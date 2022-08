Rusija i Ukrajina: Timati, reper veran Vladimiru Putinu, danas vlasnik ruske zamene za Starbaks

Olesija Gerasimenko, Jelisaveta Foht

BBC ruski servis

Pre 1 sata

Autor fotografije, AFP Potpis ispod fotografije, Vladimir Putin i Timati, marta 2012. godine

Moskva, jedne novembarske večeri 2019. godine blizu metro stanice „Beloruskaja" Timur Junusov deli hamburgere građanima koji su došli na otvaranje 39. po redu restorana u lancu Blek Star.

Posle dešavanja, obezbeđenje fudkorta Depo u ulici Lesnoj okružuje parking i trotoare, kako bi Junusov mogao da uđe u obližnji turski restoran.

Kod ulaza ga čekaju četiri lična telohranitelja, u dva mercedesa čekaju ga vozači.

Meso za njega sprema šef kuhinje.

Timur puši nargile i večera bez žurbe.

Pre više od 25 godina, Junusov je raznosio hamburgere.

Tada je obitavao između kasa prvog Mekdonaldsa u Rusiji i automobila parkiranih u Tverskoj ulici.

Rekavši roditeljima da ide u šetnju, školarac je sa drugarima nosio hamburgere i pomfrit Moskovljanima koji nisu želeli da čekaju u redu.

Napojnice su bile prvi novac koji je zaradio osnivač kompanije Blek Star Ink koja je preuzela američki lanac Starbaks u Rusiji i dvorski reper Kremlja,

Timati.

Zlatno vreme glamura i zanosa

Timati je prva generacija „zlatne dece" nove Rusije.

U familiji njegove majke Simone je mnogo muzičara.

I dan-danas, kada se seli u novi stan, Timur prvo prenosi klavir dede kompozitora.

U porodici oca Iljdara su diplomate i službenici ministarstva spoljnih poslova ekonomskih veza.

Junusov stariji živi u Švajcarskoj i bavi se finansijama.

Prema Timatijevim rečima, njegovi roditelji nisu bili neozbiljni i vaspitavali su decu po principu „postigni sve sam".

Timur je učio da svira violinu i klavir, išao je u školu za mlade slikar, a sa 13 godina je nastavio školovanje u SAD.

„Pola godine sam pošteno išao na sva predavanja. A onda sam počeo da plaćam mentoru grupe da me upisuje kao da sam prisutan. A za to vreme sam se šetao", izjavio je Timur u jednom intervjuu.

U Americi je i dobio nadimak Tim ili Timati.

U Los Anđelesu se Timati upoznao sa hip-hopom, grafitima, didžejevima i naučio engleski.

Vratio se u Rusiju posle tri godine, upisao Višu ekonomsku školu i napustio je posle druge godine.

Vozeći skejt po trgu Manjež, Timur je upoznao Pavela Kurjanova, poznatijeg kao Pašu, budućeg poslovnog partnera i desne ruke u lancu restorana Blek Star.

„Uzeo je skejt da se provoza i nije ga bilo sat vremena. A kada se vratio, ništa mu nisam rekao. Iznenadilo ga je što mu ništa nisam rekao, i počeli smo da se družimo.

„On se oblačio veoma moderno. A ja sam furao uličnu modu, opuštenu. Dopunjavali smo jedan drugog", priča za BBC Kurjanov.

Pašu se seća da je često branio Timatija: tamnoputi tinejdžer u širokim pantalonama na moskovskim ulicama krajem 90-tih izazvao je bes među skinhedsima.

Junusov nije hteo da odgovori na pitanja BBC-ja.

Autor fotografije, Pascal Le Segretain Potpis ispod fotografije, Pašu (sleva) i Timati poznakomilisь na Manežnoй ploщadi Moskvы

Na časovima brejkdensa 1999. godine u studiju Vlada Valova, Timur je upoznao Kirila Tolmackog - Decla i predstavio mu se kao Timati.

Brzo su se sprijateljili: Timati se pridružio Delcu na sceni i snimali su spotove.

Nagovorio je Kirila da napravi dredove, seća se otac Tolmackog, Aleksandar: „U isto vreme su ih ispleli. Timati je kasnije svoje ošišao, a Kiril ostavio."

Delc je bio popularan, punio je stadione, išao na turneje i „deca su poludela za njim", priča Tolmacki stariji i seća se da je jednom mesečno menjao amortizere na minibusu, kojim su se drugari vozili po Moskvi.

Mnogo je ljudi dolazilo na žurke.

Autor fotografije, Vyacheslav Prokofiev/TASS Potpis ispod fotografije, Aleksandar Tolmacki, Timati i producent Igor Miškin 2013. godine

Međutim, posle godinu dana drugari su se posvađali.

Delcov otac kaže da je razilaženju prethodio lični sukob i priznaje da je i sam učestvovao u njemu.

„Timati je počeo da ga uvlači u loše društvo... Tako sam onda mislio. I bio sam inicijator njihovog razlaza, nije mi se dopadao.

„Ispostavilo se da ga je iskorišćavao zbog poznanstava sa devojkama".

Sada Tolmacki stariji o Timatiju govori sa rezervisanim poštovanjem: „On je prešao u popularnu muziku, u glamur, taj trend je dobro skapirao. Mislim da momak radi sve kako treba.

„Bio bi budala i ništa ne bi postigao. Pojavio se uz Kirila i to mu je bio pametan potez".

Posle razlaza sa Delcom, Timati i Pašu su počeli da organizuju žurke u klubovima i ubrzo su od novca sponzora otvorili sopstvene klubove B-Klub i Blek Oktobar Bar.

Lokali su postali popularni: u njima se moderna moskovska omladina upoznavala sa zapadnim reperima, emsijevima i didžejevima.

Tih godina publika nije štedela: „Tim klincima je bilo uobičajeno da uzmu nekoliko flaša Kristal šampanjca, koji bi se tek tako prosuo po podijumu", priča Tolmacki stariji, koji je vlasnik jednog od najpopularnijih i najskupljih klubova u Moskvi - Infiniti.

Timati je pio sve živo i partijao celu noć, priča Declov otac.

„To je bilo vreme potpunog odsustva skromnosti u Moskvi. Vreme u kome su nastali klubovi Komedi klub, Leto, Jesen i Zima, zlatno vreme glamura i zanosa.

„Timati se ponašao umereno u svemu tome", seća se UnorthodoxX, muzički producent Valerij Evsikov, koji je radio sa Timatijem do 2009. godine.

Znali su ga kao promotera modnih žurki, govori Timatijev prijatelj, producent Andrej Šerman poznat i kao Didžej Smeš.

„Teško je bilo naći čoveka koji bi rekao da ne voli Timura. Svi su ga obožavali, i mladi i stari.

„Veoma dobro je umeo da pridobije nečiju simpatiju, samo ako je to hteo. A tada je hteo da pridobije simpatije svih."

„Niko nije priznavao da sluša Timatija"

Timati se trudio da snima numere i nije gubio nadu da će se probiti na muzičkoj sceni.

On se 2004. godine prijavio na kasting za šou Fabrika zvezda, gde je upoznao Kseniju Sobčak koja je tada bila poznata kao voditeljka rijalitija Kuća-2.

„Nisam umela da pevam, a tako sam želela", priznaje Ksenija u razgovoru za BBC.

Na kastingu je Sobčak otpevala pesmu Snažna žena, sedela je ispred kancelarije Konstantina Ernesta u Ostankinu, gde se nalazila komisija za prijem, uznemirena što nije prošla.

U istom tom hodniku sedeo je Timati koji je probao da uteši novu poznanicu.

„Govorio je: Slušaj, ni ja ne umem da pevam. Uzalud si uzela pesmu od Pugačove. Sad treba ići na pop-rep, to pogađa, to je prava stvar", seća se Sobčak.

Timati je prošao kasting i sa drugim mladim umetnicima oformio grupu Banda.

Nisu pobedili na takmičenju, ali je uticajni producent Igor Krutoj odlučio da promoviše bend.

Tako se u Rusiji pojavila jedna od prvih R&B numera Plaču nebesa, a Banda je započela prvu turneju.

Timati je tada imao 22 godine.

Autor fotografije, Natalya Kolesnikova/TASS Potpis ispod fotografije, Solista grupe Banda i dizajnerka Maša Cigalj 2005.godine

Andrej Širman se seća da mu je Timati prilikom jednog susreta rekao da više neće piti alkohol.

„Ništa gluplje u životu nisam čuo. Kakva budalaština. Smiri se i idi popij nešto", odgovorio mu je tada Širman.

Timati je odluku objasnio „prefosriranjem" i velikim brojem klupskih nastupa.

Jednostavno više nije imao snage.

On je zaista prestao da pije i puši, tražio je da mu se rezervišu hoteli najbliži aerodromu, a posle koncerta bi išao odmah u sobu da spava.

I dalje ne pije, ne drogira se i redovno vežba u teretani.

Ali imidž „ljubitelja provoda" zadržao se kod publike još nekoliko godina.

Zato je Timati u klubu često stajao sa flašom Kristal ili Dom Perinjon šampanjca i pretvarao se da pije, seća se Didžej Smeš.

Timati je 2006. godine snimio prvi solo album pod nazivom Black Star.

„U to vreme, baš kao i sada, kada biste pitali nekoga da li sluša Timatija, svi bi u glas odgovorili sa „Ne!".

„Reč 'lejm' nije postojala tada, ali niko nije hteo da prizna da sluša Timatija.

„A, u stvari je svako u kolima imao njegov disk", smeje se Jevsikov.

Autor fotografije, Mikhail Fomichev/TASS Potpis ispod fotografije, Prvi solo album pod nazivom Black Star Timati je izdao 2006.godine

Timati je sam pisao tekstove: zatvarao se u kuhinju i piskarao na papirima, seća se producentkinja Olga Rudenko.

To su bili retki trenuci kada je hteo da bude sam, obično je želeo da bude okružen drugarima, porodicom.

Voleo je da sluša ljude i da ih razume, zanimao se za popularnu psihologiju, priča Rudenko.

U autu je dugo držao knjigu Žene su sa Venere, muškarci sa Marsa.

Sobčak se seća „inteligentnog, skromnog i čak sramežljivog" Timatija.

„Čak je bio nervozan kada smo snimali video za scenu u krevetu. Još sam i pomislila kakav je ovo reper, ovako stidljiv.

„Agresivnost u spotovima je naravno bila lažna".

Autor fotografije, Sovfoto/Universal Images Group Potpis ispod fotografije, „Sad treba ići na pop-rep, to pogađa, to je prava stvar", rekao je Timati Kseniji Sobčak

Timatijeva mama je često dolazila na snimanja i u studio. Znali su je svi drugari a obezbeđenje je se bojalo, sećaju se prijatelji muzičara.

„Timur veoma voli i poštuje mamu, ona je žena sa izraženim karakterom i veoma su bliski", priča producentkinja Olga Rudenko.

Prvi album su mahom činile pesme o nesrećnoj ljubavi ali je bila i jedna sa društvenim osvrtom - Pitanja, o inflaciji, padu nataliteta i korupciji.

„Zašto zbog nafte imamo višak novca u državnoj kasi?

„Zašto je Hodorkovski dve godine pod istragom, a sad sedi u zatvoru?

„Gde je nezavisnost televizijskih programa, radija, štampe, novina? Gde je demokratija? Gde je sloboda? Koja je cena opijuma za narod?".

„Očigledno smo u to vreme mi bili opozicija", šali se Jevsikov, koji je radio muziku za pesmu Pitanja.

Ali priznaje da je inspiraciju za nju bila pesma Where Is The Love? grupe Black Eyed Peas, koja je izašla godinu dana ranije u sličnom ritmu i posvećena je rasizmu i policijskom nasilju u SAD.

Autor fotografije, Foc Kan/WireImage Potpis ispod fotografije, Timati i Andrej Širman (Didžej Smeš) iz 2017. godine

„Ne sviđa mi se to što ne postoji opozicija. Režim u zemlji je postao malo totalitaran", pričao je Timati 2007. godine u intervjuu za Eho Moskva, dodajući da ne izlazi na izbore i „da je zauzeo stav posmatrača".

To su izolovani slučajevi.

Timatijevi prijatelji kažu da ga je politika nije zanimala previše.

„Bila su bogata vremena, lova je samo kapala i mali broj ljudi je ukazivao na takve stvari, ali niko ih nije slušao. Odmahivali bismo rukom", priča režiser prvih spotova za Junusova, Konstantin Čerepkov.

Timati je maštao o biznis imperiji.

Na desnoj ruci je 2006. godine istetovirao reč Black, a na levoj Star i najavio pokretanje sopstvenog brenda.

„Što više budeš tražio, više će ljudi da plate"

Njegov idol i uzor biznismena u začetku bio je američki reper Šon Kombs poznatiji kao Pi Didi, pričaju muzičari koji su radili sa Timatijem.

Didi je na vrhuncu muzičke slave prekinuo sa koncertima, napravio sopstveni brend i počeo da se bavi biznisom: odećom, restoranima, filmskom kompanijom, ishranom za sportiste i drugim stvarima.

Forbs je 2018. godine procenio njegovo bogatstvo na 825 miliona dolara.

Međutim, Timati nije imao novca da započne biznis: nije imao solističke koncerte, zarađivao je samo na korporativnim žurkama i klupskim nastupima.

Pristajao je da nastupa skoro svuda, jednom čak i na rođendanu psa.

„Jedne tako male kuce. To je bio jedan od boljih događaja, tamo skoro nikoga nije bilo osim domaćina. Pas uspešnih ljudi!", seća se Jevsikov 2007. godine.

Autor fotografije, Foc Kan/WireImage Potpis ispod fotografije, Novac za pokretanje biznisa Timati je zarađivao po korporativnim žurkama i klupskim svirkama

Pašu se seća još jednog čudnog korporativnog nastupa tih godina: porodica iz Surguta je prodala biznis u Rusiji i pozvala Timatija na privatno ostrvo na Maldivima, na zahtev sina.

Tamo je bio privezan vojni brod obojen u crveno.

„Mi došli, tamo plaža, deset stolica i vatrica. I nastupali smo na pesku", priča Pašu.

Timatija i dalje zovu na dečije rođendane.

Doduše, odbio je da na rođendanu sina jedne moskovske poznate ličnosti pevač izađe na binu sa maskom Darta Vejdera uz marš iz „Ratova zvezda".

„Nije prihvatio. Nije hteo i eto", uzdahnuo je jedan od gostiju.

Timati nije odmah stekao pravo da se odrekne kostima za karneval.

Isprva su korporativne zabave pomagale.

Posle lansiranja brenda Blek Star, Timati je kompaniju nosio na svojim plećima, priča Pašu.

On i još jedan Timatijev drug iz mladosti, rođeni Kamerunac, Volter Česam, postali su suvlasnici kompanije Blek Star.

Posle nekoliko godina, partneri su uspeli da lansiraju liniju odeće.

Autor fotografije, Sergei Savostyanov/TASS Potpis ispod fotografije, U 2019. godini kompanija Blek Star lansirala je zajedničku liniju odeće sa prodavnicom Ruska Armija.

Posle odmora na Azurnoj obali, komapnija Blek Star dobila je još jednog suvlasnika - Jevgenjija Zubackija, prijatelja Pašu i Timatija i suvlasnik grupe kompanija Koks (zauzima 190. mesto na ruskoj Forbsovoj listi sa 500 miliona dolara).

Prvi restoran brze hrane su otvorili 2016. godine u Moskvi na Novom Arbatu.

Zatim se pojavila reklamna agencija, perionica automobila, karting centar, gejming centar, fitnes centar i salon za tetoviranje.

Od svega toga, Blek Star je zaradio dve milijarde dolara u 2018. godini, priča Pašu, od čega je 900 miliona došlo iz muzičkog biznisa a 500 miliona od restorana brze hrane.

Timatijev odnos prema novcu uvek je bio ozbiljan.

„Nije ostavljao utisak nekog ludaka opsednutog muzikom, a ono što je kod njega očigledno razvijeno jeste smisao za biznis, seća se Sobčak.

„Jednom smo leteli iz Kazahstana i on mi je objasnio da sam ja za koncert zaradila manje od njega.

„Odmah me je napao: 'Da li si ti luda?! Treba da imaš više cene, što više tražiš, ljudi će više da plate!'".

Moraš da nađeš svoju publiku, objašnjavao je Timati Sobčak. Svojom publikom smatrao je nacionalne manjine, seća se Ksenija.

„Pa njega slušaju mamini sinovi sa Moskovskog državnog fakulteta za međunarodne odnose (MGIMO), bogataška deca manjina, on im se baš sviđa."

„Nemoj da mu praviš probleme, on je moj čovek"

Kanadska pevačica Neli Furtado gostovala je u Moskvi 2008. godine.

Događaji koji su se odigrali iza kulisa jako su uticali na Timatijevu karijeru i sudbinu.

Malo njih zna detalje tog konflikta, a još manje ljudi želi o tome da priča.

Autor fotografije, Maxim Shemetov/TASS Potpis ispod fotografije, Sleva na desno: Dima Bilan, Jana Rudkovskaja, Timati i Ksenija Sobčak

Pre Neli Furtado trebalo je da nastupa Dima Bilan, a plan je bio da na pola koncerta zajedno izvedu pesmu.

Plakati koji su najavljivali ovaj duet mesec dana su visili po Moskvi.

Međutim, ambiciozni plan producenta Jane Rudkovske je propao: avion Neli Furtado je kasnio i ona nije uspela da stigne na tonsku probu.

Zato je u halu Olimpijski došao Timati sa obezbeđenjem i rekao obožavateljkama Dime Bilana da će on pevati duet sa Neli Furtado.

Zatim je otišao kod pevačice u garderobu, poklonio joj flašu votke u obliku kalašnjikova i predložio joj da ubace rep na sceni tokom izvođenja jedne od pesama.

Za to vreme Rudkovska je bila u sali zajedno sa senatorom Čečenije Umarom Džabrailovim.

„Jana me je pozvala na taj koncert", seća se Džabrailov u razgovoru za BBC.

„Došao sam da bih uživao u glasu i stasu Neli Furtado. To je devojka koju ne možete da ne poželite, pa sam došao."

Autor fotografije, Epsilon/WireImage Potpis ispod fotografije, Neli Furtado na koncertu u Moskvi 2008. godine

Saznavši za Timatijev predlog, Rudkovska je zamolila svog pratioca da razgovara sa njim.

„Zamolio sam ga da ne izađe na scenu i ne nastupa sa Furtado", objašnjava Džabrailov.

Nešto pre toga Umarova ćerka je slavila rođendan u Timatijevom klubu B-Klub, Džabrailov je platio ogromnu sumu, tako su se oni upoznali.

Senator je zamolio pevača da „ne izlazi" i ostavio je u garderobi pevačice „svog momka".

Rudkovska nije odgovorila na pitanje BBC.

„Jana i ja smo sedeli u sali. I uporedo sa glasom Neli začuo se muški glas: Maybe, Maybe, Maybe. On je ipak izašao na binu, a ja sam tražio da ne izlazi", priča Džabrailov.

Furtado je prekinula pevanje, muzika je stala, Umar se čuo sa obezbeđenjem i zatražio da Timati napusti koncertnu dvoranu.

„Otišao sam iza kulisa, vidim Timatijevo obezbeđenje, a za njima ide moj momak, a glava mu je sva krvava.

„Pitao sam ga da li su ga pretukli, a on je odgovario da ih je on sve isprebijao, samo ih je glavom udarao. Obezbeđenje Neli Furtado se takođe tuklo", priča Džabrailov.

Autor fotografije, Alexei Filippov/TASS Potpis ispod fotografije, Biznismen i bivši senator Čečenije Umar Džabrailov

Sa Furtado je ispala prava drama, zamalo da zovu atašea kanadske ambasade, dodaje on.

„Tada sam video Timura, ošamario ga i rekao: 'Zašto si to uradio? Obećao si mi da se nećeš mešati. Sve ću da uradim da više nikad ne nastupaš u ovom gradu''".

„I znate šta on radi?, ključajući od besa priča Džabrailov.

„Ne kaže 'izvinite', već zove jednu pevačicu koja je tada bila poznata, a na koju je bacio oko Ramzan Ahmatovič (Kadirov) i zajedno sa njom ide u hotel Prezident i traži zaštitu od Ramzana.

„A Ramzan, umesto da pošalje tu ništariju u gaćama, zove me i kaže: 'Došao mi je pevač, molim te, ne pravi mu problem. On je sada moj čovek, ja ga uzimam u zaštitu'.

Priču Džabrailova za BBC potvrdio i prijatelj koji je tih godina bio blizak sa Timatijem.

Muzičar nije imao komentara.

Pres služba Kadirova nije odgovorila na pitanja BBC.

Koja je pevačica upoznalu čoveka koji je na čelu Čečenije sa Junusovim, bivši senator nije hteo da kaže.

„Na kraju sam dao reč Ramzanu da neću dirati Timatija. Na kraju krajeva, to uopšte nije moj nivo, imao sam druga posla".

Od tada, smatra Džabrailov, Timati je „postao uticajniji i pretvorio se u uspešnog biznismena".

„Ramzan je bio u fazi 'čeburaška traži drugare'"

Posle susreta u hotelu Prezident, Kadirov i Timati su se združili.

Ubrzo posle toga, u gradu Groznom, pevač čestita glavi Čečenije rođendan i često se pojavljuje sa njim na fotografijama.

Kadirov je 2013. godine Timatiju dao obezbeđenje i helikopter za snimanje spota u planinama, priča Pašu.

Jedan od režisera koji su radili sa Junusovim priča da je 2016. godine u sali za sastanke u kompaniji Blak Star, na desetinama praznih polica, nalazila se jedina knjiga o Ramzanu Kadirovom.

„Kadirov je za Timura ortak, što se kaže iz zabave. Ako ga se ne bojiš, on će se družiti sa tobom i pokazaće svoju veselu narav.

„Timati upravo to radi, druži se sa njim. I ne boji se, a vidi se po tome kako on stoji pored njega, kako je kočoperan. Kadirov voli takve ljude", tumači jedan od Timatijevih prijatelja.

Njihova zajednička druženje naziva „zabavom srednjevekovnog lorda": organizuju zabave, gde u glas pevaju, voze džipove, pucaju u mete.

Autor fotografije, Alexander Ryumin/TASS Potpis ispod fotografije, Timati i Ramzan Kadirov u čečenskom skijalištu Veduči

„Timati se pojavio u trenutku kada je Ramzan bio u fazi 'čeburaška traži prijatelje'. priča Sobčak.

Posle posete Groznom, zvezde sa zapada često trpe kritike, poput Hilari Svonk, i Kadirov „shvata da može da se osloni samo na domaćeg proizvođača", dodaje ona.

„Od samog početka on aktivno pokušava da se druži sa svim zvezdama. Neko je to hteo, neko nije. Rudkovskaja, Kirkorov, Baskov, Timati, Zverev, kada je broj takvih ljudi porastao, počeo je da pravi selekciju.

„A Timati je onaj koji je ostao uz njega".

„Kadirov je resurs kojim Timati plaši niz zlonamernika i konkurenata u biznisu.

„Mislim da to izaziva strah kod 95 odsto ljudi", priča jedan od organizatora događaja u Moskvi.

„Neko hoće da ti bude konkurencija, a ti dođeš i kažeš: Šta, moram li da zovem Ramzana?", slaže se Sobčak.

„On poklanja džipove pevačima", priča Sobčakova.

- A pevači nemaju automobile?

„Da, ja imam auto kia star deset godina".

- Pa, vi hoćete da tek tako ni iz čega dobijete novi porše?

„Mnogi umetnici egzistiraju van politike. Za njih je taj Kadirov osrednji bandit iz Njižnjevartovska".

„Ovaj je skinuo sat sa ruke, onaj je poklonio auto. Onda te nazove i kaže ti: 'Timone, kako si mi? Budi ortak, čestitaj mojoj drugarici Ljusi rođendan!'.

„To je poštena razmena. On, kada je potrebno, šalje pozdrave Gljujčataj, a njemu sat, kola, zaštita biznisa".

Autor fotografije, Yelena Afonina/TASS Potpis ispod fotografije, Timati i Ramzan Kadirov otvaraju Blek Star Burger restoran na bulevaru Putina u Groznom

Direktor jedne reklamne agencije objašnjava druženje umetnika sa Kadirovim isključivo parama.

Kao primer seća se jednog od direktora modnih revija koji je radio u Moskvi za 250 hiljada rubalja, a 2017.godine je u Groznom, za reviju modne kuće čija je vlasnica ćerka Kadirova, dobio mercedes od 10 miliona rubalja - dodaje on.

Posle toga, prema rečima sagovornika, pitanja reputacije u Rusiji nemaju smisla.

„A u Evropi uvek možeš preko PR agencije da skineš sumnju.

„Dobra PR agencija će za 50.000 dolara mesečno da te vodi na sve žurke i svima kojima treba da objasni da ste bili prisiljeni, da ni sami niste znali kuda ćete i poglavlje se zatvara".

- Mi nemamo nikakve ekonomske odnose sa Ramzanom. Niko nema. Ramzan se samo zabavlja kada je Timati pored njega, priča Pašu.

- A šta je tu Timatiju zabavno?

- Zato što je Ramzan određena snaga. On shvata da od njega može mnogo da nauči.

Autor fotografije, Yelena Afonina/TASS Potpis ispod fotografije, Ramzan Kadirov, Timati i mer Jakub Zakrijev na rođendanu prestonice Čečenije 2019. godine

Reputacija Kadirova Timatiju ne smeta.

„Onome kome smeta, može da ide u Čečeniju. Ono što je tamo ovaj čovek uradio, to je nemoguće", priča Pašu.

„Ako pogledamo Dubai, arapski svet je 90-tih godina bio pustinja, a sada je baš moderan.

„Isto to je Ramzan uradio sa Čečenijom za 15 godina. To je slučaj kada novac i volja mogu sve da izmene".

„Izvrsna osoba i odličan pevač"

Posle započetog prijateljstva sa Kadirovim, Timati je ponovo počeo da priča o politici ali na drugačiji način - oduševljavao se Vladimirom Putinom.

U 2011. godini Timati i Didžej Smeš izdaju Trikovi, a tekst je glasi: „Pretvoriću ti torbicu u Hermes, prvo trikovi, a onda seks".

Pojavljuje se strofa: „Da, moja magija je moj hleb, čak i VVP voli rep".

Ove stihove prate kadrovi sa dvojnikom Vladimira Putina, koji vozi na motoru noću po gradu u kožnoj jakni.

„I Timur i ja smo želeli da budemo maksimalno uz vlast.

„Želeli smo da na neki način budemo deo procesa. Mislim da je, planirajući sledeći korak, Timur predvideo da će mu biti potrebni administrativni resursi", objašnjava Širman.

Zbog toga su njih dvojica rešili da iskoriste lik Putina u spotu o zavođenju devojaka.

Otprilike u to neko vreme se dešava prvi kontakt repera sa Kremljom, priča za BBC izvor koji je blizak administraciji predsednika.

Timatija su pozvali na razgovor sa visokim zvaničnikom.

Timati se pojavio u pratnji dva telohranitelja i sa crnim naočarima.

Pomoćnik zvaničnika mu je predložio da ih skine, reper je odbio rekavši mu da „gleda svoja posla".

„Ponašao se arogantno, a to nadmeno ponašanje iz 2000. godine bilo je neprikladno za 2011. godinu", priča sagovornik.

Pašu, istini za volju, o tom susretu ništa ne zna i naziva je „besmislicom".

Prema rečima sagovornika BBC-ja, na susretu je Timati u „zamenu za neku lojalnost u javnosti" tražio da mu dodele milion dolara za osnivanje producentske kuće u kojoj bi mladi ljudi iz cele zemlje mogli da snimaju rep muziku.

Zvaničnik nije bio zaintrigiran reperovim predlogom i oni su se razišli.

Zatim se saradnja sa administracijom predsednika sredila, priča isti izvor za BBC.

U februaru 2012. godine, pre početka predsedničkih izbora, Timati učestvuje u kampanji „Zašto glasam za Putina".

„Gledam situaciju na Bliskom Istoku i ne želim da se u mom gradu bacaju dimne bombe, voze tenkovi, ljudi da vise i vojska da ubija građane", obraćao se Timati gledaocima.

„Mislim da Vladimir Vladimirovič ima dovoljno iskustva za rešavanje takvih pitanja".

Autor fotografije, Mikhail Pochuyev/TASS Potpis ispod fotografije, Timati sa „predsedničkim hamburgerom" koji je napravljen u čast 65 godina Vladimira Putina

U pesmi Nadmenost reper hvali predsednikovu politiku prema LGBT zajednici:

„Često mi kažu da treba da sam skromniji. U našoj zemlji bi gejevi trebalo da su skromniji. I neka ljudi osude konzervativni stav, ali drago mi je što je Putin uveo zabranu gej parade".

Timatijeve izjave o gejevima iznenadile su njegove stare poznanike.

„Pre nego što je aktivno ušao u politiku, takve stvari nikada nije govorio.

„Kao da ne zna da radi sa velikim brojem gej ljudi, to je jednostavno nemoguće - ovo je takva industrija", seća se režiser njegovih prvih spotova Konstantin Čerepkov.

U 2015. godini Timati i pevač Saša Čest objavljuju pesmu Najbolji drug sa prostim refrenom „Moj najbolji drug je presednik Putin", tačno na rođendan heroja spota.

U spotu reperi ređaju pohvale upućene predsedniku u pozadini se vidi kula sa satom, zatim se trkaju skuterima. a u pozadini su zidine Kremlja.

Organizatorima je tokom snimanja dozvoljeno da zatvore Crveni trg nekoliko sati usred dana.

Odanost pevača nije prošla neprimećeno: Timati je pozvan na dve inauguracije Putina u Kremlju, a na poslednjoj se sa kačketom i tetovažama evidentno izdvajao iz gomile gostiju u odelima.

Na pres konferenciji održanoj 2018. godine, na pitanje zašto se u Rusiji sprečava održavanje rep koncerata koji govore o siromaštvu i kriminalu, predsednik Putin je odgovorio:

„Među mojim ljudima od poverenja su i reperi.

„Timati naravno! Onaj oslikani momak. Uzgred, izvrsna osoba i odličan pevač".

„Neka Navaljni sakupi novac i pozove nas"

Sagovornik BBC-ja iz šou biznisa i struktura bliskih vlasti tvrdi da su bilo kakve pozitivne asocijacije na Putina i vlast uopšte, isključivo samostalna inicijativa repera.

„Ne može službenik iz administracije predsednika da pozove Timatija sa nekakvim tehničkim zadatkom. To se ne radi tako bez poštovanja.

„Ne može on da kaže - idi napravi video. On će da ti pošalje uputstva", ubeđen je jedan od Timatijevih poznanika.

„Za razliku od naših specijalnih službi, gde ne uzimaju one koji pokazuju inicijativu, u Kremlju je sve prema ličnom nahođenju", priča bivši zaposleni u administraciji predsednika, koji je želeo da ostane anoniman.

„Imao je pravilan pristup: prodao se jednom kao pošteni javni radnik", govori sa ironijom drugi izvor blizak Kremlju.

Prema njegovim rečima, glavna stvar koju je Timati dobio je mogućnost da pozove i da se žali.

„To nema cenu. Važni su i strateški odnosi u regionu, jer niko neće da zatvori njegov restoran brze hrane.

„Plus veliki kolač od države dobija zagarantovanim nastupima na svim trgovima za praznike".

Autor fotografije, Sergey Fadeichev/TASS Potpis ispod fotografije, Timati na Crvenom trgu na koncertu povodom praznika Dana Rusije

Četiri izvora BBC-ja iz različitih odeljenja moskovske gradske skupštine tvrde da zahvaljujući podršci vlasti, reper štedi na renti: navodno Blek Star iznajmljuje lokale za svoje restorane brze hrane i perionice po povlašćenim cenama.

Međutim, novinarima nije pošlo za rukom da nađu dokaze njihovih navoda, a prema bazi podataka SPARK, veliki deo lokala u različitim gradovima Blek Star iznajmljuje od privatnih firmi.

Pašu takođe negira postojanje povlašćenih cena renti: „Bio bih presrećan kada bi to bilo tako.

„Na primer, za restoran na Arbatu plaćamo rentu dva miliona rubalja na mesečnom nivou. Ako neko misli da plaćamo 300-400 rubalja ... Pa čak da plaćamo milion rubalja, rekli bismo hvala".

Guljana Penjkova, predstavnica pres službe gradske skupštine nije odgovorila na pitanja novinara.

Kurjanov takođe uverava da rukovodilac Blek Stara ne vidi „nikakvu olakšicu" u biznisu od stavova najboljeg druga:

„Nama isto tako šalju poreska potraživanja. Blokiraju račune, imamo dodatne troškove.

„Kada bi nam dali zeleno svetlo, bilo bi nam lakše".

Autor fotografije, Andrei Makhonin/TASS Potpis ispod fotografije, Otvaranje prvog Blek Star restorana na Novom Arbatu 2016. godine

Međutim, Kurjanov priznaje da postoji saradnja sa administracijom predsednika.

Prema njegovim rečima Kremlj, angažuje pevače Blek Stara kako bi privukao omladinu.

„Mi ne pušimo, ne pijemo alkohol. To je naš stav, ne zato što su to od nas tražili, već zato što se slaže sa stavom zemlje.

„Mi imamo zdrav imidž za nova pokoljenja".

Pevači Blek Stara na čelu sa Timatijem redovno putuju na Krim na festivale za omladinu.

Junusov je nastupao na godišnjici aneksiranja poluostrva oko kojeg se spore Rusija i Ukrajina.

Zato je većini njih, kao što su Timati i Pašu, zabranjen ulaz u Ukrajinu.

Ali Pašu tvrdi da su Blek Star svaštojedi.

„Kada nam plate za nastup mi ne otkazujemo.

„Kada bi Aleksej Navaljni (vodeći ruski opozicionar) platio naš nastup, i onda bismo isto.

„Ne bismo išli na barikade, ali bilo gde na VDNH gde su šatori sa roštiljem mi bismo sigurno pristali.

„Možete da proverite, neka Navaljni skupi pare, organizuje koncert na VDNH i pozove nas", predlaže on.

Autor fotografije, Vyacheslav Prokofyev\TASS Potpis ispod fotografije, Timati na festivalu Žara 2019. godine u Bakuu

Timati podržava vlast za „hvala", insistira Pašu.

Ali to „ hvala" za njega je veoma vredno, objašnjavaju drugari repera.

„Mislim da je razgovor sa predsednikom viši nivo.

„Ako ti možeš da posediš pet minuta i popričaš sa predsednikom, to znači da si mnogo postigao u životu", izjavio je Timati 2017. godine u intervjuu za GQ.

Putin je simbol uspeha kome je uvek stremio Timati, objašnjava poznanik repera: „Putina on isključivo zove „načelnik", i drago mu je što je to njegov načelnik.

Njegov načelnik je „najbolji načelnik u zemlji".

„Timana ****** za javno mnjenje"

U zimu 2019. godine, na ulazu u kancelarije Blek Star gosti nailaze na kartonske figure Timatija i Jegora Krida u prirodnoj veličini, koje reklamiraju čips i Koka-kolu.

U holu iznad kožnog kauča visi platinasti album Krida, pored njega disk L'One.

Istina je da Krid i L'One, najpopularniji muzičari, više nisu deo diskografske kuće.

Na proleće te godine, oba muzičara su objavila da odlaze.

Formalno, posle isteka sedmogodišnjeg ugovora.

Obojica su došli u kompaniju 2012.godine. Krid (Jegor Bulatkin) malo poznati Jutjub izvođač i L'One (Levan Grozija) bivši član popularnog benda na andergraund sceni Marsej.

Vremenom su postali najpopularniji muzičari ove diskografske kuće, čiji veliki deo prihoda, kako je govorio Pašu, dolazi upravo od muzike.

Autor fotografije, Vyacheslav Prokofyev/TASS Potpis ispod fotografije, Timati i Krid

Timatijevi poznanici tvrde da se nervira zbog odlaska muzičara iz diskografske kuće, smatrajući to skoro pa „izdajom".

Zato se Blek Star sa muzičarima ne rastaje potpuno spokojno.

Džiganu su, na Timatijev zahtev, nakon isteka ugovora 2015. godine blokirali sve spotove na Jutjubu.

Kristina Sarkistjan, poznatija kao Kristina Si, napustila je muzičku kuću 2018. godine i izgubila prava na ime i pesme, a mirni dogovor strane su postigle tek posle godinu dana.

Problemi nisu zaobišli ni Krida, ni L'One-a.

Obojica su stupili u pregovore za prava na pesme, koje su prema ugovoru pripadale kući Blek Star.

Krid je uspeo da se dogovori.

Prema glasinama sa platforme Telegram, prava je otkupila porodica biznismena Borisa Rotenberga za 102 miliona (navodno nisu uplatili novac, na račun ovog iznosa uračunali su 52 miliona rubalja koje diskografska kuća duguje Kridu, ostalih 50 miliona Blek Star će postepeno dobijati od unovčavanja diskografije Krida).

„Sigurno ga nisu kupili, 100 odsto", ubeđuje Pašu BBC.

„Odmah ću vam reći: Sa Jegorom smo se razišli tako da smo veoma zadovoljni.

„Čak i da ga je neko tražio, tražio je tako da smo mi veoma srećni. Čak bih i rekao da su Jegora tražili više nego nas za partnerske odnose".

Autor fotografije, Sergey Bobylev/TASS Potpis ispod fotografije, Reper L'One (Levan Gorozija)

Raskid sa Gorozijom nije bio lak.

Diskografska kuća je odbila da mu da prava na pesme i ime L'One.

Grozija priča da su mu tražili 170 miliona rubalja da otkupi ugovor.

Reper je odbio i podneo tužbu na sudu ali u novembru je izgubio parnicu i objavio gašenje projekta L'One.

Gorozija je mislio da će posle izlaska na sud na njegovu stranu stati javno mnjenje i da će se diskografska kuća povući, objasnio je za BBC poznanik repera.

„Međutim, ispostavilo se da se Timanu ****** za javno mnjenje", navodi u zaključku sagovornik.

Pogled na one koji misle da je ugledati se na Timatija moderno

„Znate za onu šalu: ako je momak išao na koncert Krida, on to nikada neće reći.

„Timatijeva muzika i muzika drugih muzičara Blek Stara je dopadljiva, ali ljudi nikada to neće priznati, boje se osude društva", priča radnik Blek Stara koji je u kompaniji proveo pet godina.

Iako nije moderno slušati Blek Star, ipak će se nositi podvrnute farmerke. Kompanija ne odstupa od svojih vrednosti ZNŽ (zdrav način života), jaka nacija, mladi talenti".

Prikazivanje luksuza sa početka veka takođe je izašlo iz mode, ali Timati ne menja način života na koji je navikao.

Po Moskvi se vozi mercedesom G63 4x4 od 22 miliona rubalja, model koji je osmišljen da se arapski šeici u njemu voze po dinama.

Ima šest telohranitelja koji podsećaju na potomke Čečena. Svetlooki, riđi i bradati.

Sudeći po fotografijama sa Instagrama, ćerku uči da surfuje na dasci od milion rubalja, kod kuće ima sanduk za igračke marke Luj Viton od skoro 4 miliona rubalja, a i sakuplja igračke miševe marke Be@rbrick.

Jedna od figura koje je Timati kupio, crni miš sa krstićima preko očiju, koju je napravio poznati ulični umetnik KAWS, košta oko sedam miliona rubalja.

Na Instagram fotografijama često iskoči Timatijeva jahta, dok odmor provodi u vilama u Dominikani i Sen Tropeu.

Dva izvora BBC-ja, jedan je saradnik koji je radio sa Timatijem, i poznati reper, tvrde da Timati ima još jedno državljanstvo - grčko.

Sam Junusov na pitanje o grčkom pasošu poručio je preko Pašua da je „pasoš imao, ali mu je istekao pre nekoliko godina". Nije precizirao da li se radi o državljanstvu ili o dozvoli za boravak.

„Račun za ručak u restoranu Nobu bio je četiri puta veći od mog honorara za njegov projekat.

„Naravno, on je platio, pošto se on ponaša u skladu sa pravilima", priča o jednom susretu sa muzičarem njegov saradnik.

„Šta je bilo po njegovom ukusu 2004. godine: naravno, Soho Rums sa bazenom na krovu. Voli nargile. Njegov ukus je vezan za statusne simbole.

„U dvehiljaditim je odlazio u šoping kompleks Barviha Lakšuri Vilidž. Naravno, to je izašlo iz mode".

Pesme nije pisao već nekoliko godina, ali aktivno snima reklame: „Aliekspres, lutke, čips, pasta za zube, tablete protiv kašlja.

„Pesmu za tablete protiv kašlja otpevao je na solo koncertu u hali Olimpijski i poznanici nazivaju to retkim slučajem samoironisanja muzirača poslednjih godina.

Reklame snima i Timatijeva porodica.

Ćerka promoviše prodavnicu igračaka.

Druga žena piše o budućem nasledniku Junusova, reklamira test za trudnoću.

U 2018.godini Timati je potpisao ugovor na godinu dana sa kladionicom Fonbet.

Posle razgovora sa igračima, vlasnici biznisa su zaključili da će Junusova da sredi se češće pojavljuju u reklamam.

„Priča je mutna, mnogi su odustali od nje. Međutim, kladioničari dobro plaćaju.", govori za BBC izvor iz kompanije.

Za jednominutnu pesmu, nekoliko reklamnih spotova i pojavljivanje kladionice Fonbet na takmičenju, Timati je dobio oko 60 miliona rubalja, tvrdi sagovornik BBC-ja.

„Kladi se, to je najkraći put. Novac pada sa neba, kod nas je sve super", peva Timati.

Blek Star ne rasipa novac: L'One se na sudu žalio da je diskografska kuća uzimala 70 odsto od honorara muzičara, pri tome je on sam od tih honorara snimao albume, spotove i išao na turneje.

Pre pet godina. scenario za video koji je imao više od 200 miliona pregleda Blek Star mu je platio samo 30.000 rubalja, pričaju ljudi koji sarađuju sa kompanijom.

„Politika Blek Stara je da malo plaća jer je najvažnije da te povezuju sa diskografskom kućom. Kao dajemo kartu za putovanje u drugi život", objašnjava jedan od bivših Timatijevih kolega.

„Pare nisu velike ali ćeš dobiti preglede i Timati će te tagovati na svom Instagram profilu (reper trenutno ima 14.4 miliona pratilaca), objašnjava on.

„Sa tobom će prestati da priča polovina drugara iz Moskve, koji su protiv vlasti, ali zato dobijaš otvorena vrata prema sasvim drugačijoj Rusiju.

„Prema onih 90 odsto koji ne žive u Moskvi i misle da je Timati kul.

„I onih jedan odsto koji upravljaju novcem ovih 90 odsto.

„Prema službenicima, sumnjivim tipovima, skupim automobilima. U tom svetu, ako nekom kažeš da si snimio video ili pisao pesmu sa Timatijem, ima da se raspameti.

„I odmah će da ti ponudi posao".

„Ne idem na mitinge i ne pričam prazne priče"

U septembru 2019. godine, dan uoči izbora za moskovsku gradsku skupštinu koji su bili propraćeni mnogobrojnim protestima, Timati je zajedno sa reperom Gufom objavio video pod nazivom Moskva.

„Peta sam generacija rođenih Moskovljana, na mitinge ne idem i prazne priče ne pričam", peva Timati, a u pozadini se vidi Kremlj i Moskva siti.

„Peške preko Arbata i do trga Gagarina, tamo ću da smažem hamburger za zdravlje Sobjanjina".

Za prva dva dana prikazivanja, video „Moskva" je sakupio više od milion dislajkova, što je rekord u istoriji ruskog Jutjuba.

Za repera je neuspeh spota bio neočekivan.

„Posle toga smo razgovarali sa njim i on je rekao da je u šoku", priča Andrej Širman.

Sa druge strane, Pašu kaže da je ta reakcija bila očekivana.

Prema njegovim rečima, situacija u Rusiji je zategnuta i ljudi „se pitaju da li će se nešto promeniti".

Sagovornik iz moskovske gradske skupštine priča da je Timati sam predložio da snimi video.

O njemu čak ni Pašu nije ništa znao.

„Objasnio je da je hteo da napravi poklon za Moskvu. Pitao sam ga zašto je pisao to o mitingu. Objasnio je da je to njegov stav, i da je to ono sa čime se on ne slaže", seća se Kurjanov.

Pašu priča da je molio Timatija da ukloni video.

„Nekoliko puta sam se svađao sa njim oko te pesme.

„Zatim je rekao, 'Ako misliš da taj video vređa ljude, ja ću ga skloniti'. Ja sam rekao da vređa", prepričava razgovor sa drugom Kurjanov.

O tome da je i gradska skupština tražila da se video skloni, za BBC govore čak tri izvora bliskih gradonačelniku Sergeju Sobjanjinu.

Na pitanje BBC-ja ko je bio inicijator toga da se video ukloni, iz gradske skupštine niko nije dao zvaničnu izjavu.

Timati je odbio da komentariše za BBC tu verziju, niti je potvrdio, niti je opovrgnuo.

Video je potom uklonio, rekavši da nikoga nije hteo da uvredi.

„Ne stidim se, nisu mi platili i ja ne spašavam biznis.

„Držim se svojih stavova i ne 'menjam svoje mišljenje' za potrebe mase", napisao je Timati posle ovoga na Instagramu.

Guf je na svom Instagram profilu takođe insistirao na tome da je to bila ideja samih muzičara.

„Nikakvih naređenja vlasti ili novca nije bilo. Glup izlet i želja da pozdravimo svoj grad".

Iz pres službe Blek Stara su rekli da nikakvi službenici nisu tražili da se video skloni.

„Timati je to sam odlučio".

Autor fotografije, Mikhail Pochuev/TASS Potpis ispod fotografije, Držim se svojih stavova i ne „menjam svoje mišljenje" za potrebe mase

„Podrška Putina, Sobjanjina i ostalih je Timatijev lični stav, nama u kompaniji ništa ne nameću, možemo da se smejemo mimovima sa Kadirovim", priča jedan od menadžera Blek Stara.

Timati shvata da ljudi iz godine u godinu sve manje vole vlast, ali se ne izjašnjava na temu javnog mnjenja.

Jasno je da su svi ljudi sa kojima (mora) da pravi novac, od producenata do biznismena, u najmanju ruku skeptični prema vlasti.

I ne bi bilo logično da se takvi stavovi iskazuju i takve stvari rade kad ne bi bili od srca.

On hvali vlast kao što neko hvali svoju mamu ili svog druga u nepoznatom društvu.

Pašu priznaje da je skandal sa spotom Moskva oštetio biznis Blek Stara.

„Kada javna ličnost koja poseduje imperiju biznisa ne samo da iskazuje podršku aktuelnoj vlasti, nego još i kritikuje opoziciju, u trenutku kada je to bolna tema, ljudi ne žele da pomažu strukturama takvog čoveka.

„Konkretno, ako bi nas manje ljudi podržavalo, onda bi manje njih išlo u naše restorane".

Neuspeh videa negativno će se odraziti i na reklamne ugovore, i na korporativne nastupe Timatija, ubeđen je jedan od organizatora muzičkih dešavanja u Moskvi.

„Bogati ljudi ipak reaguju na dešavanja.

„Kritika i dislajkovi spota Moskva negativno su uticali na privatne svirke".

„Za njega opozicija predstavlja one koji nisu uspeli"

Svi sagovronici BBC-ja slažu se u jednom: Timati ne bi uklonio video zbog milion dislajkova, zato što repera to ne plaši.

„Timati jednostavno nema osećaj da se establišment ruši i kod nas i na zapadu. On to ne shvata", objašnjava jedan od njegovih poznanika.

„Za njega opozicija predstavlja one koji nisu uspeli. Prema njima nema poštovanja. Jasno deli ljude na uspešne i neuspešne", nastavlja sagovornik BBC-ja.

Autor fotografije, Sergei Savostyanov/TASS Potpis ispod fotografije, Oksimiron (Miron Fedorov) na mitingu podrške opozicionom kandidatu gradske skupštine

„Međutim, da se pojavio nekakav Vadin Dimov ili Oleg Tinjkov, Timur bi se baš zamislio, tipa - o, dolaze važni ljudi.

Njega inspirišu samostalni biznismeni poput Tinjkova i Agaralova", priča njegov poznanik. „On ne smatra da su Timočenko i Rotneberg bogovi biznisa zato što razume sve u vezi sa državnim ugovorima".

„On je lojalan, neće da napusti brod koji tone", objašnjava jedan od saradnika Blek Stara.

„Nije politički preletač, uvek je bio veran temi hvaljenja vlasti. Jednom je rekao da je za Putina i više ništa nije pričao. Kada za šest godina počnu da padaju glave, on će svoju dati, neće da pobegne".

Izraženu lojalnost prema vlasti ne dele čak ni njegovi saborci i partneri u biznisu.

L'One je pre nego što je napustio Blek Star u novembru 2018. godine na račun opozicionog časopisa Nju Tajms, kome je pretilo zatvaranje zbog kazne, prebacio nekoliko stotina hiljada rubalja.

„To je zato što sam ja za slobodu štampe.

O svojim stavovima nisam raspravljao sa Timurom, ja sam samostalna odrasla osoba", objasnio je muzičar za BBC.

Čak i Jegor Krid koji je napustio diskografsku kuću peva „U mojoj glavi je samo 212 i jedna reč - sloboda", aludirajući na krivična dela povodom masovnih nereda na mitizima.

Sam Pašu je na svom Instagram nalogu u septembru objavio post podrške glumcu Pavelu Ustinovu, jednom od učesnika „moskovskog slučaja", koji je bio propraćen njegovim rečima „Želim da sloboda bude realnost".

Timati se iznenadio, priča Kurjanov: „Timur je pitao zašto sam to uradio.

„Odgovorio sam zato što ja tako vidim nepravdu. Zaintrigiralo ga je da neće to da dovede do neke burne reakcije, rekao sam da mi je svejedno".

Kada su ljudi iz administracije predsednika pozvali suvlasnika Blek Stara na paradu povodom 9. maja, Pašu je pokušao da ih pita zašto se u Rusiji više od svih ostalih neguju oni službenici koji uzimaju mito.

„Meni se konkretno ne sviđa korupcija, zato sam i postavio pitanje.

„Rekli su mi, 'Momak, zašto postavljaš takva pitanja?' I na kraju sam pokvario svoje odnose tamo. Pa dobro. Ako u našoj vlasti postoji nešto sa čime se ne slažem, javno ću o tome razgovarati ", kaže Kurjanov.

Timati se za sada povukao iz poslova Blek Stara i razmišlja o povratku muzici. „Sada smo skinuli sa njega obaveze prema poslu. Rekli smo da smo ga dosta opteretili poslovima kompanije u poslednje vreme i da je došlo vreme da se bavi muzikom", kaže Pašu.

Dan nakon razgovora, Timati je izbacio prvi samostalni spot za četiri godine uz stihove „Retrogradni Merkur. Sedim nargile pušim" i refren „Vozim se u džipu. Idemo! Vozim se u džipu. Idemo!"