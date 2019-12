Image copyright Getty Images Natpis na slici Bolje ne pitajte koliko kalorija poseduje džinovski hamburger kao što je ovaj

Upravo sam gledao kako se sveža ćurka premazuje mrvljenim komadićima ljutog čipsa, a potom puni nečim što izgleda kao kocka čedara od tri kile.

Ovaj video ima više od četiri miliona pregleda na Jutjubu. Nazovite ga ispadom, nazovite ga travestijom, šta god mislili o njemu, to je hrana - ali ne onakva kakvu poznajete.

To je ekstreman primer videa koji se zove „porno hrana", viralni snimak preterano izdašnih recepata čija je namera podjednako da šokira koliko i oduševi.

Iako su reakcija na ovaj video o ćurki punjenoj sirom bile u najmanju ruku pomešane, video snimci koji se odaju vrpčastom, gnjecavom otopljenom siru, slojevima topljene čokolade ili jezivim količinama roštiljskog sosa trenutno su na vrhuncu popularnosti. Pogledajte samo ovaj bejgel duginih boja ispunjen krem sirom ili kako nastaje lazanja od 100 slojeva.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Zahvaljujući boji za hranu, bejgeli u duginim bojama trenutno su na vrhuncu popularnosti

Oni se dele naširoko na društvenim mrežama i sve je više dokaza da menjaju očekivanja potrošača. Neki od najpoznatijih tvoraca ovih videa su Tasty, BuzzFeed Brand, Twisted, Spoon University i Chefclub.

Njihovi snimci prave se u obliku vizuelnih recepata, obično snimljeni u formatu razgradnje, u potpunosti usredsređeni na same sastojke i kuhinjske alatke. Poslednji kadrovi često prikazuju usporeni krupan plan zgotovljenog jela.

„U mom slučaju, kad ih gledam, prva reakcija mi je da je to odvratno, da je grozno, plus da je neverovatno rasipanje, skandalozno je nezdravo", kaže Tom Igl, kritičar za hranu i kuvar slobodnjak.

„Izraz 'porno hrana' je odgovarajući, zato što je to potpuno nerealistično."

Image copyright Tasty Natpis na slici Krupni kadrovi završenog proizvoda obavezni su na snimcima za internet

A opet se Igl, koji se specijalizovao za modernu restoransku hranu i recepte fermentacije, uverio u moć društvenih mreža. Postavite neko jelo na Instagram, kaže on, i mušterije će same pohrliti do vas.

„To će se najviše prodavati narednog dana u restoranu."

Ljudi danas najviše vole da jedu tačno ono što žele, kad to žele, i sve više - na primer - u tu svrhu koriste aplikacije za dostavu hrane.

Tržište dostave hrane u Velikoj Britaniji naraslo je za 13.4 odsto 2018. i još jednom ove godine, prema podacima za tu oblast, kaže Kim Mali iz Odbora za razvoj poljoprivrede i hortikulture.

Slobodno se može reći da su aplikacije u ovom sektoru izvršile pravu malu revoluciju, kaže ona.

Ali šta je sa video snimcima hrane? I tu postoje neke korisne naznake.

Odbor prati mišljenje mušterija o kuvanju i navike pri kupovini hrane. Ovo telo se raspituje koje izvore ljudi koriste da bi se inspirisali za kuvanje kod kuće.

„Dvanaest odsto njih tvrdi da su inspiraciju tražili na Jutjubu", kaže on. „Da bismo vam to stavili u kontekst, dovoljno je da znate da je 2015. godine to bilo svega četiri odsto ljudi."

Image copyright Dish Works Natpis na slici Dish Works predlaže snimanje usporenih kadrova sireva ili dodataka jelu

Kompanije koje prave sastojke za korišćenje pri kuvanju željne su da unovče pomahnitalost za hranom sjajnog izgleda. Jedna marketinška agencija koja radi sa robnim markama na snimanju videa za društvene mreže je Dish Works iz Pensilvanije.

„Mislim da je sir jedna od veoma seksi stvari koje možete da iskoristite u videu", kaže Meri Bigam, predsednica i suosnivačica agencije.

„Kad vidite razvučen sir i otopljeni, uspenušani sir, morate da zastanete i pogledate."

Ona to zove „privlačnošću razvlačenja" i kaže da njen tim poseduje toplotni pištolj u svom studiju tako da kad se snimaju pice, takoi i kesadilje, sir može da se dovede precizno do željenog nivoa sočnosti.

Ovaj vizuelni jezik nije ograničen samo na sir. Bigam kaže da dodaci jelu kao što su kečap i majonez, dresinzi i uljasti sosovi koji se sipaju na usporenom snimku mogu da povećaju šansu da će gledaocima poći voda na usta nad konačnom verzijom videa.

Image copyright Raclette NYC Natpis na slici Raclette NYC izazvao je pometnju na internetu svojim videom s otopljenim sirom

Jedan njujorški restoran pre nekoliko godina iskoristio je upravo to. Raclette NYC služi raslet, švajcarski sir koji se obično za sto donosi zagrejan i dok se još otapa. Onda se on maže preko drugih stvari na vašem tanjiru.

Raclette NYC je na internet postavio video snimak na kom se razmeće svojim jelima i preko noći bio zasut s osam miliona pregleda. Narednog dana, mušterije su pohrlile u restoran, a glavni kuvar je morao da angažuje još deset članova osoblja kako bi izašao na kraj s potražnjom.

To je efekat koji kompanije za proizvodnju hrane, restorani i influenseri žele da postignu.

Bigam kaže da je glavni cilj mnogih tvoraca „porno hrane" da navedu gledaoca da poželi da spremi jelo sam kod kuće. Izgleda izvrsno - i lako za pravljenje - i zato, što da ne?

To, međutim, postavlja izvesna pitanja. Kao što Igl ističe, mnogi ovi recepti su nezdravi. Sir je pun soli i zasićenih masti - malo sira može da napravi veliku štetu. Plus, porcije jela u mnogim viralnim videima su džinovske.

Što se nje tiče, Bigam tvrdi da joj se još nikad nije desilo da neki klijent traži video koji je izrazito nezdrav.

Image copyright Christian Smith Natpis na slici Nutricionisti poput Roberte Alesandrini kažu da je zdravije spremati vlastitu hranu

Ali ako je preterivanje ono što čini da mnogi video snimci s hranom postanu viralni, to bi mogle da budu loše vesti za epidemiju gojaznosti.

„Moje mišljenje je da ovi video snimci zapravo prikazuju recepte koji su kalorični i sadrže preterane količine masti", kaže Roberta Alesandrini, nutricionistkinja sa Univerziteta Kraljica Meri u Londonu, govoreći o spotovima koji se naširoko dele sa smrznutim picama i visoko naslaganim hamburgerima.

„Oni ne opisuju predstavu o zdravoj hrani. S druge strane, mislim da je kuvanje samo po sebi pozitivna stvar."

Doktorka Alesandrini kaže da istraživanje pokazuje da se ljudi koji kuvaju sami kod kuće sveukupno bolje hrane.

Ako pravljenje lazanje od sto slojeva uspeva da ih namami u kuhinju, možda je onda ipak krajnji efekat dobar?

