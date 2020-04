Image copyright Getty Images

Lek koji smanjuje rizik da žene dobiju rak dojke ima dejstvo dugo nakon što one prestanu da ga uzimaju, tvrde britanski istraživači.

Lek anastrozol blokira proizvodnju hormona estrogena, koji pospešuje rast mnogih tipova raka dojke.

Istraživači sa londonskog Univerziteta Kraljica Meri kažu da ga uzima samo deseti deo žena kojima bi mogao da bude potreban.

Britanski centar za istraživanje raka kaže da ovi rezultati ulivaju nadu.

Ko može da ga uzima?

Anastrozol može da se uzima samo nakon menopauze, zato što kod mlađih žena ne može da suzbije estrogen.

On se već koristi kao metod lečenja čim se otkrije rak dojke, ali se sada istraživanja usredsređuju na prevenciju pojavljivanja raka.

Prethodna ispitivanja pokazala su da anastrozol upola smanjuje rizik od raka dojke tokom pet godina koliko su žene uzimale lek.

Ali sada su ispitivanja izvršena na 3.864 žena pokazala da je kod ispitanice koje su ga uzimale zabeleženo 49 odsto manje slučajeva pojave karcinoma dojke, čak i sedam godina nakon prekida lečenja.

Drugim rečima - pozitivno dejstvo leka traje.

Rezultati su objavljeni u medicinskom žurnalu Lanset, a predstavljeni su na Simpozijumu o raku dojke u San Antoniju, u Teksasu.

„Rak dojke najčešći je rak kod žena i on ubrzano nastavlja da raste", rekao je za BBC profesor Džek Kjuzik, direktor Vulfsonovog instituta preventivne medicine pri londonskom Univerzitetu Kraljica Meri.

On je dodao: „Sada imamo agens koji deluje veoma efikasno, sa minimalnim nuspojavama."

Nije li on već dostupan?

Žene koje su doživele menopauzu sa visokim rizikom od dobijanja raka dojke zbog porodične istorije i drugih faktora dobijaju preporuku da uzimaju ovaj lek od 2017. godine.

„Upotreba leka je do sada bila na prilično niskom nivou", rekao je profesor Kjuzik.

„Trenutno je to 10 odsto ovih žena, a mi mislimo da bi ta brojka trebalo da bude znatno viša."

Smatra se da je jedan od problema taj da se lekari brinu da li postoje dugoročne pozitivne posledice.

Drugi je zbog nuspojava, kao što su ukočeni zglobovi, naleti vreline i suva vagina.

Međutim, studija je pokazala da je 75 odsto žena koje dobiju anastrozol nastavljalo da uzima lek, u poređenju sa 77 odsto njih koje su zamoljene da svakodnevno uzimaju šećernu pilulu.

Akademici kažu da ovo govori da nuspojave leka nisu toliko teške da bi žene prestale da ga uzimaju.

Kako lek zaustavlja rak?

Rakovi su oštećene verzije zdravog tkiva.

Međutim, zdrava ćelija ne postane kancerozna preko noći. Ona prolazi kroz višestruke mutacije koje postepeno prelaze iz zdrave u kanceroznu.

Čini se da anastrozol uspeva da ubije neke ćelije koje su započele to putovanje ka raku.

„Vraćate sat 20 godina unazad i morate da krenete ispočetka kako biste razvili rak, a za to bi moglo da bude potrebno prilično mnogo vremena", rekao je profesor Kjuzik za BBC.

Hoće li ovo eliminisati potrebu za mastektomijama?

Neće.

Lekovi za sprečavanje raka dojke znače da odstranjivanje dojki nije više jedini preventivni metod lečenja.

Ali, neke žene su u toliko visokoj opasnosti od razvijanja raka dojke da bi opasnost bila previsoka čak i uz uzimanje lekova.

One bi mogle da odluče da je mastektomija i dalje najbolja opcija.

Nada je da će u budućnosti istraživanje moći da predvidi ko je najskloniji tome da ima korist od ovog leka ili da ima najmanje nuspojava od njega, što bi takve odluke olakšalo.

Postoje li neki drugi lekovi?

Drugi lek koji suzbija hormon estrogen - tamoksifen - takođe može da se upotrebi za smanjenje rizika od dobijanja raka dojke.

Došlo je do smanjenje dobijanja raka dojke za 49 odsto sa anastrazolom posle 12 godina (pet sa uzimanjem i sedam bez).

Ekvivalentna brojka za tamoksifen je 28 odsto.

Doktorka Ivana Šestak, iz Kraljice Meri, rekla je: „Rezultati znače da na svakih 29 žena koje uzimaju anastrozol pet godina, tokom 12-godišnjeg perioda bude sprečen jedan slučaj raka dojke."

„Oko 49 žena moralo bi da uzima tamoksifen pet godina da bi se sprečio jedan slučaj raka dojke tokom istog tog perioda."

Međutim, tamoksifen je efikasan kod žena pre menopauze.

Anastrozol košta oko četiri penija po piluli. Cena tamoksifena je oko devet penija po tableti.

Šta kažu stručnjaci?

Baronica Delit Morgan, izvršna direktorka Raka dojke sada, rekla je:

„Ovi ozbiljni rezultati mogli bi da budu veoma važni kod pomoći ženama posle menopauze sa visokim rizikom od razvijanja raka dojke da se odluče da li je anastrozol prava opcija za njih."

„Zabrinjavajuće je čuti da se možda ne nudi svima koji bi mogli da imaju korist i mi moramo da shvatimo razmere ovog potencijalnog problema."

„Od esencijalne je važnosti da ukažemo na ovo opciju lekarima i pacijentkinjama."

Profesor Čarls Svonton, glavni kliničar Britanskog centra za istraživanje raka, rekao je:

„Sve do sada znali smo samo da tamoksifen ima dugoročne pozitivne posledice, tako da uliva nadu to što ova studija posvećena konkretno anastrozolom, koji ima manje dugoročnih nuspojava, pruža bolju pomoć ženama godinama nakon što one prestanu s uzimanjem leka."

„Lekari bi i dalje mogli da odluče da tamoksifen više odgovara nekim ženama, ali je sjajno što postoje i druge opcije."

