Image copyright @devonte601 Natpis na slici Rajan Džonson je mislio da će diplomirati kad i roditelji, ali su oni bili brži

„Nismo mogli da dozvolimo da još jedno naše dete diplomira pre nas", kaže uz osmeh Karl Džonson iz Midvila, u američkoj saveznoj državi Misisipi.

Karl i njegova supruga Melodi koji imaju sedmoro dece, diplomirali su semestar pre najmlađeg sina Rajana.

Rajan je fotografiju sa sveže diplomiranim roditeljima okačio na Tviter. Slika je ubrzo postala viralna uz 100.000 lajkova i 10.000 ritvitova.

„Pokazao sam roditeljima, nemaju Tviter. Bilo je neverovatno - toliko ljudi im je čestitalo i reklo da su im oni inspiracija", kaže on.

Njegova majka je završila studije za specijalnu edukaciju, a otac socijalni rad i za to su dobili čestitke iz celog sveta.

„Ja to mogu"

Rajanovi roditelji su se venčali pre 33 godine po završetku srednje škole. Odmah su počeli da rade.

Međutim, kada je njihova najstarija ćerka završila koledž, počeli su da razmišljaju o povratku u klupe.

„Kada sam videla šta je uradila, rekla sam sebi 'ja to mogu'. Onda je diplomirala još jedna ćerka i to me je dodatno inspirisalo", kaže 51-godišnja Melodi.

„Moja majka, otac, deda i beba nisu išli na koledž, tako da sam veoma ponosna što su moja deca diplomirala", dodaje.

Karl i Melodi su krenuli na koledž 2015. godine - u isto vreme kada je i Rajan počeo studije na Univerzitetu Južni Misisipi.

„Moj muž je želeo da se bavi socijalnim radom, a ja obrazovanjem", kaže Melodi.

Četiri godine su proveli na Alkorn univerzitetu u Misisipiju. Troškove studija su pokrili delom ušteđevinom, a delom tako što su dobili školarine i finansijsku pomoć.

„Podržavali smo i motivisali jedni druge, ali trebalo nam je vremena da se ponovo naviknemo na učenje posle toliko godina", kaže Karl Džonson.

Melodi je tokom studija radila u lokalnoj telefonskoj kompaniji, tako da je akademske obaveze morala da uklopi sa poslom.

Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano Media caption Fotografija koja je devojčici obezbedila školovanje

„Učila sam noću, uz pomoć kurseva na internetu, kako god sam mogla. Jednostavno sam morala da se snađem. Ukoliko sam imala domaći zadatak, ostajala bih budna do kasno da ga završim".

Kako kaže, imala je podršku cele porodice.

„Sledite snove"

Bili su toliko posvećeni da su diplomirali semestar pre Rajana.

„Zapravo ja radim sve po planu - oni su završili ranije. Vidim koliko vredno rade i to me inspiriše", kaže on.

Njegov otac koji je ranije radio u automobilskoj industriji, pohađao je koledž kao redovan student.

Kako kaže, trebalo mu je dosta da se navikne ponovo na učenje, naročito što je bio među najstarijim studentima .Jednom su ga, kaže, čak pomešali sa profesorom španskog.

Melodi Džonson dodaje da im nije bio cilj da privuku toliko pažnje i da su samo želeli da poboljšaju život.

„Mi smo iz malog mesta u Misisipiju, tako da je neverovatno videti koliko nam je ljudi poslalo poruke ljubavi".

Šta dalje? Planovi su veliki - par želi i na master studije.

„Želim da pomognem deci sa posebnim potrebama. To je moja strast", kaže Melodi.

A koji savet imaju za ostale porodice?

„Sledite svoje snove - ukoliko imate cilj, radujte mu se i samo gurajte", dodaje ona.

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk