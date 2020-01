Noviteti na malim ekranima: Koje serije ćemo bindžovati u 2020. godini

Image copyright BBC/Sky One

Eksplozija produkcija novih serija obezbedila je dosad najveći izbor TV gledaocima, tako da se od 2020. očekuje mnogo toga.

Nove produkcije redovno izbacuju nove serije, ali ni tradicionalni emiteri još ne odustaju - oni možda nemaju toliko novca kao onlajn platforme, ali se trude da to nadomeste kvalitetom.

Kraj bitke se ne nazire, što je dobro za sve koji uživaju u serijama.

Pred vama je zato 20 serija koji vas očekuju u 2020.

Sva stvorenja velika i mala (All Creatures Great and Small) - Kanal 5

Originalna BBC verzija serije (na fotografiji iznad) bila je veliki hit tokom sedamdesetih i osamdesetih u Velikoj Britaniji.

Serija prati živote grupe veterinara u jednom jorkširskom selu, a reč je o priči nastaloj u nizu romana Džejmsa Heriota.

Novu verziju serije sada snima Kanal 5, a povodom 50 godina od objavljivanja prve knjige - Samo kad bi mogli da govore (If Only They Could Talk).

Avenija 5 (Avenue 5)- Skaj

Armando Januči, autor sitkoma Potpredsednica (Veep) i The Thick of It, sada u Aveniji 5 istražuje svemir.

Priča se dešava u ne tako dalekoj budućnosti, na svemirskom brodu čiji kapetan je Hju Lori. U seriji glume Džoš Gad i Niki Amuka-Bird.

Tokom snimanja je bilo i problema - požar je uništio jedan od glavnih setova za snimanje, ali su autori uspeli da sve završe na vreme.

Serija se očekuje 22. januara.

Zaliv (The Bay) - ITV

Ovog puta reč je kriminalističkoj drami i to drugoj sezoni.

Radnja se dešava u priobalnom gradu Morekambeu u kojem pratimo život i rad detektivke Lise Armstrong.

Armstrong je ovog puta uvučena u niz događaja oko šokantnog ubistva. Danijel Rajan igra inspektora Tonija Meninga i Lindzi Kolson (Peni Armstrong) su tu i u drugoj sezoni.

Belgravija (Belgravia) - ITV

Na šestodelnoj seriji ponovo su zajedno radili scenarista Džulijan Felous i tim zaslužan za čuvenu Dauntonsku opatiju.

Priča počinje u predvečerje Bitke kod Vaterloa i prati kako su dešavanja iz te nedelje u narednim decenijama uticala na londonsku elitu.

U seriji glume Filip Glenister i Alis Iv.

Dečaci (Boys) - Kanal 4

Priča počinje 1981. godine i prati odrastanje trojice mladića i njihove najbolje drugarice Džil. Kako godine prolaze, na njihove živote, ali i ljude oko njih, sve više utiče HIV virus.

Oli Aleksander iz benda Years & Years igra glavnog lika Ričija.

Autor serije je Rasel T. Dejvis, koji je na Kanalu 4 već napravio veliki uspeh serijom Totalno kvir (Queer As Folk).

Kruna (The Crown) - Netfliks

Da, stiže i četvrta sezona priče o britanskoj kraljici Elizabeti, koju ponovo igra Olivija Kolman.

U 2020. seriji se priključuju brojni poznati glumci i likovi - Gilijan Anderson će igrati premijerku Margaret Tačer, a Ema Korin princezu Dajanu.

Doktor Hu (Doctor Who) - BBC

Ponovo se vraća čuveni Doktor Hu. Tačnije - doktorka.

Gospodara vremena ponovo igra Džodi Vitaker, a najavljen je i povratak niza klasičnih negativaca iz Doktor Hu franšize.

Prva sezona sa Džodi Vitaker u ulozi Doktora Hua izazvala je dosta pažnje, ali je gledanost tokom deset epizoda polako opadala. Nova sezona će sigurno dati vetar u leđa čuvenoj franšizi.

Nove epizode stižu već 1. januara.

Drakula (Dracula) - BBC

Stiven Mofat i Mark Gatis napravili su veliki uspeh novom verzijom Šerloka Holmsa.

Ovog puta na male ekrane vraćaju čuvenog vampira, nastalog iz pera Brama Stokera. Serija će imati tri epizode, koje će biti emitovane tri dana u nizu.

I Drakula počinje 1. januara.

Ubiti Iv (Killing Eve) - BBC

Prva sezona serije Ubiti Iv izazvala je dosta pažnje te 2018. godine. Sada stiže nastavak.

Reč je o trileru koji je glumicama Džodi Komer i Sandri O doneo niz nagrada - među kojima Baftu, Emi i Zlatni globus.

Serija je imala ogromnu gledanost širom sveta, što treću sezonu čini jednom od najiščekivanijih u 2020. godini.

Na dužnosti (Line of Duty) - BBC

Kraj pete sezone policijske drame bio je jedan od najgledanijih u 2019. godini, tako da su očekivanja pred šestu sezonu prilično velika.

Međutim, ne zna se gotovo ništa o samoj priči - verovatno će biti nastavljena potraga za korumpiranim visokim zvaničnikom policije.

Ono što je poznato jeste da se u šestoj sezoni vraćaju svi glavni glumci, a pridružiće im se Keli Mekdonald kao detektivka Džoan Dejvidson.

Mandalorijan (The Mandalorian) - Dizni+

Spinof serija iz franšize o Ratovima zvezda takođe je izazvala dosta pažnje u 2019. godini, što je čini jednom od najvećih aduta Diznijevog novog striming servisa.

Priča prati lovca na ucenjene glave, a u seriji se pojavljuju i neki likovi iz devetog dela filma o Ratovima zvezda.

Serija stiže 31. marta.

Normalni ljudi (Normal People) - BBC

Reč je o ekranizaciji nagrađivanog romana autorske Sali Runi, a koji se bavi komplikovanim odnosom dvoje ljudi od škole do univerziteta.

Dejzi Edgar-Džouns igra Marijen, a Pol Mekal igra Konala.

Serija će imati 12 epizoda, a snimana je u Dablinu i Sligu u Irskoj, kao i u Italiji.

Noughts + Crosses - (BBC)

Reč je o seriji nastaloj po knjigama Malori Blekmen.

Priča prati ljubav dvoje mladih na čiji život utiče njihova boja kože, ali uz manji obrt - Sefi je crnkinja i pripadnica vladajuće klase, kojima su belci podređeni, a zaljubljena je u Kaluma - belca.

Knjige se bave alternativnom istorijom, pa tako Afrikanci imaju tehnološku i organizacionu nadmoć nad građanima Evrope.

Masali Beduza glumi Sefi, Džek Rouan igra Kaluma, a u seriji se pojavljuje i reper Stormzi.

Kviz (Quiz) - ITV

Ovo je trodelna drama urađena po istinitoj priči o tome kako je major Čarls Inram osvojio glavnu nagradu na kvizu Ko želi da bude milioner.

Međutim, Ingram je odmah optužen da je varao - između ostalog i tako što je neko iz publike kašljao kad je njemu odgovaralo.

Metju Mekfedien i Šan Kliford igraju Čarsa i Dijanu Ingram, dok Majkl Šin igra voditelja Krisa Taranta.

Salzburi (Salisbury) - BBC

Dešavanja u Salzburiju iz 2018. šokirala su svet.

Don Stardžis je preminula, dok su njen dečko Čarli Rouli i policajac Nik Bejli završili u bolnici posle kontakta sa nervnim agensom novičokom. Reč je o napadu čija su meta bili bivši ruski vojni zvaničnik Sergej Skripalj i njegova ćerka Julija.

O svemu tome je sada snimljena serija od tri epizode, a priča prati kako su ti događaji uticali na lokalnu zajednicu.

Zvezdane staze: Pikard (Star Trek: Picard) - Amazon

Da, ser Patrik Stjuart se vraća u Zvezdane staze u ulozi Žan-Luka Pikarda.

Međutim, gotovo da se ništa ne zna o radnji, zaverama i vanzemaljcima sa kojima će se susretati u novoj seriji.

Epizode stižu 24. januara.

Strajk: Smrtonosno belo (Strike: Lethal White) - BBC

Na ekrane stiže i četvrti roman Dž. K. Rouling - koja piše pod pseudonimom Robelt Galbrajt - o detektivu Kormoranu Strajku i njegovog partnerki Robin Elakot.

Njih dvoje ovog puta istražuju navode o ubici dece, a u isto vreme pokušaju da razmrse političku misteriju.

U četvrtoj sezoni se vraćaju i svi glumci - Tom Burk kao Strajk, a Holidej Grejndžer kao Elakot.

Naslednici (Succession) - Skaj Atlantik

Priča ove serije prati disfunkcionalnu Roj porodicu. Na čelu je do sada bio Logan Roj, ali se on povlači iz medijskog konglomerata, što izaziva veliku buru među ostalim članovima porodice.

Do sada su izašle dve sezone serija koja je privukla veliku pažnju širom sveta.

Nije poznato kada će treća sezona biti emitovana, ali se očekuje da snimanje počne već u prvim danima 2020. godine.

Kišni paviljon (A Suitable Boy) - BBC

Kišni paviljon je ekranizacija čuvenog klasika Vikrama Seta.

Priča prati mladog studenta u severnoj Indiji početkom pedesetih godina dvadesetog veka. To je doba kada je Indija još bila mlada država, čiji su se građani pripremali da glasaju na prvim demokratskim izborima.

U seriji od šest delova glume Išran Kater i Tanta Maniktala.

Tredstoun (Treadstone) - Amazon prajm

Tredstoun je spinof špijunskih filmova o Džejsonu Bornu.

Priča prati misterioznu organizaciju - po imenu Tredstoun - koja agente pretvara u gotovo nadljudske ubice. Sve počinje kada se nekoliko agenata „spavača" probudi kako bi izvršili smrtonosne misije.

U seriji glume Džeremi Irvin, Trejsi Ifičor i Omar Mitvali, a nove epizode stižu već 10. januara.

