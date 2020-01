Zlatni globus: Magija crvenog tepiha u fotografijama

Zvezde malih u velikih ekrana prošetale su crvenim tepihom uoči ceremonije dodele nagrada Zlatni Globus u u Los Anđelesu.

Ovo su samo neke od odevnih kombinacija koje su mogle da se vide.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Komer, Skot, Voler Bridž

Među nominovanima su bili Džodi Komer, za najbolju glavnu žensku ulogu i seriji Killing Eve i Endru Skot, koji je bio kandidat za najbolju sporednu mušku ulogu u seriji Fleabag.

Ni Džodi, ni Endru nisu osvojili nagrade. Ali zato jeste Fibi Volar Briddž.

Britanska spisateljica i glumica, koja je izvršna producentkinja serije Killing Eve, a istovremeno i scenaristkinja u seriji Fleabag.

Image copyright Getty Images

Malo njih je na crvenom tepihu izgledalo kao Bili Porter, koji je nominovan za najbolju mušku ulogu u serije Pose, a pojavio se u ekstravagantnoj kombinaciji.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Anderson, Viderspun i Robi

Za belu boju opredelile su se i Džilijan Anderson, Riz Viderspun i Margo Robi, iako je ova poslednja imala i top u više boja.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Olivija Kolman i Helen Miren

Olivija Kolman i Helen Miren - glumice koje su osvojile Zlatni globus za uloge britanskih kraljica opredelile su se za crvene haljine, doduše u različitim nijansama.

Obe su nominovane i ove godine, ponovo za uloge kraljica. Kolman za seriju Kruna (The Crown), a Miren za ulogu Katarine Velike u istoimenoj seriji.

Image copyright Getty Images/Reuters Natpis na slici Danst, Erivo i King

Tri glumice nominovane za najbolju žensku ulogu - Kirsten Danst, Sintija Erivo i Džoi King, odabrale su prilično smele kombinacije za crveni tepih.

Danst je nominovana za ulogu u televizijskoj seriji On Becoming a God in Central Florida.

Erivo je nominovana za ulogu Herijet Tjubman u filmu Herijet, a King za ulogu Rouz Blanšard u televizijskoj drami The Act.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Paltrou, Svift, Teron

Gvinet Paltrou, Tejlor Svift i Šarliz Teron su takođe bile vrlo uočljive zahvaljujući modnom izboru.

Image copyright Getty Images Natpis na slici De Armas, Feldstin i Klouz

Ana de Armas i Bini Feldstin - nominovane za najbolje ženske uloge u ostvarenjima Knives Out i Booksmart - odlučile su se za tamnije boje, baš kao i Glen Klouz, prošlogodišnja dobitnica nagrade za najbolju žensku ulogu.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Elton Džon i Dejvid Furniš

Ser Elton Džon i Dejvid Furniš takođe su se pojavili na crvenom tepihu.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Baron Koen i Fišer, Dajver i Taker, Herington i Lesli

A tu su bili i Saša Baron Koen, Adam Dajver i Kit Herington sa partnerkama - Ajslom Fišer, Džoanom Taker i Rouz Lesli.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Ricky Gervais with Jane Fallon

Komičar Riki Džervejs je među prvima stigao na ceremoniji sa partnerkom Džejn Falon. Džervejs je rekao da mu je Božić propao jer je morao da peti put u karijeri da piše šale za ceremoniju dodele Zlatno globusa.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Aniston i Lopez

I na kraju, ali nikako ne i najmanja važne - dve Dženifer.

Dženifer Aniston nominovana je za najbolju žensku ulogu u seriji The Morning Show, a Dženifer Lopez za sporednu ulogu u filmu Hustlers.

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk