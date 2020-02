Image copyright BAS

Simbolični sat do „sudnjeg dana", koji otkucava vreme do potpunog uništenja planete, sada je samo na sto sekundi do ponoći.

Organizacija „Atomski naučnici" Bulletin of the Atomic Scientists saopštila je da su promene nastale zbog širenja nuklearnog naoružanja, neuspeha u borbi sa klimatskim promenama i „dezinformacija na internetu".

Sat je sada najbliže „sudnjem času" od kada je počeo da otkucava.

Ideja je nastala 1947. godine, kako bi upozorila čovečanstvo na opasnosti od nuklearnog rata.

Sat je prošle godine navijen na dva minuta do ponoći.

Ponoć simbolizuje kraj sveta. Kazaljke su tako stajale i 2018. godine.Predsednica organizacije rekla je novinarima u Vašingtonu da se preostalo vreme sada odbrojava u sekundama, pre nego u minutima, jer „trenutak zahteva pažnju", a nivo pretnji se pogoršava.

Rekla je da svetu sada prete moćni lideri koji „negiraju i odbacuju najefikasnije metode za rešavanje složenih pretnji".

Odluku je doneo naučni i bezbednosni odbor te organizacije, u kome je 13 Nobelovih laureata.

Prvi put ove godine odboru pristupili članovi organizacije „Starešine" (The Elders) - grupe međunarodnih lidera i bivših zvaničnika koju je osnovao Nelson Mendela 2007.

„Moramo da radimo zajedno", rekao je nekadašnji generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-mun, član ove organizacije.

„Jedna država ili pojedinac sam ne može da uradi ništa. Potrebno su sve šake za istim stolom i zajedno možemo da radimo."

Bivši guverner Kalifornije Džeri Braun, takođe član panela, rekao je da „opasno rivalstvo i neprijateljstvo među velesilama povećava verovatnoću nuklearne greške.

„Klimatske promene samo usložnjavaju krizu. Ako je ikada bio trenutak da se probudimo, on je sada."

Astrofizičar i panelista Robert Rozner je rekao da je „činjenica da je sat sada na samo 100 sekundi od ponoći je zaista loša vest."

„Ono što smo rekli prošle godine, sada je uznemirujuća realnost po tome što stvari ne idu nabolje.

„Pređašnje iskustvo nas je naučilo da čak i u najmračnijim periodima Hladnog rata možemo da radimo zajedno. Krajnje je vreme da to ponovimo", dodao je.

Sat je prvobitno napravio američki naučnik koji je radio na projektu Menhetn, u kom je razvijeno prvo svetsko nuklearno oružje.

Profesorka sa Univerziteta Džordžtaun Šeron Skvisoni rekla je reporterima da su pretnje od nuklearnog naoružanja u porastu, delom zbog kolapsa iranskog nuklearnog sporazuma, razvoja nuklearnog naoružanja u Severnoj Koreji i konstantnog širenja iz zemalja poput Sjedinjenih Američkih Država, Kine i Rusije.

Ona je situaciju nazvala „opasnom", zahtevajući „hitni odgovor".

Komitet je upozorio na još jednu pretnju, posebno uoči američkih predsedničkih izbora u novembru - „dezinformacije koje vlasti šire na internetu da pokažu nepoverenje u institucije i među nacijama".

Član borda Robert Latif nazvao je „neistine, preuveličavanja i pogrešne interpretacije" problemom koji bi mogao dovesti do „veleprodaje smeća" naučnih dokaza.

Lažni video snimci, „prete da će potkopati istinu fikcijom", rekao je.

Bivša irska predsednica Meri Robinson rekla je da je „svetu potrebno buđenje".

