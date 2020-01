Image copyright Nick Leonard

Kad krenete uz Južni Bulevar Las Vegasa, i kad prođete blistava odmarališta i megakockarnice ovog grada, naići ćete na neupadljivu zgradu od cigle, zamandaljenih, protivpožarnih vrata na ulazu.

Na prvi pogled se mnogo ne razlikuje od obližnjih zalagaonica i kapelica za venčavanje „s nogu". Ali, pre nego što se zatvorio prošlog meseca, Šougrl Video (Showgirl Video) bio je poslednji takav lokal u celom Vegasu.

Znakovi ispred lokala hvalisali su se jedinstvenom ponudom: privatnim kabinama u kojima se emituje 125 kanala za odrasle, ali i - neočekivano - striptizom koji iz anonimnosti kabine može da se prati uživo. Kad biste prošli rafove sa filmovima i igračkama za odrasle, naišli biste na zagrađene kabine u kojima se, za jedan dolar, podigne pregrada iza koje za napojnice nastupa plesačica, iza ogledala.

Otkad ga je 1983. godine otvorio veteran rata u Vijetnamu, Rej Pistol, Šougrl Video je pune četiri decenije bio nezaobilazno mesto u centru Vegasa. Međutim, bilbordi koji prikazuju oskudno odevene žene su sklonjeni, i ovo mesto će uskoro zauvek zatvoriti svoja vrata - pošto ga sruše, na tom placu će izrasti prodavnica za marihuanu.

Bivše zaposlene i zaposleni kažu za BBC da se radilo o sigurnom prostoru, gde su osećali da imaju kontrolu. Po gradu se govori da gubitak ovog mesta predstavlja prirodni napredak za mesto poznato kao Grad greha, koje se okreće novom tržištu za odrasle. Nekima je, pak, zatvaranje Šougrl Videa pokušaj grada da se opere od raskalašnijih momenata svoje prošlosti.

Image copyright Alamy Natpis na slici Čuveni znaci koji oglašavaju Šougrl Video u međuvremenu su uklonjeni

Trežur Braun, nekadašnja plesačica u Šougrl Videu, skrhana je zbog zatvaranja striptiz-lokala.

„Prvi dan kad sam počela da radim u Šougrl Videu, imala sam 18 godina. Bilo je to 1992. godine. Zaradila sam 115 dolara", kaže ona za BBC. "Bogatstvo koje nisam mogla ni da zamislim. Nisam mogla da verujem da sam toliko zaradila, i odlučila sam da ću tim poslom da izdržavam svoje školovanje."

Teška vremena za seks biznis u Amsterdamu

„Telo mi ne dozvoljava da imam seks“

Vesele sedamdesete: Neobično putovanje na „splavu seksa“

Za razliku od mnogih koji žive u Vegasu, Trežur je ovde i rođena. Dok je radila u Šougrl Videu, upoznala je Pistola, kako ga ljudi znaju, i on je postao njen partner. Sada imaju osmogodišnjeg sina.

„Industrija striptiz programa poslednjih godina je na zalasku", komentariše ona zatvaranje Šougrl Videa. "Ali, mene rastužuje što se mesto zatvara jer sam srcem vezana za njega. Međutim, kad se to sagleda racionalno - vreme mu je."

Image copyright Treasure Brown Natpis na slici Trežur sa Pistolom, i koleginicom

Dosta dugo, pre nego što su VHS i DVD formati postali šire dostupni, lokali poput Šougrl bili su jedino utočište onih koji traže video-pornografiju.

Striptiz za voajere prisutan je u nekom obliku već vekovima, ali pornografski nastupi i bioskopi za odrasle, kao i sama porno industrija, uzeli su maha sedamdesetih godina prošlog veka. Sve pregnantniji osećaj seksualnog oslobođenja, u spoju sa sve naprednijom tehnologijom, izazvao je pravu eksploziju zabave za odrasle.

Do isteka te decenije procenjuje se da je širom SAD postojalo negde oko 800 bioskopa posvećenih isključivo pornografiji. Pojavili su se čak i drajv-in bioskopi, u narodu poznati kao „pornići Duranda", kako bi utažili potražnju javnosti. Do 1986. godine, već će i Madona nastupati kao striptizeta za voajere u spotu za svoj singl koji je carevao američkim top-listama, Open Your Heart.

Image copyright Nick Leonard

Iste te godine objavljen je izveštaj o štetnostima pornografije, koji je naručio predsednik Ronald Regan.

U izveštaju se navodi da su lokali za pip-šou lokali i drugi „zakulisni" biznisi ispod žita zarađivali duplo više od onoga što bi zaradili zvanično, često neprijavljeno, i neoporezivano. Jedna Kalifornijanka na koju je spala dužnost da obilazi mesta za odrasle rekla je za lokale sa pip-šou kabinama da su „veoma uznemirujući", kao i da u njima vlada „atmosfera javnog klozeta".

"„Podovi su bili lepljivi, vazduh zagušljiv", citirana je u članku za Vašington Post. „Čudila sam se kako su neki ljudi u stanju da se seksualno uzbude na takvom mestu."

Image copyright Getty Images Natpis na slici Šou Vorld Center u Njujorku zvali su "Seks-Mekdonalds" zbog svoje veličine

U narednim godinama, neki lokalni zvaničnici - uključujući tu i bivšeg gradonačelnika Njujorka, Rudolfa Đulijanija - posvetili su se čišćenju svojih ulica od takvih lokala.

Ponegde su bioskopi i lokali sa striptiz pip-šouom pali pod zakonsku odredbu po kojoj moraju da uklone vrata sa privatnih kabina, ili da prikazuju jednako filmova za odrasle koliko i nepornografskih filmova. Ova uredba, u kombinaciji sa rastućim cenama nekretnina i sve većom dostupnošću pornografskih sadržaja drugde, dovela je do zatvaranja ovakvih mesta širom Amerike.

Pip-šou striptiz sa plesačicama uživo, poput onog koji se nudio u Šougrl Videu, postao je još ređi.

„Naši roditelji su vodili tajnu imperiju gej pornića“

Prvi muzej vagine u svetu želi da „iskoreni sramotu"

Iako se bivše plesačice kakva je Trežur rado prisećaju svog iskustva kada su tamo radile, devedesetih godina prošlog veka, drugi nisu imali baš reči hvale za poslednje godine ovog pip-šou lokala. Autorka danas ugašenog vebsajta NSFW Corp, koja je posetila Šougrl Video 2013. godine, opisala je svoje iskustvo u kabini kao „najgore iskustvo uz pristanak koji je ikada doživela sa nagom osobom".

Budući da je pornografija danas dostupna na internetu za samo nekoliko sekundi, možda treba da čudi što su Šougrl Video i druga slična mesta uopšte preživela ovoliko dugo.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Aktivistkinje udruženja "Žene protiv pornografije" (WAP) održavaju protest 1979. godine protiv mesta za odrasle na Tajms Skveru.

B„Biznise sa seksualnim sadržajima zamenio je internet", rekao je Pistol, koji se povukao iz posla 2016. godine, u intervjuu za Las Vegas San. „Sve vam je nadomak ruke u svakom trenutku. Izbor iz celog sveta, dvadeset četiri sata dnevno, sedam dana u nedelji."

Dr Barbara Brents, profesorka sociologije na Univerzitetu Nevada, već četvrt veka proučava seksualnu industriju svoje države. „Na određeni način, seks industrija je decentralizovana", kaže ona.

„Zahvaljujući internetu, možete da postavite veb-kameru i izvodite pip-šou striptiz. Funkcioniše na isti način, samo što možete da ga obavljate u privatnosti sopstvenog doma."

Prema mišljenju dr Brents, Šougrl Video i vlasnici tog mesta odigrali su u Las Vegasu ključnu ulogu u borbi za slobodu govora i seksualnog izražavanja. Posvedočila je gašenju sličnih lokala u okolini, usmerenih na potrošače iz radničke klase, paralelno sa rastom finansijskih nejednakosti.

Pored reputacije poslednjeg pip-šoua u kojem se striptiz izvodi uživo u celom Vegasu, Šougrl Video je imao i nesvakidašnju lokaciju. Početkom 1990-ih, vlasti su rešile da isteraju biznise vezane za seks sa glavnog korzoa, ali je Šougrl, zaštićen starim propisima, ostao na glavnom bulevaru.

Image copyright Nick Leonard Natpis na slici Par i dalje drži jedan lokal, Talk of the Town, koji je poslužio kao lokacija u špici prvog iz serije filmova "Mamurluk u Vegasu"

Uprkos turističkom sloganu "Šta se desi u Vegasu, ostaje u Vegasu", koji odaje utisak da posetioce čekaju neobuzdani seks i hedonizam, ima odnos grada prema seksu nije kakav se na prvi pogled čini.

Zvaničnici su tokom poslednjih nekoliko decenija, kako bi proširili privlačnost ponude ovog odredišta, nametnuli razne vrste ograničenja zabavi koja nudi seks.

Dejvid Figler je na prvoj liniji fronta ovog rata već gotovo tri decenije. Kad je počeo da se bavi advokaturom, prihvatao je maltene isključivo slučajeve lokalnih pornografa, striptizeta i drugih koji rade u industriji za odrasle i obavljaju seksualni rad.

Njegove anegdote, među kojima je i ona kada se borio za pravo striptizeta da mogu da ponude lep-dens, u najmanju su ruku živopisne.

„Las Vegas se često trudi da svima bude sve, i da pruži sve što bi iko mogao da poželi", kaže on. „To je u određenoj meri istina, ali ne bez ograničenja."

Imidž koji Las Vegas voli da odašilje ume da zbuni goste, kaže dr Brents. „Neki ljudi sigurno misle da je u Vegasu prostitucija legalna - a nije", kaže ona.

Preduzeća poput striptiz-klubova, štaviše, u zakonskoj su obavezi da istaknu jarke žute natpise blizu ulaza kako bi to razjasnili posetiocima.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Kocka i seks su tokom godina postali glavni mamci za turiste

Konfuzija nastaje zbog toga što je Nevada, u kojoj se nalazi Vegas, jedina država SAD u kojoj su javne kuće zakonom dozvoljene. Prisutne su još od dana Zlatne groznice, ali im se od 1971. godine dozvola izdaje samo u opštinama sa malom populacijom.

Danas se od Vegasa najbliže javne kuće mogu naći u gradiću Parampu, na gotovo stotinu kilometara udaljenosti kolima.

Zakonom dozvoljene javne kuće raštrkane po ruralnim delovima Nevade i dalje dele javnost. Po kritičarima, vlasti ne uspevaju da regulišu trgovinu seksom, za koju se smatra da je mnogo obimnija od legalnog tržišta u državi. U federalnoj tužbi podnesenoj ove godine zahteva se i potpuno ukidanje sistema legalnih javnih kuća.

Preostale javne kuće, kojih je dvadesetjedan, već su preživele više apela za zabranom na nivou države. Prošle godine su propali pokušaji da se zabrane u dve zasebne opštine, a Denis Hof, poznati vlasnik javne kuće i aktivista, čak je izglasan u lokalne vlasti - uprkos tome što je preminuo usred kampanje.

Natpis na slici Pre svoje smrti, 2018. godine, Hof je posedovao Ranč Zečica - jednu od najčuvenijih javnih kuća u Nevadi

Viktorija Hartman, nekadašnja plesačica u Šougrl Videu, a danas direktorka gradskog Muzeja erotske baštine, smatra da strahovi od seks trafikinga u ovoj industriji zamagljuju priče onih koje su odabrale da se dobrovoljno bave seksualnim radom, među njima i striptizete.

„Prozorska stakla iza kojih smo plesale nama su pružala sigurno mesto na kojem možemo da izrazimo svoju seksualnost, da se poigramo plesom, i dobro zaradimo", opisuje ona o vreme koje je provela u Šougrl Videu. Prema njenom mišljenju, lokalne vlasti bi trebalo da rade na skidanju stigme sa seksualnog rada. Ona veruje da će seks, što više bude nestajao sa površine Las Vegasa, utoliko više cvetati u lokalnoj kontrakulturi.

Dr Brents kaže da su zahtevi za kriminalizacijom prostitucije istorijski dolazili iz industrije igara na sreću koja se, kako je grad počeo da se distancira od mafije, htela da očisti svoj imidž u javnosti i zadeluju kao legitiman posao - posebno u očima federalnih vlasti.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Kako je rastao, Vegas je imao dobro poznate veze sa organizovanim kriminalom, pre nego što je postao korporativniji tokom 1960-ih godina

Figler kaže da ta nesigurnost opstaje u industriji igara na sreću do dan-danas. „Zato, na primer, nemate striptiz klubove unutar kockarnica - što bi donosilo neviđenu zaradu - ali imate diskretnije toples prizore", kaže on.

„Zanimljiva je ta dihotomija između prodaje seksa i regulacije svih stvari koje imaju veze sa seksom."

Ova komercijalizacija seksa još se može videti kada danas šetate Vegasom. Teško je propustiti mobilne bilborde koji kroz ulice reklamiraju „seksi devojke koje vam dolaze na vrata" i ljude koji dele sugestivno ispisane vizitke za navodno legalne usluge poslovne pratnje i plesa na željenoj lokaciji.

Verovatno ćete videti i devojke i muškarce u toplesu, potpuno nage izuzev boje za telo ili strateški postavljenog kristalnog donjeg veša, kako pokušavaju da prodaju karte za raskalašne predstave uzduž Bulevara Las Vegas. No, čak su i ove produkcije tokom godina izazivale pritužbe.

Noćni klub sugestivnih predstava izbačen je iz hotela Palaco 2013. godine pošto su vlasnici odmarališta izneli optužbe da predstave prelaze granicu pristojnosti. I oko bilborda na kojima se oglašava burleskna predstava „Lude devojke", uz sliku nagih zadnjica, bilo je poziva za zabranu.

Image copyright Getty Images Natpis na slici U stilu Vegasa, reklama je očuvana u bronzi kao lokalna turistička atrakcija

U gradu koji je uvek testirao granice prihvatljivosti, Šougrl Video se klatio na samoj ivici.

„Ne znam da li bi baš moglo da se plače za vrstom lokala kakav je bio Šougrl Video", kaže Dejvid Figler. Dobro je poznavao ovo preduzeće i njegove vlasnike, pošto ih je i zastupao i pisao o njima.

„Ali mislim da je na nekoj višoj razini Šougrl Video bio predstavnik nekakvog slobodarskog načina života koji je Las Vegas, na nekom nivou, uvek pokušao da ovaploti - ali možda nikad nije u tome u potpunosti i uspeo."

„Kako se gase mesta poput Šougrl Videa, Las Vegas je sve manje odmetničko, a sve više jedno mejnstrim, mesto."

To što se na mestu Šougrl Videa otvara dispenzarija za marihuanu i te kako je simbolično. Otkad je Nevada legalizovala rekreativnu upotrebu marihuane 2016. godine, prodajna mesta za ovu drogu nikla su širom čitavog područja Las Vegasa - među njima je i Planeta 13, supermarket koja se hvali time da je najveća prodavnica marihuane sa zabavnim kompleksom na svetu.

Image copyright Nick Leonard Natpis na slici Tabla za Šougrl video je u kasnijim godinama retuširana tako da devojka liči na Trežur

Neki zakonodavci i vlasnici preduzeća u gradu ne kriju svoje ambicije da se opare od turizma zbog marihuane i postanu „novi Amsterdam". Za sada, turisti željni konzumiranja nalaze se u pravnom limbu. Konzumiranje na javnom mestu i dalje je zabranjeno, dok zakonom regulisani kofi-šopovi još nisu dobili zeleno svetlo za otvaranje.

Ali, može li marihuana ikad potpuno da zameni zabavu za odrasle zasnovanu na seksu kao glavni porok ovog grada? Trežur Braun misli da ne može.

„Uvek će biti mesta za gole žene, verovatno svuda u Americi", kaže ona.

Glavni korzo može da se vidi iz kuće ovog para. Još poseduju jedan striptiz klub u centru koji dobro privređuje. Iako više ne radi u industriji za odrasle, Trežur kaže da nikad ne bi mogla da napusti otkačeni, predivni svet Vegasa.

„Htela bih da zauvek Las Vegas zovem svojim domom jer mnogo volim što je sve kao u nekom izvitoperenom ogledalu", kaže. „Malo je lud. I neumesan. I totalno kič, ali ja ga volim."

Sve fotografije zaštićene autorkim pravima