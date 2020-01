Image copyright BBC/Hartswood Films Natpis na slici Danski glumac Kles Bang igra Brem Stokerovog vampira iz Transilvanije u poslednjoj BBC adaptaciji

Poslednja BBC adaptacija Drakule je jedan od filmova koji je obeležio prazničnu sezonu.

Transilvanijski aristokrata koji ispija krv je postao kulturna ikona, inspirišući sve od serijala horor filmova, preko Sumrak sage, do televizijskih serija poput Bafi ubica vampira i Grofa Patkule.

Brem Stoker, čiji roman Drakula je objavljen 1897. godine, bio je Irac i fanovi njegove knjige su dugo tražili vezu između vampira i piščeve rodne zemlje.

Jedna od mogućih spona se krije u crkvi Svetog Patrika u irskom gradu Monahan.

Lusi Vestenra - prelepa tinejdžerka, žrtva Drakule - jedna je od glavnih likova u romanu.

Vestenra je svakako neobično ime. Takođe je prezime porodice lokalnih zemljoposednika i protestanata, poznatih i kao Rosmorsi.

Natpis na slici Da li je ovo umetničko delo poslužilo kao inspiracija za lik Lusi Vestenre?

A u crkvi se nalazi skulptura mlade devojke na samrtnoj postelji.

To je dramatična scena - uznemirenog supruga obuzdava prijatelj.

Skulpturu je Lord Varner Vilijam Vestenra posvetio supruzi Meri En Vestenri.

Brem Stoker je bio činovnik pre nego što je postao pisac i veruje se da je posetio Monahan zbog posla.

Priča je da je Stoker video skulpturu i iskoristio prizor, kao i prezime Vestenra, kako bi stvorio lik Lusi.

„Moguće je da je prosto bio na pauzi za ručak i ušetao u crkvu", kaže istoričarka Šinejd O'Rajli.

Image copyright Hulton Archive Natpis na slici Brem Stoker, autor Drakule, zbog posla je putovao Irskom

Veza sa Drakulom je odlična za turizam Monahana, dodala je.

„Tragala sam i tragala, ali nisam uspela da nađem vezu između Stokera i Vestenra", priznala je O'Rajli.

Martin Marki, glumac iz Monahana, učestvovao je u lokalnoj produkciji Drakule osamdesetih godina u hotelu Vestenra Arms u Monahanu.

„U jednom trenutku sam uperio ruku ka crkvi sa šišmišom na dlanu i nisam mogao ni da pretpostavim", rekao je.

Marki veruje da postoji potencijal i da grad može da napravi više od ove veze sa Drakulom.

„Nadam se da ćemo jednog dana moći da pokrenemo Brem Stoker festival ovde u Monahanu", dodao je.

Vampirologija - Nekoliko zanimljivih činjenica o tom silnom ispijanju krvi

Image copyright Movie Poster Image Art Natpis na slici Kristofer Li je gradio karijeru portretišući Transilvanijskog vampira

U poslednjem filmu o Drakuli kompanije Hemer, Legenda o sedam zlatnih vampira iz 1974. godine, pojavljuje se grupa kineskih vampira koja se sukobljava sa opasnim kung-fu studentima

iz 1974. godine, pojavljuje se grupa kineskih vampira koja se sukobljava sa opasnim kung-fu studentima Prema Enciklopediji Britanika, neki ljudi veruju da će deca koja se rode sa zubima postati vampiri

Zamak Orava na severu Slovačke, u kom su snimane neke scene poslednje BBC adaptacije Drakule , takođe je korišćen u prvom uspešnom filmu o vampirima - Nosferatu - Simfonija užasa

, takođe je korišćen u prvom uspešnom filmu o vampirima - Praujak Brema Stokera, Džordž Blejk, pogubljen je zbog učestvovanja u pobuni protiv britanske vladavine 1798. godine. Navodno je tražio da omča bude nasapunjana kako bi smrt nastupila brže

Bob Kuran je penzionisani profesor sa univerziteta u Ulsteru. On ima jedinstven pogled na priču o Drakuli, kombinujući drevno i savremeno.

„Drakula je Irac", kaže on, bez trunke sumnje u glasu.

A on bi to trebalo da zna, s obzirom na to da je napisao knjige poput Vampiri: Vodič za bića koja vrebaju noću, Priručnik za Vukodlake i Istina o Leprikonu.

Natpis na slici Bob Kuran kaže da je Drakula zasnovan na krvožednom vođi iz okruga Deri

Kako objašnjava Kuran, Stoker se interesovao za irski folklor i Drakula je zasnovan na keltskom vođi Abartiku, sahranjenom u gradu Slotaverti.

Legenda kaže da je Abartik bio tiranin koji je terorisao seljake. Svaki pokušaj da ga ubiju je bio bezuspešan - on bi se uvek ponovo pojavio tražeći svaki put činiju krvi.

Natpis na slici Mesto gde je navodno sahranjen Abartik

On je bio jedan od „noćnih živih mrtvaca", objasnio je Kuran. Na kraju, tiranin je proboden mačem od tisovine i sahranjen naglavačke, što je navodno stavilo tačku na njegovo oživljavanje.

Legenda je bila dobro poznata u irskim književnim krugovima, kaže Bob Kuran.

„Lejdi Vajld, majka Oskara Vajlda, svakako je znala za nju, a Stoker je bio redovan gost porodice Vajld u Dablinu", rekao je.

Druga Kuranova teorija je da Drakula predstavlja kritiku društvenih okolnosti u Irskoj na kraju devetnaestog veka. Drakula je bogati zemljoposednik, čija moć smeta lokalnim seljacima.

„Svi elementi Irske su tu i to nije samo horor roman, već roman o savremenim problemima i savremenoj Irskoj", objasnio je.

