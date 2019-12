Image copyright Getty Images Natpis na slici Ovo je jedna od njenih najpoznatijih pesama, ali Marajina radosna oda ljubavi nikada nija bila na prvom mestu u Americi - do sada

Praznični klasik All I Want For Christmas (Jedino što želim za Božić) pevačice Maraje Keri je konačno na vrhu američkih top lista - 25 godina posle objavljivanja.

Ovaj muzički hit premijerno je objavljen 1994. godine kao EP izdanje, a ne kao singl, zbog čega nije mogao da bude uvršten na Bilobord hot 100 listi singlova.

„Uspeli smo", napisala je Keri na Tviteru, uz niz emodžija kojima je pokazala suze radosnice.

All I Want For Christmas je jedna od najpoznatijih pesama u ovo doba godine na obe strane Atlantika, a trenutno ima najveći broj strimova na Spotifaju u Velikoj Britaniji.

Pesma je stekla još veću popularnost 2003. godine kao jedna od vodećih hitova u filmu U stvari ljubav.

Za 25. godišnjicu, Maraja Keri je promovisala njenu radosnu „zaraznu" pesmu još intenzivnije nego inače, kažu analitičari, a objave na društvenim mrežama počele su odmah posle Noći veštica, početkom novembra.

Pored toga, napravila je i novi spot i prvi put objavila pesmu kao samostalni CD singl.

Po podacima Bilborda, pesma je ostvarila 45 miliona strimova, 34 miliona puta je puštena na radiju i imala 27.000 digitalnih prodaja i to samo u prethodnoj sedmici.

Ovo je pevačicina 19. pesma na prvom mestu na Hot 100 listi singlova - što znači da je pobedila rekord koji je već imala kao solo umetnica sa najviše pesama na prvom mestu.

Sveukupno, Maraja Keri je odmah posle Bitlsa, koji su imali rekordnih 20 pesama na prvom mestu top lista.

U intervjuu za Njujork Tajms, Keri je komentarisala prvo mesto na top listi: „To je nešto o čemu moji najzagriženiji fanovi razmišljaju, a ljudi koji su mi zaista bliski mi pričaju o tome bukvalno cele godine."

„Ali, ne treba mi nešto sa strane da potvrdi postojanje ove pesme. Ranije sam joj nalazila mane svaki put kad sam je slušala, ali u ovom trenutku, osećam da konačno mogu da uživam u njoj".

Maraja Keri je nastupala u Medison skver gardenu u Njujorku u okviru „All I Want For Christmas" turneje početkom ovog meseca.

