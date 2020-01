Ruski kompjuterski programer umešan u propast velike menjačnice za kriptovalute kaže da su ga na prevaru naveli da preda sva njena sredstva prevarantima koji su se predstavili kao agenti FSB-a, prema dokumentima koje je nabavio BBC na ruskom.

Aleksej Biljučenko bio je ključni igrač Veksa, koji je prestao da se bavi kupoprodajom kriptovaluta 2018. godine, onemogućivši mušterijama da pristupe investicijama u ukupnoj vrednosti od skoro pola milijarde američkih dolara.

BBC na ruskom proveo je mesece istražujući sumnjivi svet trgovine ruskom kriptovalutom, pokušavajući da otkrije šta se desilo s tim novcem.

To je priča dostojna BBC-jeve televizijske drame Makmafija, sa sve živopisnom galerijom likova, od kompjuterskih gikova preko agenata FBI do milijardera povezanim sa ratom u Ukrajini.

Kako su dvojica prijatelja ostvarili monopol

Ova priča počinje u avgustu 2017. godine u ruskom gradu Novosibirsku, gde se krio Aleksej Biljučenko, bivši IT menadžer lanca prodavnice nameštaja, nakon što je zamalo izbegao hapšenje na odmoru u Grčkoj.

Šest godina ranije, on i njegov poslovni partner Aleksandar Vinik, specijalista za elektronski transfer novca, upoznali su se preko interneta i doneli odluku koja ima je promenila živote - da počnu da se bave trgovinom kriptovalutama.

Opisani od prijatelja kao stidljivi ljudi koji više vole kompjutere od ljudi, Aleksandar Vinik i Aleksej Biljučenko pokrenuli su menjačnicu BTC-e koja će postati ozloglašena.

Poput sličnih menjačnica širom sveta, BTC-e je nudila investitorima priliku da iskoriste pravi novac za kupovinu virtuelne valute.

Za razliku od drugih menjačnica u Evropi i SAD, BTC-e nije tražio lična dokumenata od mušterija, što je značilo da je, pored toga što je atraktivna legitimnim investitorima, nudila i određeni način organizovanim kriminalcima da peru novac.

Mušterije su nagrnule da investiraju u BTC-e i, prema Global vitnesu, 2016. godine to je postala treća najveća menjačnica kriptovaluta na svetu.

Dvojica partnera komunicirali su onlajn a upoznali su se uživo tek 2014. godine, kad je njihov dnevni promet bitkoinom dostigao 2 miliona dolara. Kad je 2016. godine dostigao 10 miliona dolara, organizovali su porodičnu žurku u Moskvi.

U julu 2017. godine, otišli su na odmor u Grčku, ne znajući da su im na tragu američki federalni agenti koji istražuju međunarodno pranje novca.

FBI je sumnjao da je BTC-e umešan u skrivanje sredstava ukradenih od hakovanja drugog bitkoina, Mt Goksa. Stručnjaci za sajber zločin smatrali su i da je koristi misteriozna ruska hakerska grupa Fensi bers.

Izdat je nalog za hapšenje Aleksandra Vinika i grčka policija ga je privela na plaži, pred njegovom ženom i decom.

Njegova majka pozvala je Alekseja Biljučenka, koji se nalazio u drugom odmaralištu. U panici, on je razbio laptop, bacio ga u more i uskočio na prvi slobodan let za Moskvu.

Milijarder sa vezama u Kremlju

Kod kuće u Novosibirsku, Biljučenko je odlučio da pokuša da nadoknadi gubitke osnovavši novu menjačnicu kriptovaluta po imenu Veks (Svetske menjačke usluge).

FBI je zaplenio internet stranicu BTC-e, ali je on još uvek držao kontrolu nad bekap serverima i, preko Veksa, uspeo da povrati investicije nekim klijentima BTC-e.

U tom trenutku, prema verziji događaja koju je kasnije ispričao policiji - a koja je podeljena sa BBC-jem - Aleksej Biljučenko odlučio je da mu je potrebna podrška koja će mu obezbediti zaštitu.

On kaže da je upoznat sa Konstantinom Malofejevim, moskovskim milijarderom, sa snažnim vezama sa Kremljom i Ruskom pravoslavnom crkvom.

Image copyright Tatiana Ospennikova

Malofejev, koji se obogatio preko investicionog bankarstva, trenutno se nalazi pod sankcijama SAD i EU zbog navodnih veza za pobunjenicima u Istočnoj Ukrajini.

U iskazima policiji, Aleksej Biljučenko kaže da je nekoliko puta bio pozvan u Moskvu da se sastane sa Malofejevim u njegovom poslovnom prostoru u luksuznom trgovačkom centru.

Navodno se u njihovim razgovorima često pričalo o tome koliko novca generiše, kao i postavljalo pitanje šta je moglo da se desi sa sredstvima koje je držao BTC-e pre nego što se umešao FBI.

„Nekoliko meseci je Malofejev od mene zahtevao da mu pokažem Veksov saldo", rekao je Biljučenko policiji.

Malofejev kategorički negira bilo kakvu vezu sa Biljučenkom ili Veksom.

Ko su bili ljudi iz „službe bezbednosti"?

U leto 2018. godine, trgovina na Veksu se smanjivala, a pred kraj godine potpuno je stala.

Kriptovaluta u vrednosti od 450 miliona dolara koju je ovaj držao nestala je bez traga.

Besni klijenti počeli su da zahtevaju da im se vrati novac, a jedan od njih je čak podneo prijavu policiji u ruskom regionu Čuvašija.

Aleksej Biljučenko pozvan je u svojstvu svedoka, a on je policiji ispričao neverovatnu priču.

Otkrio je da je zapravo izgubio kontrolnu nad Veksom u proleće 2018. godine, čak nekoliko meseci pre nego što je ovaj zvanično propao.

Dodao je da je na sastanku u moskovskom poslovnom prostoru Konstantina Malofejeva upoznat sa nekim ljudima koji su mu predstavljeni kao agenti službe bezbednosti, FSB.

Oni su ga odveli u zgradu koju je koristio FSB, nedaleko od teatra Boljšoj. Ispitivali su ga o Veksu a potom ga odveli u luksuzni hotel Lote blizu zgrade ruskog ministarstva spoljnih poslova, gde kaže da je držan čitave noći pod stražom.

Prema Biljučenku, naredne jutro vraćen je u Malofejevljevu kancelariju, gde mu je sugerisano da premesti sredstva koja drži Veks na „FSV-ov račun", na šta je on pristao i, prema njegovim rečima, tokom naredne posete Moskvi prebacio sve što je od njega traženo.

Kad se vratio kući u Novosibirsk, počeo je da shvata šta se tu dogodilo, kaže on. Bio je, kako tvrdi, žrtva prevare i, umesto da prebaci novac u državnu kasu, zapravo su ga nasankali tako da sva sredstva prebaci Malofejevljevim saradnicima.

Otkako je ispričao tu priču policiji, Biljučenko se krije od javnosti. Njegov dom sada čuva privatno obezbeđenje, a odbio je da priča sa BBC-jem ili bilo kim drugim o Veksu.

Lažne dojave o bombama i nestali milioni

Da li, dakle, Aleksej Biljučenko govori istinu?

Aleksandar Terentijev, koji predvodi grupu udruženih prevarenih investitora, rekao je za BBC da nije ubeđen u to. Ali drugi deluju manje skeptično.

Od kraja novembra, sudovi, državne zgrade, stanice metroa i tržni centri u Moskvi i Sankt Petersburgu paralisani su skoro svakodnevnim lažnim dojavama o postavljenim bombama.

Prema izveštajima iz ruskih medija, u nekoliko mejl upozorenja pomenuti su nestali Veksovi milioni i Malofejev.

Saopštenje pročitano na Malofejevljevom TV kanalu Cargard opisalo je pretnje bombama kao deo „kampanje za njegovu diskreditaciju".

„Ni Konstantin Malofejev ni njegove kompanije nemaju nikakve veze sa krađom bitkoina, menjačnicom Veks ili njegovim menadžmentom", saopšteno je.

Malofejev je odbio da priča za BBC o ovom slučaju, a FSB nije odgovorio na zahtev za komentar.

Za to vreme, u Grčkoj, dve godine posle njegovog dramatičnog hapšenja na plaži, bivši partner Alekseja Biljučenka Aleksandar Vinik i dalje boravi u zatvoru.

SAD, Rusija i Francuska i dalje zahtevaju njegovo izručenje. On nije video vlastitu ženu, koja sada boluje od tumora na mozgu, čitave dve godine.

Njegov advokat Timofej Musatov rekao je za BBC da je bivši multimilioner bitkoina bio na dugom štrajku glađu i da je sada bleda kopija nekadašnjeg sebe.

Ilustracije: Tatjana Ospenikova

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk