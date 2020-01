Image copyright Getty Images/Universal Natpis na slici Bili Ajliš je najmlađa autorka numere za film o Bondu

Američka pevačica Bili Ajliš postala je sa 18 godina najmlađa umetnica koja će pisati i snimati pesmu za film iz serijala o Džejms Bondu.

Kari Jodži Fukunaga, reditelj filma Nije vreme za umiranje (No Time To Die), rekao je da je Ajliš jedna od „nekoliko odabranih" i da će njena pesma „imati odjek na generacije koje dolaze".

Širli Besi, Djuran djuran, Lulu i Madona samo su neki od umetnika koji su pravili muziku za ranije delove filma.

Adel i Sem Smit dobili su Oskara za muziku u poslednja dva dela 007 franšize - Skajfol i Spektra.

Dok čekamo da čujemo kako će pesma Bili Ajliš zvučati, evo ličnog izbora najboljih i najgorih pesama iz serijala.

Pet najboljih pesama

5) Nobody Does It Better, Karli Sajmon

Film: Špijun koji me je voleo, 1977.

Deo teksta: „Like heaven above me, the spy who loved me, is keeping all my secrets safe tonight..."

Autorka teksta Karol Bajer Sager zaslužuje dodatnu pohvalu za treći film o Bondu u kom je glavnu ulogu igrao Rodžer Mur, a Marvin Hamliš napravio kompoziciju.

Pesmu nominovanu za Oskara godinama su izvodili mnogi umetnici poput Sofi Elis Bekstor, Ajme Man i Džuli Endruz.

4) Diamonds are Forever,Širli Besi

Film:Diamonds are Forever, 1971.

Deo teksta: „Diamonds are forever, hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it..."

Iako je producent Hari Salcman melodiju Džona Barija i Dona Bleka možda smatrao preslabom, tekstopisac Ajvor Novelo dobio je nagradu.

Jedan od trenutaka na koje je Blek najponosniji je onaj kada mu je reditelj Stiven Spilberg rekao koliko ceni numeru.

Image copyright Getty Images

3) Live and Let Die, Pol Makartni i Vings

Film: Živi i pusti druge da umru, 1973.

Deo teksta: „If this ever-changing world in which we're living makes you give in and cry, say live and let die..."

Ovo je dinamičan masterklas koji ubrzava puls, producenta Bitlsa Džordža Martina.

To je prva tema iz serijala o Džejms Bondu koja je bila nominovana za Oskara, a ovu pesmu je kasnio obradio i bend Guns N' Roses.

2) We Have All the Time in the World, Luj Armstrong

Film: U tajnoj službi Njenog veličanstva, 1969.

Deo teksta: „Every step of the way will find us, with the cares of the world far behind us..."

Tekst Džona Barija za film Džordža Lejzenbija, jedna je od poslednjih pesama Luja Armstronga.

Numera nije bila u uvodnoj špici filma, već se pojavljuje u toku filma.

Image copyright Getty Images

1) Goldfinger, Širli Basi

Film: Goldfinger, 1964.

Deo teksta: „He's the man, the man with the Midas touch..."

Lesli Brikas i Antoni Njuli dobili su zadatak od Džona Barija da naprave pesmu o zlikovcu u stilu numere Mack The Knife Boba Dilana. Napravili su jedinu pesmu iz serijala filmova koju svi pamte.

Ljubitelji američke serije Frejžer možda pamte kako u poslednjoj epizodi šeste sezone Kelsi Gremer izvodi ovu pesmu.

Pet najgorih pesama

5) For Your Eyes Only, Šina Iston

Film:Samo za tvoje oči, 1981.

Deo teksta: „You see what no-one else can see, and now I'm breaking free..."

Nominovana u kategoriji za najbolju pesmu za Oskara, kompozicija Bila Kortina prekomponovana je na zahtev producenta. (U originalnoj verziji, naslov filma pojavio se mnogo kasnije u numeri.)

Švedska umetnica Iston jedina je pevačica koja se fizički pojavljuje u nekom od naslova Bonda.

Image copyright Getty Images

4) All Time High, Rita Kulidž

Film: Oktopusi, 1983.

Deo teksta: „All I wanted was a sweet distraction for an hour or two..."

Ovo je smrtonosna dosadna pesma koju je brzo napisao Tim Rajs, a izvela Rita Kulidž za šesti nastavak filma.

Iste godine je Lani Hol otpevala podjednako nepristojnu melodiju za film o Bondu u kom glumi Šon Koneri - Nikad ne reci nikad.

Image copyright Getty Images

3) The Living Daylights, A-ha

Film: Dah smrti, 1987.

Deo teksta: „Hey driver, where we going? I swear, my nerves are showing..."

Kompozitor Džon Bari je rad sa norveškim pop triom na numeri za prvi film Timotija Daltona o Bondu opisao kao „igranje pingponga sa četiri loptice".

Producenti Bonda vratili su se tradicionalnijem ritmu kada su dve godine kasnije radili na filmu Dozvola za ubistvo.

Image copyright Getty Images

2) The Man with the Golden Gun, Lulu

Film: Čovek sa zlatnim pištoljem, 1974.

Deo teksta: „He has a powerful weapon, he charges a million a shot..."

Jedna od malobrojnih tema iz filmova o agentu 007 koja ne treba da se nađe na top listama, sadrži neke od najpristojnijih sugestivnih tekstova u franšizi.

Album Muscle of Love Alis Kupera iz 1973. godine sadrži istoimenu pesmu koju je rok zvezda napisala za film samo da bi bila odbačena.

Image copyright Moviestore Collection/Shutterstock Natpis na slici Toby Stephens, Rosamund Pike, Madonna and Pierce Brosnan in Die Another Day

1) Die Another Day, Madona

Film: Umri drugi dan, 2002.

Deo teksta: „I guess I'll die another day, it's not my time to go..."

Madonin pokušaj da se plesom predstavi u franšizi 007 ispao je vrlo nesrećan.

Američka pevačica je takođe igrala u četvrtom i poslednjem filmu o Bondu u kom glumi Pirs Brosnan.

Ovo je dopunjena verzija teksta koji je prvi put objavljen na sajtu BBC-ja 2008. godine.

