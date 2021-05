Velika Britanija i izbori: Može li Nikola Sterdžen da odvede Škotsku do nezavisnosti

Pre 31 minuta

„Sve to sam obećala i sve to nameravam da ispunim", poručila je.

I rekla je da nema demokratskog opravdanja da premijer Velike Britanije Boris Džonson, ili bilo ko drugi, pokuša da to blokira.

Sa svim proglašenim mandatima u izbornim jedinicama i nekoliko rezultata regionalnih lista koji tek dolaze, SNP je do sada osvojio 63 mesta, konzervativci 14 mesta, laburisti 10, liberalni demokrati četiri, a škotski zeleni tri.

„Pažljivo sam slušao izbore u Škotskoj. Moj utisak je bio da su se oni [SNP] udaljili od ideje o referendumu i mislim da je to vrlo mudro.

„Mislim da nije vreme za ustavne prepirke i da se govori o razaranju naše zemlje, kada zapravo ljudi žele da izleče našu privredu i krenu napred. To ljudi žele."

Ko je Nikola Sterdžen?

To je dom lokalne kandidatkinje za Škotsku nacionalnu partiju (SNP).

Megi i tinejdžerka

Krivci za to, smatrala je, nalazili su se u Londonu, gde je Konzervativna partija Margaret Tačer prigrlila ono što će postati poznato kao neoliberalna ekonomija - verovanje u primat tržišta i prezir prema državnoj intervenciji.

Kod kuće, izluđivala je roditelje beskrajno mnogo puta puštajući pesmu Letter from America škotskog dueta The Proclaimers .

S opisima teškog života i u ruralnoj, i u urbanoj Škotskoj, čak i referencom na njeno rodno mesto („Irvine no more"), bio je to, kako je Sterdžen rekla gostujući u BBC emisiji Ploča za pusto ostrvo, „saundtrek mog političkog buđenja".