Hari i Megan: Kraljevska porodica „povređena“ odlukom para da se povuče

Image copyright Getty Images Natpis na slici Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa

Kraljevska porodica je „povređena" najavom vojvode i vojvotkinje od Saseksa da više neće biti „viši" članovi kraljevske porodice.

Čini se da princ Hari i Megan nisu konsultovali nijednog visokog člana kraljevske porodice pre donošenja odluke o povlačenju.

U Bakingamskoj palati su bili zatečeni objavom, rekao je BBC dopisnik koji izveštava o kraljevskoj porodici Džoni Dajmond, jer su razgovori o njihovoj budućnosti počeli, ali su bili u ranoj fazi.

Iz palate su rekli da postoje određena „komplikovana pitanja" kroz koja treba proći.

U saopštenju, objavljenom i na njihovom Instagramu, par je napisao da su odluku doneli „posle više meseci razmišljanja i međusobnih razgovora".

Naveli su da će vreme provoditi između Ujedinjenog kraljevstva i severne Amerike, nastavljajući „da poštuje dužnosti prema kraljici, Komonveltu i svima pod našim pokroviteljstvom."

„Ova geografska ravnoteža će nam omogućiti da odgajamo našeg sina ceneći kraljevsku tradiciju u kojoj je rođen, ali će i obezbediti našoj porodici prostor da se usredsredi na sledeće poglavlje (u životu), uključujući i pokretanje novog dobrotvornog projekta", piše u saopštenju bračnog para.

Image copyright Reuters Natpis na slici Par sa kanadskim diplomatama samo nekoliko dana pre nego što su objavili odluku

„Ostaje da se vidi" kako će se tačno i sprovesti njihov plan, rekao je Diki Arbiter, kraljičin bivši sekretar.

„Tu je i pitanje bezbednosti: ko će ih čuvati?

„Da li je to Skotland jard koji obezbeđuje kraljevsku porodicu? Da li će od Kanađana tražiti da to reše? Ko će to da plati?", dodao je on je govoreći za BBC program Njuznajt(Newsnight).

Džoni Dajmond

BBC novinar koji izveštava o kraljevsko porodici

Očigledno je došlo do velikog razdora između Harija i Megan s jedne strane i ostatka kraljevske porodice s druge.

Postoji više pitanja nego odgovora. Kakva će im biti nova uloga? Gde će živeti i ko će to da plati? Kakve će veze imati s ostatkom kraljevske porodice?

A tu je i institucionalno pitanje. Šta ovo znači za kraljevsku porodicu?

Sve se dešava samo nekoliko meseci nakon što se princ Endrju povukao sa dužnosti, nakon intervjua koji je dao za BBC o o kontroverznim vezama sa američkim milijarderom Džefrijem Epstinom.

Epstin, optužen za seksualno zlostavljanje maloletnica, izvršio je samoubistvo u zatvoru u Njujorku u avgustu.

Image copyright PA Media Natpis na slici Princ Hari sa sinom

Neki bi ovo mogli da shvate kao smanjeni uticaj monarhije koji je potreban u 21. veku.

Ali Hari i Megan su doprli do ljudi do kojih drugi članovi kraljevske porodice nisu uspeli. Oni su bili deo ideje obnove i osvežavanja institucije kraljevske porodice.

Sada smo u režimu čekanja dok ne saznamo da li će novi model funkcionisati - ili je ovo zaista uvertira za napuštanje kraljevske porodice.

Već nekoliko meseci, stižu signali da par nije zadovoljan kraljevskim životom.

U oktobru prošle godine, vojvotkinja od Saseksa pokrenula je pravni postupak protiv novina Mejl on sandej (Mail on Sunday) tvrdeći da su nezakonito objavili jedno od njenih privatnih pisama.

Princ Hari je u to vreme rekao da je njegova supruga „postala jedna od poslednjih žrtava britanskih tabloida", „bezobzirne kampanje" i „nemilosrdne propagande".

„Iako smo nastavili da se prikazujemo hrabrima... Ne mogu da počnem da opisujem koliko je to bilo bolno", rekao je.

U dokumentarcu ITV-a prošle godine, Megan, koja je rođena u Americi, majčinstvo je opisala kao „borbu" zbog intenzivnog interesovanja medija.

„Nije mnogo ljudi pitalo da li sam dobro", rekla je.

Image copyright PA Natpis na slici Par se venčao u proleće 2018. godine

Hari i Megan su najavili i da će od proleća usvojiti drugačiji pristup prema medijima.

U novoj strategiji koja je objavljena na njihovoj veb stranici, navodi se da će oni „sarađivati sa glavnim medijskim organizacijama i mladim perspektivnim novinarima".

Povući će se i iz takozvanog kraljevskog sistema rota, u kojima je novinarima i predstavnicima medija omogućen ekskluzivan pristup njihovom životu.

„Postojeći sistem prethodi dramatičnoj transformaciji vesti u digitalnom dobu", rekao je bračni par.

Hari je šesti u redu za tron - iza princa Čarlsa, Vilijama i njegovo troje dece.

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk