Zlatni globus: Sve što treba da znate o dodeli prvih nagrada ove godine

Svi koji nešto znače u svetu filma i televizije željno čekaju dodelu nagrada Zlatni globus u nedelju uveče u Los Anđelesu.

Ova nagrada, koja se dodeljuje za filmsku i televizijsku izuzetnost, dodeljuje Udruženje stranih novinara u Holivudu, smatra se glavnim nagoveštajem budućih dobitnika Oskara.

Iako je na društvenim mrežama u toku kampanja #DryJanuary (Trezni u januaru), brojne slavne face Holivuda poznate i po uživanju u piću ili dva - učiniće ovu dodelu nagrada zanimljivom za gledanje.

Ako niste dobili pozivnicu i nemate smoking pri ruci, ne brinite, ovo je sve što treba da znate o ovoj manifestaciji.

Ko vodi dodelu nagrada Zlatni globus?

Image copyright Getty Images Natpis na slici Da, on pije - Riki Džervejs je prvi put bio domaćin Zlatnog globusa 2010. godine

Britanski komičar Riki Džervejz će ponovo, peti put u karijeri, voditi dodelu nagrada.

Obećao je da će peti put biti „stvarno poslednji", ali to treba uzeti sa rezervom, jer je i ranije imao slične izjave.

Ovaj 58-godišnji glumac rekao je za Holivud reporter da je, kada su ga prvi put pozvali da vodi program, pomislio kako će mu to „upropastiti Božić", jer odmah mora da počne sa pisanjem scenarija za nastup.

„Ljudi misle da ja tamo dođem, napijem se i pričam iz glave. Nije istina, ja pišem te viceve", rekao je on.

Džervejz, koji se proslavio serijama Kancelarija (The Office) i Posle smrti (After Life), priznaje da mu je zanimljivo da ismeva neke od „privilegovanih egoa" u publici u ime miliona onih koji gledaju prenos dodele nagrada kod kuće, ali da mora da osmisli šale koje će odoleti zubu vremena.

Koje zvezde će uručiti nagrade?

Image copyright Getty Images Natpis na slici Margo Robi, Rami Malek i Skarlet Johanson

Organizatori Zlatnog globusa najavili su da će nagrade uručivati i nominovani glumci Margo Robi, Rami Malek, Skarlet Johanson, Bred Pit, Leonardo Dikaprio, Šarliz Teron i Danijel Krejg.

Svi oni se nadaju da će ih Džervejz lepše najaviti nego što je to prethodni put učinio Melu Gibsonu, Džoniju Depu i Metu Dejmonu.

Harviju Kajtelu, Krisu Evansu, Glen Klouz, Riz Viterspun i nekadašnjoj voditeljki dodele nagrada Ejmi Poler bi bolje bilo da u rukavu imaju spreman po jedan duhovit odgovor, kao i Selmi Hajek, Vilu Farelu, Dakoti Fening, Tifani Hadiš i Pirsu Brosnanu.

Nadajmo se samo da niko od njih neće sebe shvatiti ozbiljnije nego svoje novogodišnje odluke.

Ko bi mogao da osvoji nagradu i zašto?

Mnogo se očekuje od brojnih britanskih zvezda koje su ove godine preplavile američke ekrane i dobile 27 nominacija.

Glumice Olivija Kolman za ulogu u Kruni, Helen Miren za Katarinu Veliku i Džodi Kamer za Ubiti Iv nominovane su za glumačke nagrade, kao i zvezda i autorka serije Flibeg Fibi Voler Bridž.

Mračna komedija nominovana je i u kategorijama za najbolju muziku i komičnu seriju.

Kit Harington je usamljeni „prestolonaslednik", jer je jedini od ekipe Igre prestola nominovan i ove godine za ulogu Džona Snežnog.

Zvezda Roketmena Taron Egerton biće oduševljen ako dobije nagradu za najboljeg glumca u muzičkoj ili kategoriji komedija.

Sem Mendez, reditelj koji je nedavno proglašen za viteza, mogao bi da dobije nagradu za najboljeg režisera za ratni film 1917.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Robert de Niro, Martin Skorseze i Al Paćino udružili su snage u Netfliksovom mafijaškom filmu Irac

Netfliksova drama Priča o braku Noe Baumbaka ima šest nominacija, dok je epska drama Irac Martina Skorsezea, takođe u produkciji Netfliksa, nominovana u pet kategorija.

Vatikanska drama Dvojica papa ima četiri nominacije, dok je favorit za najboljeg komičara Edi Marfi za ulogu u filmu Dolomit je moje ime (Dolomite Is My Name).

Bilo jednom u Holivudu Kventina Tarantina ima pet nominacija, između ostalih za glavne glumce Breda Pita i Leonarda Dikaprija, prvi put zajedno na filmskom platnu.

Ako nagrada za najbolju dramsku ulogu ode Hoakinu Finiksu za Džokera, svakako će mu izmamiti osmeh.

Gde su režiserke?

Jedna stvar će ostati nepromenjena - ni ove godine nagrada za najbolju režiju neće otići u ženske ruke.

Još od 2000. godine, više od 100 muškaraca je nominovano u ovoj kategoriji - i samo četiri žene. Ove godine ih je petorica,

Pre dve godine, glumica Natali Portman je predajući nagradu, rekla: „Ovde su sve sami muškarci nominovani".

Predsednik organizatora Zlatnog globusa Lorenco Sorija nedavno je rekao „Mi ne glasamo po rodu, glasamo za film i dostignuće".

Zbog toga je izostavljanje Grete Gervig, rediteljke opštehvaljenog filma Male žene, toliko primetno.

Šta će se naći na meniju?

Image copyright Getty Images Natpis na slici Hrana će izgledati malo drugačije nego 2017. godine

Samo veganski obroci.

Kompletna večera biće bez mesa i sastojaće se uglavnom proizvoda biljnog porekla.

Organizatori kažu da tako žele da skrenu pažnju na ekološka pitanja.

„Ako ne možemo da promenimo svet, možemo da sačuvamo planetu i Zlatni globus je prilika da se skrene pažnja na klimatske promene", rekao je Sorija za agenciju Asošijejted pres.

Zaista, hrana za razmišljanje.

