Natpis na slici Rebeka je bila jedina solo žena u ajahuaska odmaralištu

Psihodelične moći tradicionalne amazonske lekovite biljke ajahuaske privlače sve više i više turista. Za nju se kaže da donosi duhovno prosvetljenje i pomaže kod zavisnosti, depresije i traume. Ali niz optužbi ukazuje na to da postoji i mračnija strana ajahuaska scene.

Upozorenje: Ovaj članak sadrži detalje navodnih seksualnih napada

Rebeka je prvi put probala ajahuasku „iz čistog hira" kad je putovala u Peru 2015. godine.

„Mislila sam da zvuči zanimljivo i mislila sam da mi neće biti ništa ako probam", kaže Rebeka, Novozelanđanka u dvadesetim koja je zamolila BBC da ne koristi njeno prezime. „I tako sam našla odmaralište za koje sam smatrala da je dobro, samo to uradila i bilo je fantastično."

Ajahuaska može da izazove vizije koje uključuju zmije, palate i vanzemaljska bića - i prizove davno zaboravljena sećanja. Kao i mnogi drugi koji su ispili ovaj napitak, Rebeka razrogačeno zuri u daljinu dok se priseća iskustva.

„Bilo je to kao da me je neko veoma pažljivo i veoma nežno sproveo kroz neka istinski užasna iskustva kojima sam prisustvovala u prošlosti", kaže Rebeka. „I kad sam se vratila kući posle toga, osećala sam da su moji odnosi među ljudima postali mnogo jači. Osećala sam da mi je mnogo lakše da pružam i primam ljubav."

„Ljudi kažu da je ajahuaska kao 20 godina psihoterapije. I ja potpuno verujem u to."

Image copyright Alamy Natpis na slici Lišće ajahuaske i čakrune kuva se pred ceremoniju u Peruu

Ajahuaska se obično uzima tokom noćnih ceremonija koje vodi iscelitelj - ponekad nazivan šamanom. On ili ona će popiti tu lepljivu smeđu tečnost - mešavinu dve amazonske biljke - a potom porcije razdeliti učesnicima.

Plemena u amazonskoj oblasti koriste je vekovima, ali sada je došlo do buma u tzv. „ajahuaska turizmu", budući da se otvara sve više specijalizovanih odmarališta za upražnjavanje ove biljke. Putnici često dolaze da potraže pomoć za svoje mentalne probleme - a sve veći korpus naučnih istraživanja pokazuje da bi ajahuaska mogla da pruži efikasno lečenje.

Oko pola sata posle početka ceremonije, lek počinje da deluje i iscelitelj će početi da peva sveta pojanja, poznata kao ikaros, koja vode učesnike kroz njihove vizije. Korisnici se često i „čiste" tokom ceremonije, povraćajući a ponekad dobijajući i dijareju.

Kad je Rebeka išla prvi put išla ajahuaska odmaralište, bila je jedina solo žena tamo i primetila je da joj muški iscelitelj posvećuje posebnu pažnju.

„Način na koji se ponašao prema meni bio je mnogo drugačiji, što mi u to vreme nije bilo sumnjivo. Ali kad se toga prisetim, sada jeste."

Godinu dana kasnije, sada već kao iskusnija korisnica ajahuaske, Rebeka se vratila u isto odmaralište u Peruu. Isti iscelitelj je vodio ceremonije.

Još jednom, kaže ona, prema njoj se ophodio drugačije nego prema bilo kom drugom. Bilo je mnogo laskanja. Onda je iscelitelj počeo da se poverava Rebeki.

„Stalno mi je govorio da ima mnogo problema u životu", kaže ona, „i rekao mi je da ima problema sa suprugom, da nije seksualno ispunjen, a da sam ja ta koja bi mogla da ga izleči od toga."

Rebeka je tada imala dvadeset godina; iscelitelj je bio u pedesetim.

„Takođe mi je obećao mnogo duhovnog napretka ili mnogo duhovne moći ukoliko budemo imali vezu - dok se njegova žena sve vreme nalazila tu u blizini."

Rebeka kaže da ju je iscelitelj seksualno zlostavljao, navodeći je na seksualne činove.

„Odvratno je", kaže ona. „Zato što je bio šaman, mislila sam da je na neki način moralno nadmoćan i verovala sam mu."

Nakon što je bila zlostavljana, Rebeka je napustila centar - i zemlju: „Rezervisala sam let i pobegla odatle glavom bez obzira."

Ostala joj je mešavina bolnih emocija: „Gađenje, odvratnost, izdaja - zbunjenost, kao i pitanje zašto bi vodič uradio tako nešto, zašto bi učitelj uradio to i zašto bi zloupotrebio moć na taj način."

Rebekin navodni zlostavljač i dalje je glavni šaman u tom centru - koji dobija ocene od pet zvezdica na sajtovima za ocenjivanje.

„On je još uvek tamo", kaže Rebeka, očigledno duboko razgnevljena situacijom. Njene ruke se vidno tresu. „Postoje i drugi centri za koje znam koji takođe i dalje rade. Više žena je seksualno zlostavljano u tim centrima."

Iskustva seksualnog zlostavljanja čini se da su široko rasprostranjena u ovom svetu. Čuli smo brojne navode protiv brojnih iscelitelja i pročitali mnoga svedočanstva o seksualnim zlostavljanjima na onlajn forumima.

Jedno ime koje se često pominje je Giljermo Arevalo, dobro poznati iscelitelj kog je peruanski Kongres nagradio zbog rada na održivom razvoju.

„On je dolazio u Kanadu mnogo puta", kaže jedna žena u četrdesetim koju ćemo zvati Ana.

„Bilo je prilično unosno - to su velike ceremonije. Napunile bi se brzo, ljudi bi plaćali 175 funti da dođu i samo sede sa Giljermom. Imao je određeni status. Bila je čast sedeti na ceremoniji s njim."

Image copyright Getty Images

Ana, koju je odavno zanimala alternativna medicina, nadala se da će joj ajahuaska pomoći da se izbori sa zavisnošću od heroina.

Isprva ju bila impresionirana Arevalom.

„Kao i mnogi drugi, bila sam očarana čovekovim šarmom, njegovom snagom i sposobnošću da vodi ceremoniju - ostavljao je prilično jak utisak", kaže ona. „Svo to pojanje. On je dobar iscelitelj."

Ali jedna ceremonija pre sedam godina dramatično je izmenila Anino mišljenje.

„Bio je mrkli mrak, prostorija nije imala prozore. Bilo je mnogo ljudi."

„Bila sam pod uticajem leka. Kad ste pod dejstvom, čujete mnogo različitih zvukova. Ljudi plaču, verbalizuju stvari koje nemaju nikakvog smisla, čiste se ili zapomažu."

„Čak i da sam bila sposobna da kažem nešto, niko ne bi reagovao."

Image copyright Getty Images

Ani nije bilo dobro. Seća se da je ležala na zemlji, zapomažući i stenjući. „Giljermo je došao, seo kraj mene i isprva sam osetila olakšanje zato što sam mislila da ću dobiti pomoć", kaže ona.

„Počeo je da mi poja u lice i stavio je ruke na moj stomak preko odeće, što je normalno. A onda je zavukao ruke u moje gaćice. Osećala sam se kao da sam se zamrzla. Ležala sam tamo u strahu, a onda mi je on zavukao ruke pod majicu i ispipao grudi."

Ona se seća kako je pomislila: „'Šta se tu, kog vraga, desilo?' Obuzeo me je osećaj neverice i zbunjenosti."

Moralo je da prođe šest godina da bi Ana smogla snage da ispriča šta joj se desilo.

„Žene su uslovljene da ćutke prihvate takvo ponašanje. Što se mene tiče, budući da imam istorijat zavisnosti - i imala sam u životu zlostavljačke veze s muškarcima koje sam tolerisala - kao i istorijat seksualnog zlostavljanja u detinjstvu, postojao je osećaj dobro poznatog u svemu tome, da je to normalno."

„A za mene je tu bio i taj neobičan uzajamno zavisni odnos, u kom mi lek pomaže, tako da nisam želela da se oglasim jer sam se plašila da bih bila izopštena iz zajednice i onda bi mi lek bio uskraćen."

Rizici i pozitivne strane?

Iako preliminarne naučne studije sugerišu da bi ajahuaska mogla da ima terapeutska svojstva, ona sadrži DMT, koji je ilegalan u Velikoj Britaniji, a postoje i potencijalni rizici.

U izveštaju iz 2015. godine, šest dobrovoljaca sa depresijom pokazalo je smanjenje simptoma nakon uzimanja leka. Jedna sasvim druga studija dve godine kasnije ukazala je na to da ajahuaska ima potencijal da bude lek od poremećaja u ishrani. Psiholozi su spekulisali da bi mogla da pomogne i onima sa PTSP-om.

Forin i Komonvelt ofis upozorava da su se neki ljudi „ozbiljno razboleli, pa čak i umrli" nakon što su učestvovali u ceremonijama s ajahuaskom. On ističe da se odmarališta obično nalaze daleko od naseljenih oblasti i dok neka od njih imaju ustanove za pružanje osnovne medicinske pomoći, druge ih nemaju.

Negde u isto vreme, grupa koja sebe naziva Svest ajahuaska zajednice Kanade - u kojoj se kao članovi nalaze viši akademici - potpisali su pismo o Arevalovom ponašanju i podelili ga po ajahuaska sceni. Pisci pisma kažu da su se odlučili da delaju zbog broja pritužbi iznesenih protiv iscelitelja, navodeći žalbe na nedobrovoljno ili neprimereno seksualno ponašanje.

Kad se još imena našlo među potpisnicima pisma 2015. godine a ono bilo obelodanjeno u javnosti, Arevalo je prestao da dolazi u Kanadu da bi vodio ceremonije s uzimanjem ajahuaske.

Ali kad smo ga pronašli, ispostavilo se da je u međuvremenu bio aktivan širom sveta i sada je situiran u jednom odmaralištu u Peruu. Mesto se nekad zvalo Anakonda, ali kad smo mi stigli tamo je bila prva grupa stranih turista otkad ima mesto novo ime - Bena Šinan.

Oni se muvaju po trpezariji iza nas kad iznosimo optužbe za seksualno zlostavljanje Arevalu, sićušnom 71-godišnjaku sa srebrnom kosom i zlatnim zubima.

Image copyright Empics Natpis na slici Giljermo Arevalo 2004. godine

„Ne prihvatam te optužbe jer nisu istinite", kaže on odlučno. „Jer ljudi ponekad umisle takve stvari."

On kaže da je čuo za pismo članova ajahuaska zajednice iz Kanade, ali ga nikad nije čitao.

„Ne zanima me, jer te optužbe nisu istinite", kaže on. „Ne smeta mi jer ne mislim da će optužbe da me ubiju."

Tvrdnje izrečene protiv njega, kaže on, „izmišljale su osobe kojima nije dobro."

„Kad dodirnete nekog ko je bio zlostavljan ili silovan, on misli da ste svi vi isti takvi. To se dešava. Tako ja to vidim."

Kad mu iznesemo Anine konkretne optužbe, on kaže da se ne seća da je ikad dodirnuo pacijentkinju tokom ceremonije u Kanadi, dodavši da mora da je ona to umislila.

„A šta će drugo da radi nego da laže i poriče to", odgovara Ana. „U protivnom bi morao da stisne zube, preuzme odgovornost i potencijalno bude kažnjen za način na koji se poneo."

Ali šta je s njegovom tvrdnjom da je ona samo umislila seksualni napad?

„Meni to zvuči kao klasično gaslajtovanje, zaista", kaže ona. „Tako mi to deluje."

Iako Arevalo poriče da je seksualno zlostavljao bilo koga, on priznaje da su iscelitelji koji su radili za njega imali seks sa „ljudima kojima nije dobro".

On kaže da ne radi više sa tim isceliteljima, ali da su u nekim slučajevima pacijentkinje bile te koje su inicirale odnose.

„Zapadnjačke žene, kada dođu, jure naše iscelitelje", kaže on.

Natpis na slici Ajahuaska se prodaje na pijaci Belen u Ikvitosu, u Peruu

Anino iskustvo sa ajahuaskom i zlostavljanjem ne završava se sa Giljermom Arevalom. Uprkos iskustvima sa njim, ona nije želela da se odrekne pozitivnih strana napitka i nastavila je da ga uzima pod vođstvom drugih iscelitelja.

Ona kaže da ju je 2014. godine tokom ajahuaska ceremonije silovao iscelitelj koji je pripadnik Arevalove šire porodice.

Ona ponovo kaže da se „samo zamrznula" i „dopustila mu da radi s njom šta je hteo".

„Mislim da me je verovatno silovao četiri-pet puta i primetila sam da to radi i drugima."

Nakon toga je bila u šoku, kaže Ana. Ne seća se mnogo čega iz tog perioda svog života.

„Počela sam da iskazujem simptome psihoze i na kraju sam pokleknula, postala zavisna od fentanila, uzela prekomernu dozu i skoro umrla. Mislim da sam dugo vremena krivila samu sebe za sve - zašto nisam uspela da se oduprem, zašto nisam mogla da se pomerim, zašto sam mu dozvolila da mi radi sve te stvari. Sve su to stvari koje su mi prolazile kroz glavu."

Razgovarali smo sa još jednom gošćom koja je bila u istom centru kao i Ana, koja kaže da je taj iscelitelj kasnije otpušten iz centra, zbog optužbi koje su iznele druge klijentkinje. Ne objavljujemo njegovo ime ovde zato što, uprkos našim velikim naporima, nismo uspeli da dopremo do njega da mu pružimo priliku da odgovori na optužbe.

Emili Sinkler, britanska doktorantkinja koja istražuje ajahuasku, deo je grupe koja pokušava da ukaže na problem seksualnog zlostavljanja u svetu ajahuaske.

Radeći sa Institutom Čakruna, organizacijom osnovanom da bi delila istraživanja o lekovitim biljkama i psihodelicima, Sinkler je pomogla da se sastavi Vodič zajednice ajahuaske za svest o seksualnom zlostavljanju.

Smernice ističu tipične scenarije u kojima se odigrava zlostavljanje. One podstiču ljude i da ispijaju ajahuasku sa proverenim kompanjonima i da istraže centre proverivši prvo sajtove sa ocenama pre nego što ih posete.

Sinkler je delila ovu zelenu knjižicu po kafićima, turističkim kancelarijama i ajahuaska centrima u oblasti Ikvitos u Peruu, poznatom kao žarište ajahuaska turizma.

Image copyright Emily Sinclair

„Dobar deo zlostavljanja koje smo otkrili dešava se u kontekstu individualnih izlečenja, kada se od žene nepotrebno traži da skine odeću", kaže ona. „I kad se nađe u tom nepoznatom kontekstu, ona ne zna da li je to normalno ili nije."

Sinkler ističe da nisu samo starosedelački iscelitelji ti koji zlostavljaju Zapadnjake. „Zlostavljanje se dešava među svim kulturama i u okviru njih", kaže ona.

„Ali jedan od velikih problema je da mnogi ljudi koji dolaze ovamo romantizuju šamane. Stavljamo ih na pijedestal. I veoma je lako da se taj imidž zloupotrebi."

„Tu su i pretpostavke koje neki ljudi ovde imaju o zapadnjačkim ženama i njihovoj kulturi."

Neki od znakova upozorenja koje Sinkler ističe veoma liče na Rebekino iskustvo.

„Ako krene preterano da vas pipka, kaže vam da njegovoj ženi ne smeta ako ima seks sa drugim ženama, podstiče na paktove ćutanja i tajnosti među vama, kaže da želi da vas nauči 'ljubavnoj magiji'. Takve stvari. I takođe, da će seks sa njim da poveća moć i energiju. Sve su to stvari koje su nam prijavljene da su saopštavane ženama u ovom kontekstu."

Onima koji su doživeli zlostavljanje teško je da pričaju o tome otvoreno. Uz sve to, postoji snažan osećaj u okviru sveta ajahuaske da bilo kakav negativni publicitet može za posledicu da ima vladinu intervenciju, što stvara dodatan pritisak da se ćuti.

Ali Rebeka i Ana su se oglasile u nadi da će to sprečiti zlostavljanje drugih žena.

„Mislim da je jedino što možemo da uradimo da se oglasimo i govorimo o tome", kaže Rebeka, „da se postaramo da ljudi znaju šta se dešava."

Rebeka kaže da je nakon što je bila zlostavljana bilo „mnogo tuge i mnogo terapije".

Morala je puno da se trudi da bi ponovo poverovala nekom iscelitelju, ali sada se vratila u Peru, uzima ajahuasku i istražuje domorodačku medicinu za master tezu.

„Uprkos svemu što se desilo, ajahuaska je očigledno sjajna", smeje se Rebeka, „zato što joj se uporno vraćam."

Informacije i podrška:

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti - 011 3671 429

Nacionalna SOS linija za prevenciju samoubistava - 011 77 77 000

Emotivna podrška osobama u krizi Centra Srce - 0800 300 303 i onlajn vanja@centarsrce.org

SOS telefon za žene žrtve nasilja - 0800 100 007

