Image copyright Rachel Mason Natpis na slici Beri i Karen u prodavnici

Nije to bio baš najočigledniji izbor zanimanja za Karen i Berija Mejsona, a nisu o njemu mogli ni da pričaju otvoreno. Ali ovaj bračni par godinama je vodio najpoznatiju prodavnicu gej pornića u Los Anđelesu i distribuirao materijal širom SAD-a.

Spolja gledano - bili su uzorna porodica.

Karen je bila novinarka poznatih listova u Čikagu i Sinsinatiju. Beri je radio kao inženjer specijalnih efekata u filmskoj industriji i učestvovao u snimanju Zvezdanih staza i Odiseje u svemiru 2001. Upoznali su se na večeri za jevrejske samce, a njihovo troje dece išlo je na službe u sinagogi i veronauku i marljivo učilo u školi.

Sredinom 1970-ih, Beri je razvio sigurnosni uređaj za mašinu za dijalizu bubrega. Kompanija kojoj je želeo da proda izum, zahtevala je polisu osiguranja koju on nije mogao da priušti i projekat je najednom propao. Porodica je zapala u novčane probleme.

Image copyright Rachel Mason Natpis na slici Beri radi na Zvezdanim stazama

Tada je Karen spazila oglas za posao u Los Anđeles Tajmsu - kompaniji je bio potreban neko ko će distribuirati magazin Hasler i drugu robu koju proizvodi porno magnat Lari Flint. I tako su Mejsonovi ušli u porno industriju.

Ispostavilo se da su bili dobri u tom poslu. U prvih nekoliko nedelja, i uz vrlo malo truda, Karen i Beri primili su 5.000 narudžbi, vozeći se kolima svuda po Los Anđelesu da ih isporuče. Iako je Hasler bio strejt porno časopis, Flint je uskoro preuzeo neke neuspešne gej porno publikacije, pa su i one postale redovan deo portfolija Mejsonovih.

Nekoliko godina kasnije, kad je vlasnik najslavnije knjižare za gej pornografiju u Los Anđelesu, Book Circus u Zapadnom Holivudu, upao u finansijske nevolje, našli su se u poziciji da je preuzmu. Bilo je to 1982. godine i radnja koju su Beri i Karen sada preimenovali u Circus of Books, bila je nešto više od prodavnice hardkor pornografije - postala je utočište i mesto za sastanke gej zajednice Los Anđelesa.

Deca su dobila stroga uputstva - kad bi posećivala knjižaru nisu smela da gledaju okolo ili da dodiruju predmete. Majka, Rejčel i Džoš nisu smeli ni da kažu prijateljima kako se zove porodična prodavnica.

Image copyright Rachel Mason Natpis na slici Dečji rođendan na kom je cela porodica

„Nismo želeli da znaju da to uopšte radimo. Ne pričamo o porodičnom poslu - držimo knjižaru i to i govorimo ljudima", kaže Karen.

Ali ove mere nisu bile potpuno uspešne.

Majka, najstarije dete, našao je porno video traku u gepeku Kareninih kola (razočarao se kad je otkrio da betamaks traka ne može da se pusti na porodičnoj VHS mašini).

Rejčel je zapravo saznala za porodičnu tajnu od prijateljica, kad je imala 14 godina. Tada još nije imala predstavu šta je tačno pornografija. Bila je šokirana. Njen tata Beri bio je prilično opušten i nonšalantan, ali njena mama je bila veoma religiozna. Rejčel ih je smatrala običnim vlasnicima malog preduzeća - samo porodicom koja drži prodavnicu.

„Pomisao da su oni ljudi koji rade bilo šta kontrakulturno, bila je sušta suprotnost onome što su moji roditelji bili za mene", kaže Rejčel.

Image copyright Rachel Mason Natpis na slici Familija Mejson

„Postoji određeni stepen konvencionalnosti u našoj porodici. Težili smo tome da ostavimo utisak savršene porodice", kaže Džoš.

Pod Kareninim i Berijevim vođstvom, Circus of Books postao je komercijalni uspeh i oni su uskoro otvorili drugi ogranak u delu grada po imenu Silverlejk. Počeli su i da snimaju gej porno filmove, sa Džefom Strajkerom u glavnoj ulozi (koji je kasnije opisan kao „Keri Grant pornića"). Istovremeno, nastavili su sa distribucijom pornića - ovaj potez je umalo doveo do katastrofe.

Predsednik Ronald Regan se jasno deklarisao protiv pornografije, nazvavši je „oblikom zagađenja". Naredio je državnom tužiocu Edvinu Misu da pokrene istragu u porno industriji, što se 1986. godine završilo objavljivanjem Misovog izveštaja na 2.000 strana. Tužilaštvo je počelo i da drugačije goni osumnjičene, pa su Mejsonovi bili pod velikim pritiskom.

Posle toga, za distributere je bilo bezbedno da prodaju materijale samo ljudima koje su poznavali. Ali jednog dana, jedan od zaposlenih je napravio grešku. Mušterija je zvala da naruči tri filma koje je poštom trebalo poslati Džoovoj videoteci. Prodavac je uneo informacije u bazu podataka prodavnice i poslao pošiljku.

Naručilac je zapravo bio FBI.

Na prodavnicu je izvršen prepad u holivudskom stilu. Agenti su upali sa oružjem i Mejsonovi su bili optuženi za nelegalnu distribuciju opscenog materijala preko saveznih granica.

Image copyright Rachel Mason Natpis na slici Policija u prodavnici

Deca za to nisu znala, ali Beriju je pretilo pet godina zatvora i visoka novčana kazna. Izgledalo je da će radnja morati da se zatvori.

Međutim, advokat Mejsonovih se nije predavao. Tvrdio je da njih štiti Prvi amandman koji garantuje slobodu govora, i istakao je ozbiljne posledice koje ova stroga kazna može da ima po porodicu.

Na kraju je Beri priznao krivicu i izbegao odlazak u zatvor. Prodavnica je nastavila da radi.

Tokom epidemije side, Karen i Beri bili su uzorni poslodavci. Sida je tada bila smrtonosna bolest.

Beri bi posećivao zaposlene koji su se razboleli ili bili prebačeni u domove za negu osoba sa virusom HIV-a.

Zaraženi zaposleni nisu smeli da rade jer bi, u slučaju da imaju posao, izgubili bi zdravstveno osiguranje. Ali Karen bi im tajno dozvoljavala da rade u danima kada bi se bolje osećali.

„Dozvoljavala sam im da dođu na posao i isplaćivala ih u gotovini, što je bilo protivzakonito, ali nije bilo razloga da izgube ono što jesu. Oduvek sam smatrala da je rad važan za ljude", kaže ona.

Image copyright Rachel Mason Natpis na slici Beri i Karen ispred prodavnice u Zapadnom Holivudu

Mnogi članovi njihovog osoblja nisu imali porodice koje bi ih izdržavale. Ipak, roditelji bi zvali Karen i Berija nakon što su im deca umrla, tražeći informacije.

Uprkos njihovom dugogodišnjem učešću u životu gej zajednice Los Anđelesa, razgovori o seksualnosti nikad se nisu vodili u porodičnom domu Mejsonovih.

U tajnosti, međutim, srednje dete, Rejčel, počelo je da živi kvir načinom života, iskradajući se iz kuće.

„Odlazila sam u gej klubove, imala sam maloletnu ličnu kartu, tako da sam mogla da ulazim na dreg predstave, to mi je sve bilo totalno uzbudljivo", kaže ona.

Iako se zvanično nikad nije deklarisala kao gej osoba, Rejčel je oduvek bila umetnički nastrojena i buntovna, tako da nije bilo veliko iznenađenje kad je na matursku proslavu povela devojku.

Image copyright Rachel Mason Natpis na slici Rejčel Mejson

Ali najmlađi Džoš, uspešan đak koji je uvek na plećima nosio teret visokih očekivanja majke, krišom se borio sa vlastitom tajnom.

„Upio sam u sebe većinu ambicija moje majke za savršenstvom, želeo sam da budem savršen", kaže Džoš.

Jedne noći pre nego što je trebalo da se vrati na koledž, više nije mogao da izdrži. „Počeo sam da škrabam po samolepljivoj cedulji: 'Ja sam gej'. Bacio sam olovku i papir na sto."

Pre nego što je to uradio, spremio se da napusti kuću, u strahu da će biti izbačen. „Postarao sam se da mi let bude rezervisan i karta isplaćena, zato što to nije bio nemoguć ishod", kaže on.

Karenina reakcija zauvek će ih obeležiti oboje.

Image copyright Rachel Mason Natpis na slici Džon na svojoj Bar Micvi

„Rekla sam: 'Jesi li siguran? Zašto mi ovo radiš? To me sigurno Bog kažnjava!'", priseća se Karen. „Nisam imala ništa protiv nikoga ko je gej, što se mene tiče, ali nisam istinski bila spremna na to da imam gej dete."

Karen je kasnije shvatila da je njena reakcija povredila Džoša, ali joj je bilo teško da priča s njim o njegovoj seksualnosti. Odlučila je da potraži pomoć kako bi izašla na kraj sa vlastitim osećanjima.

„Morala sam da razumem kako izgleda biti roditelj nekoga ko je gej", kaže ona.

„Učlanila sam se u organizaciju po imenu PFLAG (Roditelji i prijatelji lezbejki i gejeva). Morala sam da se pomirim s tim i da prihvatim da roditelji često od dece imaju očekivanja koja su više odraz roditelja nego same dece.

„Kad je u pitanju moj sin, shvatila sam da gajim neka osećanja prema gejevima koja moraju pod hitno da se promene."

Kasnije su i Beri i Karen postali ambasadori PFLAG-a i pomagali drugim ljudima da shvate seksualnost i rodne varijacije vlastite dece.

Kad je na prelasku u novi vek internet postao naširoko dostupan, Circus of Books - prodavnica koja je okupljala zajednicu ljudi koji su se tu upoznavali i imali pristup ekskluzivnim sadržajima - počela je da propada.

Ogranak u Silverlejku zatvorio se 2016. godine, a prodavnica u Zapadnom Holivudu zatvorila se u februaru ove godine.

Image copyright Rachel Mason Natpis na slici Prodavnica u Silverlejku nalazila se na uglu Bulevara Sanset

„Kad se ta radnja zatvorila, bilo je neverovatno kakvu je to reakciju izazvalo. Ljudi bi ulazili i samo udarali u plač. Mislim, ljudi bi samo ulazili na glavna vrata i plakali", kaže Rejčel.

Mnoge stare mušterije i bivši članovi osoblja žalili su za gubitkom nekada jedinog bezbednog mesta - i sastavnog dela gej istorije Los Anđelesa.

Ali Karen kaže da pri kraju više nije bila onaj poslodavac koji je želela da bude. Kako je posao propadao, više nije mogla da pruži zaposlenima povlastice koje su uživali u prošlosti.

„Radila sam s ovim ljudima koliko god sam mogla, dok se nisam uverila da su se prijavili na programe edukacije ili makar našli neki drugi honorarni posao", kaže ona. „I onda više nisam imala ništa protiv da je zatvorim."

Dokumentarac Circus of Books, u režiji Rejčel Mejson i u produkciji Rajana Marfija, biće dostupan na Netfliksu u proleće 2020. godine.

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk