Simpsonovi slave rođendan - 30 godina nezaustavljivog smeha

Image copyright FOX Natpis na slici Srećan rođendan, familijo!

Prošlo je tačno trideset godina otkako su Simpsonovi seli na kauč porodične kuće u Springfildu, uključili televizor i pogledali prvu zvaničnu epizodu serije.

Iako su se od 1987. godine pojavljivali u emisiji Trejsi Alman Šou u kratkim insertima, 17. decembra 1989. emitovana je prva epizoda prve sezone Simpsonovih.

Epizoda pod nazivom Simpsons Roasting on an Open Fireemitovana pred sam kraj decenije, označila je početak nove ere.

Ova američka porodica nastaviće da zasmejava gledaoce širom sveta narednih 30 godina.

Simpsonovi su za to vreme posetili svaki kontinent, upoznali brojne ličnosti iz sveta šoubiznisa i politike, bili u gostima i ugostili druge crtane likove i više puta, ispostaviće se, predvideli budućnost.

Crtana satira i kritika američkog društva inspirisala je i brojne „crtane filmove za odrasle", koji su u godinama koje dolaze pomerali granice dozvoljenog humora na televiziji.

I dok kreatori serije uspešno završavaju 31. i marljivo spremaju 32. sezonu, 30. rođendan je divan povod za rekapitulaciju avantura porodice koju su mnogi kritičari nazvali „najsmešnijom na svetu".

Image copyright Alamy Natpis na slici Simpsonovi, sleva na desno - Megi, Mardž, Lisa, Homer i Bart

Simpsonovi u 150 reči

Njihovim imenima kumovao je tvorac serije, Met Groning, nazvavši ih po članovima njegove porodice.

Jedino je sopstveno ime zamenio Bartom, najkul likom u seriji.

Homer, trapavi i lenji radnik u nuklearnoj elektrani - a to su mu čak i dobre osobine - stereotipni je prikaz disfunkcionalne „glave porodice".

Mardž, domaćica sa frizurom koja prokosi zakonima fizike, jedina sposobna da održi porodicu na okupu.

Bart, najstarije dete, stalno kažnjen u školi, kome je hobi upadanje u nevolje.

Lisa, čija inteligencija umnogome nadmašuje sve članove porodice, večno neshvaćena zbog naprednih životnih stavova.

Megi, beba koja proizvodi samo zvuk cuclanja. I ako ste se nekada pitali ko stoji iza tog zvuka - u pitanju je Met Groning.

Simpsonovi žive u Springfildu, samo nije poznato u kom tačno, jer u Americi ima više od 30 Springfilda.

Tako je Springfild, po potrebi, dobijao reku, planine, more i pustinju.

Ostali stanovnici Springfilda često su dobijali ime po nazivima ulica u Groningovom rodnom Portlandu.

Simpsonovi u (pop)kulturi

Simpsonovi su već 1997. godine „pretekli" porodicu Kremenko, koja je do tada držala rekord za najduže emitovanu animiranu seriju u udarnom terminu.

Prepoznatljivi likovi, koje je Met Groning namerno obojio u žuto kako bi se „isticali dok ljudi menjaju TV kanale", nalazili su se svuda, čak i izvan ekrana.

Simpsonovi su bili toliko popularni da su devedesetih godina direktori škola u Americi zabranjivali učenicima da nose majice sa likom Barta, smtarajući ga lošim uzorom.

O njihovom uticaju svedoči i to da je 2001. godine, Oksfordski rečnik uvrstio čuveni Homerov uzvik „Dou" (d'oh).

Kako stoji u rečniku, ovim uzvikom se „izražava frustracija usled shvatanja da su stvari krenule nizbrdo ili ne onako kako ste vi planirali, ili je neko rekao ili uradio nešto nesmotreno".

Image copyright Matt Selman Natpis na slici Autori su odali počast astrofizičaru Stivenu Hokingu

Sve face u Simpsonovima

Iako su najveće face zapravo glumci koji pozajmljuju prepoznatljive glasove porodici Simpson i ostalim stanovnicma Springfilda, od početka devesetih se ustalila tradicija gostovanja poznatih ličnosti u seriji.

Džejsm Erl Džouns, najpoznatiji po glasu Darta Vejdera, bio je narator u prvoj epizodi Treehouse of Horror, kratkim horor pričama povodom Noći veštica.

Homeru je u jednoj epizodi pomogao i Džoni Keš, koji mu se javio u formi duha kojota.

Džordž Harison mu je rekao gde su najbolji kolači, a i Pol Makartni i Ringo Star su takođe svratili u Springfild.

Jedna od Prijatelja, Liza Kudrou, nakratko se sprijateljila sa Lisom, Skali i Molder su zazvonili na vrata, a zapaženu ulogu je imala i Meril Strip.

Stiven Hoking, Kim Besindžer i Deni Devito su među više od 800 glumaca, muzičara, naučnika, političara, pisaca, strip autora i sportista koji su pozajmili glasove fiktivnim likovima ili sebi samima.

Mik Džeger, Kit Ričards, Ilon Mask, Sofija Vergara - samo recite ime i velike su šanse da su se već pojavili u seriji.

Međutim, nisu sve slavne ličnosti prošle tako slavno u Simpsonovima.

Kada je emitovana, 20. maja 2012. godine, epizoda Lisa Goes Gaga, u kojoj glas pozajmljuje pop zvezda Lejdi Gaga, imala je najnižu prosečnu ocenu na sajtu IMDB.

Iako je pojavljivanje u Simpsonovima postalo stvar prestiža, postoje i oni koji su izričito odbili da gostuju.

Tom Kruz, Brus Springstin i Prins nisu pristali da pozajme glasove u nekoj od epizoda.

Nijedan od predsednika SAD nije prihvatio ponudu, iako su scenaristi bili veoma kreativni.

Image copyright TCFFC Natpis na slici Apu

Neizvesna sudbina Apua

Američki komičar indijskog porekla Hari Kondabolu je 2017. godine objavio dokumentarac Problem sa Apuom u kom ističe da je lik Apua, vlasnika prodavnice Kvik E-Mart, zasnovan na rasnim sterotipima.

Kondabulu Apuov akcenat opisuje kao glas „belca koji imitira belca koji ismeva mog oca".

Komičar je u intervjuu za BBC izjavio da je veliki problem što je Apua definiše njegov posao, to koliko dece ima i ugovoren brak.

U filmu se pojavljuju i drugi glumci i komičari indijskog porekla, poput Kala Pena i Aziza Ansarija, i govore o tome kako su im se ostala deca u školi podsmevala zbog Apua.

Tunku Varadarajan je u tekstu za Vol Strit Žurnal naveo da „Apuov akcenat nije od velike važnost, jer on predstavlja karikaturu, baš kao i svi ostali likovi u crtanoj seriji".

Vikas Bajaj, jedan od urednika Njujork Tajmsa, napisao je da je Apu karikaturalni lik „osmišljen da ismeva manjinu, kako bi se većina zabavljala".

Kreator serije Met Groning je u intervjuu za USA Tudej odbacio kritike Apua, rekavši: „Živimo u doba kada ljudi obožavaju da se pretvaraju da su uvređeni".

Henk Azarija, koji pozajmljuje glas Apuu, izjavio je da ga „jako uznemiruje, privatno i profesionalno" činjenica da je neko mogao biti marginalizovan zbog Apua.

Azarija je i sam rekao da je spreman da odustane od uloge Apua, kada je počelo da se spekuliše da će autori serije isključiti ovog lika, ali, prema svemu sudeći, Met Groning ne planira da odustane od voljenog vlasnika marketa.

„Mi volimo Apua. Ponosni smo na Apua", navodno je rekao Groning.

Image copyright TCFFC

12 ključnih tačaka

1989: Nastanak serije - Simpsons Roasting on an Open Fire je jedina epizoda emitovana u osamdesetim. Druga epizoda, Bart the Genius, emitovana je 14. januara 1990.

1991: Pojavljivanje poznatih ličnosti - Dokaz da ste „uspeli u Holivudu" - pojavljivanje u Simpsonovima.

1994: 100 epizoda

1995: Treehouse of Horror - Počinju tradicionalne priče za Noć veštica.

2000: 250 epizoda - Met Groning govori o budućnosti serije. „Mislio sam da ćemo početi i živeti večno. Isto tako mislim o životu, ali očigledno nisam u pravu".

2003: 300 epizoda - USA Tudej objavljije tekst „300 razloga da volite Simpsonove".

2007: Film - Spajder Pig, Spajder Pig

2012: 500 epizoda

2015: Springfild oživljava - Univerzal studio otkriva Springfild Simpsonovih. Možete da popijete piće kod Moa, zakažete pregled kod dr Nika i posetite nuklearnu elektranu.

2016: Homer na vezi - Den Kastelaneta, koji pozajmljuje glas Homeru, uživo razgovara sa gledaocima, koji, zahvaljujući tehnologiji beleženja pokreta, vide Homerovo lice.

2017: Kritke zbog stereotipa - Izlazi dokumentarac Problem sa Apuom.

2018: Simpsonovi probijaju rekord - 636 epizoda. Čestitamo!

Image copyright Getty Images Natpis na slici Standardno raspoloženje u kolima.

Simpsonovi u drugim medijima

Posle 678 epizoda, Simpsonovima se ne nazire kraj.

Međutim, svi ljubitelji mogu da prate jednako interesantne i duhovite doživljaje ove porodice u stripovima i video igrama.

Simpsons Wrestling iz 2001. godine možda nije najbolje prošla kod kritičara, ali je zato Hit & Run - objavljena dve godine kasnije, urađena po uzoru na Grand Theft Auto - umnogome popravila utisak.

Ipak, jedan od ključnih trenutaka je dugometražni film iz 2007. godine.

Simpsonovi su dobili sat i po na velikom platnu, a publika novog omiljenog sporednog lika - Spajder Pig.

Kompanija Foks je avgusta 2018. godine objavila da radi na novom dugometražnom filmu.

Image copyright 20th Century Fox Natpis na slici Trampa smo videli nekoliko puta na mestu predsednika pre nego što je dobio mesto u Beloj kući

Kako su Simpsonovi predvideli budućnost

Poslednjih godina, Simpsonovi su nam omogućil da zavirimo u budućnost. Između ostalog, „predvideli" su da će Donald Tramp postati predsednik SAD.

Takođe su prvi doživeli epidemiju ebole, koristili smartfonove i gledali nastup Lejdi Gage u na Superboulu.

Ali i to „predviđanje" ima svoju cenu.

Teoretičari zavere našli su vezu između jedne epizode Simpsonovih i napada na Svetski trgovinski centar 11. septembra 2001. godine.

Iako je epizoda u kojoj Simpsonovi putuju u Njujork emitovana mnogo godina ranije, teoretičari zavere našli su jasnu vezu.

„Simpsonovi su kupili vodič za Njujork i na jednoj slici je stajao natpis 'devet dolara' odmah do fotografije kula bliznakinja, pa je to izgledalo kao 9/11, ali to je potpuna slučajnost", rekao je u intervjuu za BBC scenarista Al Džin.

Međutim, Džin smatra da, s obzirom na broj epizoda čija se radnja odvija u budućnosti, krajnji rezultati nisu toliko začuđujući kao što fanovi misle.

„Kad napravite toliko predviđanja, 10 odsto njih se obistini", rekao je.

Gde dalje?

Trenutno se prikazuje 31. sezona. Poslednja, 17. epizoda ove sezone biće emitovana prvog marta 2020. godine.

Za istu godinu je zakazana i 32. sezona.

„Kada smo počeli da radimo, svedočili smo propadanju civilizacije. Bart je bio ponosan što je bio ispod proseka. Majice sa njegovim likom bile su zabranjene. Znao sam da će to kad-tad popustiti", izjavio je Met Groning.

„Ali u srži naše serije je porodica koja ide u crkvu, večera zajedno i veoma je tradicionalna. Izluđuju jedni druge, ali se i veoma vole."

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk