Stejsi Džordan se i dalje pita da li je mogla da uradi još nešto kako bi spasila sestru.

Lusi Vajt je imala svega 24 godine kada je umrla u bolnici. Lusi je uzela kokain, doživela srčani udar i pala u komu. Bilo je leto 2018. godine.

Ova studentkinja iz Bristola je počela da se drogira uz majku - dugogodišnju zavisnicu.

Ipak, uz sestrinu pomoć, uspela je da prestane da koristi narkotike sve do nekoliko meseci pre smrti.

Kada je Stejsi stigla u bolnicu, Lusi već nije ličila na sebe.

„Trebalo je da budem stroža", rekla je Stejsi godinu i po dana posle sestrine smrti.

„Sad kad pogledam unazad, shvatam da se krila od mene i da me je izbegavala s razlogom. Da li sam to mogla da primetim? Možda i nisam. Mada je pitanje da li sam uopšte želela to da vidim."

Podaci koje je prikupio BBC Njuz od britanske Nacionalne zdravstvene službe pokazuju da je ovaj slučaj daleko od neobičnog.

broj pacijenata koji su primljeni u bolnicu zbog kokaina porastao je za 76 odsto u odnosu na period 2014-15.

porastao je za u odnosu na period 2014-15. broj pacijenata sa mentalnim poremećajima koji se dovod e u vezu sa upotrebom kokaina je porastao za 70 odsto

je porastao za Među pacijentima je najviše onih između 30 i 39 godina

Mersisajd je oblast gde se broj ovakvih slučajeva najviše povećao

Dvadesetpetogodišnji Luis iz Midlanda takođe je doživeo srčani udar posle uzimanja kokaina.

„Moja prijateljica je medicinska sestra i ona mi je izmerila puls i odmah rekla `zovite hitnu`. Srce je htelo da mi iskoči iz grudi".

Natpis na slici Luis je trošio i do 300 funti nedeljno na kokain

Mnogo puta pre toga je uzeo drogu, ali mu je organizam ovog puta tako burno reagovao da mu je bila potrebna medicinska pomoć.

Potpuno se oporavio i značajno smanjio uzimanje kokaina. Priznaje da mu je na drogu ranije odlazilo 200 ili 300 funti nedeljno.

„Nije me to uopšte činilo srećnim", kaže Luis o drogiranju.

„Tako sam doživeo najgoru paranoju u životu. Sedeo sam pored prozora, kola su se zaustavila i ja sam se osvrtao iza sebe. Plašio sam se da me devojka vara".

Natpis na slici Kokain su ranije smatrali drogom za bogate, ali ga u poslednje vreme koriste ljudi različitih primanja

Nije porastao samo broj onih kojima je neophodna lekarska pomoć. Broj ljudi koji su preminuli zbog uzimanja kokaina, dostigao je rekordni nivo.

Od 2015. u Škotskoj je utrostručen broj smrti koje se dovode u vezi sa kokainom, a duplo je veći u Engleskoj i Velsu.

Kokain u Velikoj Britaniji je čistiji, dostupniji i koristi se više nego bilo kad ranije.

Natpis na slici Zavisnost je uništila karijeru bivšem profesionalnom fudbaleru Kolinu Mekneru

„Mi pomažemo ljudima da se izbore sa korišćenjem kokaina", kaže Edi Bagi iz Lanarkšira, koji vodi humanitarnu organizaciju za zavisnike Adakšn.

„Lakše je kupiti kokain nego alkohol, ne morate ni da idete u radnju. Možete preko digitalnih platformi - tipa Snepčet i Vocap - da ga nabavite".

Uništena karijera

Kokain je sve dostupniji, delimično i zbog toga što dileri šire prodaju narkotika koji je ranije smatran drogom za bogate.

U zavisnosti od čistoće, gram kokaina košta između 30 i 100 funti.

Velika količina kokaina u Lanarkširu, kao i širom Škotske, dovela je do toga da studentski fudbalski klub Hamilton preuzme vodeću ulogu u upozoravanju tinejdžera na opasnosti zloupotrebe droga.

Šef kluba Kolin Mekgoan, bivši zavisnik od narkotika i alkohola, osnovao je humanitarnu organizaciju koja se bori protiv zavisnosti.

On često drži mladima predavanja po lokalnim školama.

Natpis na slici Kolin Mekner pokazao je i posledice koje su na njegovo telo ostavile 20 godina drogiranja

Nedavno je ugostio Kolina Meknera, bivšeg profesionalnog fudbalera koji je u jednom trenutku izgubio kontrolu nad životom zbog zloupotrebe narkotika.

Završio je u zatvoru u ranim dvadesetim. Karijera mu je uništena.

„Ljudi koji nisu u tome, ne mogu da razumeju. Pitaju me: `Ti si stvarno sve to odbacio?`. Nisam. Kada si zavisnik - to nisu tvoji izbori. To je samo pokazatelj koliko je kokain jak i moćan ".

