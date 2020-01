Image copyright US Space Force Natpis na slici Na Tviteru je objavljena fotografija novih uniformi

Maslinasto zelena boja je simbol vojske - obično kopnene.

Međutim, i pripadnici američkih svemirskih jedinice dobili su zelene maskirne uniforme.

Fotografija je objavljena na zvaničnom Tviter profilu snaga koje je pre mesec dana formirao predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp.

Uniforma na slici je u šumskim maskirnim bojama sa oznakama na grudima i rukavu.

Ovo je izazvalo salve podsmeha na društvenim mrežama, a korisnici su često ponavljali pitanje: „Maskirne u svemiru?"

Jedna osoba je pitala: „Da li ste nekada videli svemir?"

Druga je ilustrovala razliku između boje kosmosa i maskirnih boja uniforme koju vojnici nose kako bi ih bilo što teže primetiti.

„Znam da je ovo teško razumeti, ali sa leve strane je fotografija kamuflaže, a sa desne je slika svemira. Gledajte pažljivo sve dok ne pronađete razliku."

Ubrzo je iz svemirskih snaga stigo odgovor. Na Tviteru su napisali da koriste već postojeće i štede novac koji bi bio neophodan kada bi se dizajnirale ili šile nove.

„Pripadnici će izgledati isto kao njihove kolege sa kojima će sarađivati na zemlji", piše u objavi.

Ali isto bi bilo i da su odgovor poslali u crnu rupu - izrugivanje se nastavilo.

„Koliko stabala očekujete da pronađete u svemiru", pitala je jedna osoba.

„U svemiru niko ne može da čuje koliko ste smešni", napisao je drugi korisnik Tvitera.

„Veoma sam razočaran ovom zelenom. Mislim da bi ovaj dizaj poslužio kao mnogo bolja kamuflaža u svemiru", napisala je jedna osoba.

Svemirske snage su formirane u blizini Vašingtona u decembru prošle godine.

Američki predsednik je rekao da će ove jedinice pomoći američkoj vojsci da „spreči agresiju" na, kako kaže, „najnovijem bojnom polju."

Ali nova vojna služba, koju nadgledaju američke vazduhoplovne snage, nema za cilj slanje vojnika u svemir.

Umesto toga, štiti će američku imovinu, poput stotina satelita koji se koriste za komunikaciju i nadzor.

Američka sekretarka ratnog vazduhoplovstva Barbara Baret rekla je da će ove snage činiti okupljati oko 16.000 vazduhoplovaca i civilnog osoblja.

Trampova administracija izdvojila je 40 miliona dolara za finansiranje snaga u prvoj godini.

Follow BBC East Midlands on Facebook, Twitter, or Instagram. Send your story ideas to eastmidsnews@bbc.co.uk.