom zapletu, ali čini se da film Nema vremena za umiranje nastavlja priču koja se provlači kroz poslednja četiri ostvarenja.

Izgledalo je kao da kraj filma Spektra zaključuje tu sagu, zbog čega su se mnogi pitali da li će 25. film o Bondu krenuti s nečim potpuno novim.

Ali pojavljivanje Volcovog Blofelda u trejleru odbacuje tu ideju i sugeriše kontinuitet - a izgleda da Fukunaga to samo potvrđuje.

Image copyright Universal Natpis na slici Lašana Linč igra novog agenta MI6 sa dozvolom za ubijanje

„Volim da mislim kako se ovaj film nadovezuje na sve te priče, još od Kazino Rojala, pa sve do poslednjeg", kaže on.

„A obožavaocima će se dopasti dodatni slojevi koji su tu prisutni, mada sam mislio i na novu publiku, na one koji nikad nisu gledali prethodne filmove, na mlađe gledaoce, jer je priča dovoljno jaka da i njih uvuče."

Pored Manijaka, Fukunaga je prethodno režirao filmove kao što su Zveri bez domovine i adaptaciju Džejn Ejr iz 2011. godine sa Miom Vašikovskom.

„Mizogini dinosaurus"

Možda najinteresantniji deo trejlera jeste pojavljivanje Lašane Linč kao nove članice MI6.

Pojava ženskog agenta sa dvostrukom nulom predstavlja blagu promenu pravca u ovoj franšizi.

Nema vremena za umiranje je prvi Bond od pojavljivanja pokreta #MeToo, ali da li bi se ovaj filmski serijal i inače razvijao u tom pravcu?

„Da, mislim da bi", kaže Fukunaga. „Bond je verovatno počeo da se razvija još pre 25 godina, kad je Džudi Denč prozvala Bonda u tumačenju Pirsa Brosnana da je mizogini dinosaurus i relikt Hladnog rata."

(On citira, gotovo doslovce, jednu od prvih scena u kojoj se zajedno pojavljuju Denč i Brosnan u Zlatnom oku iz 1995.)

„Mislim da suština Lašanine uloge nije u tome da je ona žena, ona je samo mlađa generacija", kaže Fukunaga.

„Na internetu je u toku čitava ta rasprava oko 'OK Boomer' i mislim da mlađe generacije sad počinju da dovode u pitanje značenje nasleđa prethodnih generacija."

Image copyright Universal Natpis na slici Obožavaoci spekulišu da li je negativac u tumačenju Ramija Maleka zapravo Doktor No

„I mislim da Lašana ima mnogo toga da pokaže, ona je sposobna, fizički utrenirana, inteligentna. A svet se promenio i ona oseća da je nasledila svet po kom su nekada vršljali agenti kao što je Bond.

„I njena generacija sad želi da ostavi trag. Tako to ja vidim. Manje samo zato što je ona žena, jer mi živimo u svetu u kom se o tome više ni ne razmišlja.

„Više je to: Da li je ona dorasla da bude agent sa dvostrukom nulom?"

Jedna osoba koja je postala (privremeno) nesposobna da bude agent sa dvostrukom nulom je sam Danijel Krejg, koji je tokom snimanja filma povredio članak.

Ali, kaže Fukunaga, to nije poremetilo planove snimanja baš u onolikoj meri koliko biste isprva pomislili.

„Kad pomislite na film koji je ovoliko ambiciozan, ovoliko dugačak, s ovoliko kaskaderskih scena, činjenica da smo imali jedan uganut članak i jedan potres mozga tokom čitavog tog vremenskog perioda prilično je veliko dostignuće", kaže on.

„Zbog Krejgove povrede članka malo smo kasnili, ali on nakon nje više nije propustio ni jedan jedini dan snimanja. Sve vreme je bio na setu, gde je vežbao i radio fizikalnu terapiju. Morali smo malo da žongliramo s rasporedom snimanja i da ispremeštamo neke scene, ali to je uglavnom bilo to."

Nema vremena za umiranje zapravo još nije završen. Snimanje je okončano prošlog meseca, ali se film sada nalazi u post-produkciji, što znači da Fukunaga „još nije imao vremena da svari" čitavo to iskustvo.

„Mislim da ću narednog leta morati malo da sednem i pokušam da shvatim šta se sve desilo", kaže on.

Pitajte samo režisere filmova Mačke ili Jež Sonik da li je za njih objavljivanje trejlera pozitivno iskustvo i mogli biste da ih zateknete kako od traume drhte u ćošku sobe.

Ali Fukunaga je malo manje nervozan povodom reakcija društvenih mreža na trejler za Bonda.

„Nemamo nikakve kompjuterski rađene životinje u našem trejleru", smeje se on, „tako da ne brinemo mnogo oko toga.

