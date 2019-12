Image copyright Getty Images Natpis na slici Rokset su prodali više od 80 miliona albuma širom sveta

Pevačica grupe Rokset Mari Fredrikson preminula je u 61. godini, potvrdila je njena menadžerka.

Švedska muzička zvezda postigla je svetsi uspeh devedesetih godina, zahvaljujući singlovima The Look, Joyride i It Must Have Been Love.

U izjavi se navodi da je pevačica preminula u ponedeljak devetog decembra, „nakon 17-godišnje bitke sa rakom".

„Bila si najdivnija prijateljica više od 40 godina", napisao je njen kolega iz benda Per Gesle. „Više ništa neće biti isto".

Švedski muzičari su se upoznali krajem sedamdesetih, kada je Fredrikson bila članica pop grupe Strul & Ma Mas Barn a Gesle je svirao sa Gyllene Tider, jednim od najpoznatijih švedskih bendova.

Ujedinili su snage 1986. godine, postavši megazvezde u rodnoj Švedskoj uz pomoć singla Neverending Love, koji se našao na albumu Pearls of Passion.

Bez obzira na njihovu popularnost u Skandinaviji, izdavačka kuća Kapitol Rekords odbila je da objavi album u Americi - sve dok jedan američki student koji se školovao u Švedskoj nije doneo album kući u Mineapolis i ubedio didžeja na lokalnoj radio stanici da pusti The Look. Tada su postigli svetsku slavu.

PesmaThe Look se našla na prvom mestu američke top liste, dok je album Look Sharp!postao platinast.

Ipak, najveći uspeh su postigli pesmom It Must Have Been Love iz 1987, koja je dorađena i ponovo snimljena za film Pretty Woman iz 1990. godine.

Pevačica se povukla sa turneje 2016. godine

Puna straha

Nakon što je jednog dana završila vežbanje, 2002. godine, Fredrikson se onesvestila u kuhinji. Doktori su joj ubrzo otkrili tumor na mozgu.

Provela je tri godine na terapiji i pisala pesme o „strahu" koji je osećala. Te pesme su se našle na njenom solo albumu The Change.

„Odjednom, promena je došla", pevala je. „Hladna kao led, puna straha/ništa nisam mogla da uradim/viđala sam usporene snimke nas dvoje."

Fredrikson je 2005. objavila švedskim medijima da je lečenje bilo uspešno, rekavši „Ovo su bile teške tri godine, ali zdrava sam".

Iznenadila je fanove kada se vratila na binu sa Gesleom 2008. godine u Amsterdamu.

Bend je rasprodao sale širom Evrope i objavio nekoliko albuma, ali zdravstveno stanje Fredrikson se do 2016. godine pogoršalo i doktori su joj savetovali da prestane sa nastupima.

„Predivne boje"

Fredrikson je preminula u ponedeljak, usled „bolesti koja se vratila", izjavili su članovi njene porodice.

„Ostavila nam veliko muzičko nasleđe", izjavila je njena menadžerka Meri Dimberg.

„Hvala ti, Meri, hvala za sve", rekao je Gesle. „Bila si sjajna muzičarka neverovatnog glasa, sjajna izvođačica. Hvala ti što si moje crno-bele pesme obojila predivnim bojama. Bila si najdivnija prijateljica više od 40 godina."

„Ponosan sam, počastvovan i srećan što sam s tobom delio tvoje vreme, talenat, toplinu, velikodušnost i smisao za humor. Šaljem svu moju ljubav tebi i tvojoj porodici."

Fredrikson je iza sebe ostavila muža Mikaela Bolosa i dvoje dece.

