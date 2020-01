Voditeljka Samira Ahmed dobila BBC na sudu u sporu oko nejednakih plata

Natpis na slici Samira Ahmed u studiju

Televizijska voditeljka Samira Ahmed dobila je BBC na sudu u sporu oko nejednake plate.

Ahmed je tvrdila da nije dovoljno plaćena za posao koji radi - a vodi emisiju Njuzvoč - ako se njena plata uporedi sa platom voditelja Džeremija Vajna iz emisije Points of vju (Points of View).

U presudi se navodi da je „njen rad na Njuzvoču isti kao rad Džeremija Vajna, ako se u obzir uzme član 65 Zakona o jednakosti iz 2010. godine".

Ahmed je posle suđenja izjavila da joj je „drago što je sve rešeno".

„Nijedna žena ne želi da pokreće tužbu protiv poslodavca", rekla je, dodajući da „voli da radi za BBC".

Iz kompanije BBC navode da „sudski slučajevi nikada nisu prijatno iskustvo ni za koga", da je Samira Ahmed odlična novinarka i da je „svima žao što je slučaj morao da ide na sud".

Image copyright PA Media Natpis na slici Ahmed i Naga Mančeti

Ahmed se zahvalila Nacionalnom savezu novinara, njenom pravnom timu, ali i svima koji su je podržavali.

„Radujem se vraćanju na posao i tome što više neću biti priča, već ću izveštavati o pričama".

Novinarka je pred sudom rekla da joj BBC duguje 700.000 funti u zaostalim platama, na šta je BBC odgovorio da su ona i Vajn imali „veoma različite uloge".

U presudi se ne navodi da li će Ahmed dobiti kompenzaciju za koju tvrdi da joj duguju.

Međutim, u presudi se ističe da BBC „nije dokazao da postoji razlog" za razliku u platama između nje i Vajna.

U presudi se takođe navodi da „plate u ugovorima za vođenje Njuzvoča od 1. oktobra 2012. do 30. septembra 2018" treba „modifikovati tako da ne budu manje u odnosu na plate u ugovorima Džeremija Vajna za Points of vju od 2008. do jula 2018. godine".

Iz BBC-ja ističu da su uvek verovali da „razlika u plati Samire i Džeremija Vajna nije bila takva zbog njihovog pola".

„Voditelji emisije Point of vju - i muški i ženski - uvek su bili plaćeniji od voditelja Njuzvoča", kažu iz BBC-ja.

Natpis na slici Džeremi Vajn

Mišel Stanistrit, generalna sekretarke Nacionalnog saveza novinara, kazala je da je Ahmed donela veoma hrabru odluku odlaskom na sud.

„Za BBC je ovo postala bitka oko razlika u sopstvenom, unutrašnjem sistemu između informativne i redakcije zabave", navela je ona.

A za udruženje je to bio slučaj dve uloge koje su proporcionalne, u dva različita programa i sasvim su uporedive. Obavlja ih dvoje iskusnih voditelja, dodala je Stanistrit.

Ahmed je u novembru na sudu rekla da „ne razume zašto je njoj kao ženi plata toliko niža od Džeremija Vajna koji je muškarac, a rade sličan posao".

Vajn je po epizodi dobijao 3.000 funti od 2008. do 2018. Ahmed je po epizodi Njuzvoča zarađivala oko 440 funti.

„Razlika u plaćanju je ogromna. Džeremi Vajn je imao i više nego šest puta veću platu, a radio je isti posao kao ona", kaže se u presudi.

Dodaje se i da je za BBC otežavajuća okolnost u ovom slučaju to što nije imao (a donekle ni sada nema) transparentan i konzistentan proces procene utvrđivanja visina plata za voditelje".

Ahmed je tvrdila i da je imala veći uticaj i ulagala više truda u scenarije i priče za Njuzvoč, nego što je Vajn imao u svom programu.

Ali BBC je saopštio da inače postoji velika razlika u platama voditelja u Njuzvoču i zabavnim programima.

Nepošteni komentari

Korporacija je navela i da je Vajn poznatiji, citirajući istraživanje sprovedeno među publikom u 2017, kada je 71 odsto ispitanika reklo da prepoznaje njega, a 29 odsto Ahmed.

Pravni tim BBC-ja saopštio je da je Ahmed imala istu platu kao njen prethodnih u Njuzvoču Rej Snodi.

Ahmed je navela da postoje svedoci iz BBC-ja koji su spremni da govore o „stvarima o kojima ne znaju mnogo" i da je korporacija „više puta tražila i druge nefer komentare o njenom kredibilitetu".

Ona je trenutno i jedna od voditeljki emisije o umetnosti Prvi red (Front Row) na BBC Radiju 4.

