Вчера врачом нашей клиники Пух Данией Наильевной и ассистентом врача Кузиной Анастасией была проведена уникальная операция по удалению кокона, в котором хранится оотека ,в которой созревает потомство у таракана - архимандрита. У самки таракана после родов кокон не вправлялся обратно несколько дней. Ее привезли на прием с уже подсыхающей оболочкой, которая могла быть позже инфицирована и самка могла погибнуть. Принято решение оперировать. В нашей клинике это первый случай, когда сотрудники практически подковали блоху!) Операция проходила при помощи запаивания внутрь обезболивающего препарата, газового наркоза и местного обезболивающего во время иссечения кокона. Причиной не вправления самостоятельно кокона явилось нахождение в нем не до конца развившегося потомства. Archimandrita tesselata (лат.) — один из видов южноамериканских тараканов рода Archimandrita семейства Blaberidae, также известный под названием «Таракан-архимандрит» или «Гигантский лесной таракан». Родина этого насекомого — леса Коста-Рики и Панамы, возможно, близлежащие государства. Название рода, видимо, происходит от внушительного впечатления, которое производит взрослая особь этого таракана. Длина взрослой особи составляет 75—85 мм (у крупных самок до 100 мм), таким образом, это один из крупнейших видов тараканов #тараканы#архимандриттаракан