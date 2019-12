Image copyright Getty Images Natpis na slici Mekartni je poslednji put na Glestonberiju nastupio 2004. godine

Praznici stižu, a sa njima i praznične pesme - naročito u kući sera Pola Mekartnija. Bivši Bitls je je snimio tajni božićni album, ali samo za porodicu.

„Pre nekoliko godina sam pomislio da nema baš dobrih božićnih pesama", rekao je Mekartni za BBC Radio 4.

„Tako da sam otišao u studio i tokom godina napravio album", dodaje.

Mekartni ističe da taj album nikada neće objaviti, iako je on veoma popularan kod njegove dece i unuka.

„Sviđa im se. Slušali su ga godinama, pa su se i unuci zarazili mojim božićnim albumom", kaže sedamdesetsedmogodišnji Mekartni.

Mekartni ima petoro dece i osmoro unučića - šest dečaka i dve devojčice.

Natpis na slici Mekartnija je intervjuisala Sara Montegju sa BBC Radija 4

Pre nekoliko meseci je saopštio da je napisao knjigu za decu.

Kako kaže, inspiracija mu je bio „Grandud" (Deda ortak) nadimak koji mu je dao neko od unučadi.

Nedavno je potvrđeno i da će Mekartni nastupiti na Glestonberi festivalu sledeće godine. Na bini će se pojaviti 27. juna, nedelju dana nakon 78. rođendana.

Mekartni priznaje da je nervozan zbog toga, ali da će se za to spremati na nastupima na deset koncerata, kako bi „ušao u formu".

„Sportisti ne idu na Olimpijske igre a da ne istrče nijednu trku pre toga", ističe Mekartni.

„Dok dođem do Glastonberija to će biti samo još jedna svirka - to je plan. Ali naravno da neće biti tako, to je veoma posebno mesto", dodaje.

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk