Natpis na slici U čemu se sastojao trik sa „crnom magijom"?

Jednog avgustovskog dana 1995. godine muškarac po imenu Futanga Babani Sisoko ušetao je u centralu Islamske banke Dubai i zatražio zajam kako bi kupio automobil.

Upravnik banke je to odobrio i Sisoko ga je pozvao na večeru u svoj dom. Bio je to samo uvod, piše novinarka BBC-ja Bridžit Šefer, u jednu od najsmelijih prevara svih vremena.

Sisoko je u toku večere izneo zapanjujuću tvrdnju. Upravniku banke, Muhamedu Ajubu, rekao je da poseduje magične moći. Pomoću tih moći mogao bi da uzme određeni iznos novca i udvostruči ga. Pozvao je svog prijatelja iz Emirata da ga opet poseti i da donese nešto keša.

Crna magija se u islamu smatra bogohulnom. Uprkos tome, verovanje u nju je i dalje široko rasprostranjeno i Ajuba je očarao taj živopisni i misteriozni biznismen iz izolovanog sela u Maliju.

Kada je Ajub sledeći put došao u Sisokovu kuću, noseći novac, nepoznatimuškarac je izleteo iz jedne od prostorija tvrdeći da ga je upravo napao duh - đin. Upozorio je Ajuba da ne žesti đina, jer se tako njegov novac možda neće udvostručiti.

Zato je Ajub ostavio keš u magičnoj sobi i sačekao.

Rekao je da je video svetla i dim. Čuo je glasove duhova. A onda je nastupila tišina.

Novac se zaista udvostručio.

Ajub je bio oduševljen - pljačka je mogla da počne.

„Verovao je da je posredi crna magija - da gospodin Sisoko ima moć da udvostruči novac", tvrdi Alan Fajn, advokat iz Majamija kojeg je kasnije banka unajmila da istraži zločin.

„Stoga je slao novac gospodinu Sisoku - novac iz banke - očekujući da će mu se vratiti udvostručen."

Između 1995. i 1998, Ajub je izvršio 183 transakcije na Sisokove račune širom sveta. Sisoko je, takođe, imao i velika zaduženja na kreditnim karticama - merena u milionima, prema Fajnu - koja je Ajub pokrivao.

U Dubaiju sam živela 1998. godine i tada čula glasine o tome da je banka u nevolji.

Kada su jedne novine izvestile da banka ima problem sa protokom novca, gomila ljudi se okupila ispred zgrade, tražeći da povuku novac s računa.

Vlasti Dubaija su stišale krizu. Prozvale su je „malom poteškoćom koja nije dovela ni do kakvih finansijskih gubitaka kako u bankovnim investicijama, tako ni na računima klijenata."

Ali to nije bilo tačno.

„Vlasnici banke primili su ogroman, ogroman udarac. Osiguranje ga nije pokrilo", tvrdi Fajn. „Banka je opstala zato što je vlada ponudila pomoć. Ali odustali su od mnogih akcija kako bi se to desilo."

A gde je bio Futanga Babani Sisoko? U to vreme, on se nalazio veoma daleko.

Jedna od lepota cele prevare bila je u tome što uopšte nije morao da se nalazi u Dubaiju kako bi redovno primao novac.

U novembru 1995. godine, samo nekoliko nedelja nakon što je pokazao magične moću Muhamedu Ajubu, Sisoko je posetio jednu banku u Njujorku i otvorio račun, ali nije učinio samo to.

„Ušetao je jednog dana u Sitibanku, bez zakazanog sastanka, upoznao je jednu službenicu i zatim se oženio njome", tvrdi Alan Fajn. „Imamo razloga da verujemo kako je ta veza olakšala njegov odnos sa Sitibankom, pošto je tamo otvorio račun preko kojeg je, koliko se sećam... recimo da je više od 100 miliona dolara prebačeno u Sjedinjene države."

U stvari, prema slučaju koji je Islamska banka Dubai pokrenula protiv Sitibanke, više od 151 miliona dolara „je Sitibanka zadužila preko korespondentskog računa IBD bez ispravne autorizacije." Slučaj je kasnije obustavljen.

Sisoko je svojoj ženi za pomoć platio više od pola miliona dolara.

„Ne znam po kom zakonu ju je oženio, ali zvao ju je svojom suprugom i ona je verovala da mu je žena", tvrdi Fajn.

„Znala je da postoje mnoge druge žene. Neke iz Afrike, neke iz Majamija, neke iz Njujorka."

Natpis na slici Foto: Majami Herald

Kada je novac iz banke počeo da pristiže, Sisoko je mogao da ostvari san o otvaranju avio-kompanije za Zapadnu Afriku. Kupio je polovni avion hoker-Sidli 125 i par starih boinga 727. Tako je nastala kompanija Er Dabija, nazvana po njegovom selu u Maliju.

Ali u julu 1996. godine Sisoko je napravio veliku grešku kad je pokušao da kupi dva helikoptera hjui, još iz vremena Vijetnamskog rata, iz razloga koji ostaju nejasni.

„On je to objasnio željom da budu vazdušna vozila hitne pomoći. Ali helikopteri koje je tražio bili su veoma veliki, nisu ličili na one koje viđate kako lete tamo-amo između bolnica i urgentnih centara u SAD, bili su mnogo veći od njih", tvrdi Fajn.

A pošto su mogli da se opreme kao vojne letelice, za te helikoptere je bila potrebna posebna dozvola za izvoz. Sisokovi ljudi su pokušali da ubrzaju stvar ponudivši cariniku mito od 30.000 dolara. I zbog toga su uhapšeni. Interpol je tada izdao poternicu i za Sisokovo hapšenje. Uhvatili su ga u Ženevi, gde je otišao da otvori još jedan bankovni račun.

Tom Spenser, advokat iz Majamija od kojeg je zatraženo da zastupa Sisoka, živo se priseća dana kada je otišao da se upozna s njim u zatvoru Šam-Dolon u Ženevi.

„Razgovarao sam s upravnikom zatvora, koji me je pitao da li će Sisoka prebaciti u Sjedinjene države", kaže Spenser.

„Odgovorio sam: 'Pa, videćemo.' Na šta je on rekao: 'Ovaj, molim vas da to odložite što je duže moguće.' Pitao sam: 'Ali zašto?' A on je kazao: 'Zato što nam svake večeri doprema avionom fantastične obroke.' Tako je prošao moj prvi, bizarni susret sa Sisokom."

Natpis na slici Sud u Majamiju gde se sudilo Sisoku (sada je zatvoren)

Sisoka su ubrzo isporučili u SAD, gde je počeo da okuplja uticajne pristalice.

Spremnost diplomata da brane Sisoka zapanjila je sudiju koji je predsedavao na ročištu za određivanje jemstva. A Tom Spenser je ostao u čudu kada je bivši američki senator, Birč Bejh, objavio da se priključuje timu koji je branio Sisoka.

„Pa, morate da se zapitate zašto bi se bilo ko zalagao za stranog državljanina koji, naizgled, ni po čemu nije bitan za Sjedinjene države", kaže Fajn. „Ne znam odgovor na to pitanje. Ali zanimljivo je postaviti ga."

Američke vlasti su želele da Sisoko ostane u pritvoru, ali je pušten na slobodu, uz kauciju od 20 miliona dolara - što je u tom trenu predstavljalo rekordnu svotu u Floridi.

Posle toga, počeo je da troši šakom i kapom.

Ušao bi i kupio dva, tri, četiri automobila odjednom... Novac je leteo kao nošen vetrom Ronil Dufrejn, Prodavac automobila

Njegov advokatski tim je dobio mercedese i jaguare kao nagradu. To je, međutim, bio tek početak.

Sisoko je potrošio pola miliona dolara u samo jednoj juvelirnici, priseća se Fajn, kao i stotine hiljada u drugima. U jednoj prodavnici muške odeće, potrošio je više od 150.000 dolara.

„Ušao bi i kupio dva, tri, četiri automobila odjednom, vratio bi se sledeće nedelje i kupio još dva, tri, četiri automobila. Novac je leteo kao nošen vetrom", kaže prodavac automobila Ronil Dufrejn.

On procenjuje da je Sisoku ukupno prodao imeđu 30 i 35 automobila.

Sisoko je u Majamiju postao slavan. Već je imao nekoliko žena, ali to ga nije sprečilo da se opet ženi - a smeštao bi ih u neki od 23 stana koje je iznajmio u gradu.

„Plejboj je reč koja ga na pravi način opisuje. Jer, bio je veoma elegantan. I zgodan. I odevao se sa stilom. Doneo je mnogo novca Majamiju", kaže Sisokova rođak, Makan Musa.

Sisoko je takođe davao novac i u plemenite svrhe. Suđenje mu se primicalo i znao je kolika je moć dobrog publiciteta. U jednoj prilici, kojoj je svedočio njegov rođak, dao je 413.000 dolara srednjoškolskom bendu koji nije imao novac za put u Njujork, kako bi učestvovao u paradi za Dan zahvalnosti.

Image copyright BBC Sport Natpis na slici Sisoko je donirao novac srednjoškolskom orkestru iz Majamija

Jedan od advokata njegove odbrane, profesor H. T. Smit, seća se da se Sisoko četvrtkom vozio po gradu i delio novac beskućnicima.

„Pitao sam se je li on neki savremeni Robin Hud? Zašto bi krao novac, pa ga delio naokolo? To mi nije imalo smisla", kaže on.

„[Majami] Herald je objavio priču o njemu nakon što je - ne bih da preteram, ali mislim da su rekli kako su uspeli da zabeleže da je podelio 14 miliona dolara. A proveo je ovde samo 10 meseci. To je više od milion dolara mesečno."

Alan Fajn je zauzeo malo ciničniji stav.

„On je štošta uradio samo da bi stvorio sliku o sebi i održao uverenje drugih da je veoma moćan i neverovatno bogat. Delio je novac, ali... koliko je meni poznato, nikad to nije činio bez prilike da javnost to vidi."

Uprkos ovom PR-u, kada je Sisokov slučaj izašao pred sud, zanemario je savete svojih advokata i izjasnio se krivim.

Možda je proračunao da će se tako postaviti manje pitanja o njegovom finansijskom stanju.

Određena je kazna od 43 dana u zatvoru i 250.000 dolara - koje je, naravno, platila Islamska banka Dubai, iako to nije znala.

Nakon što je odslužio polovinu kazne, oslobođen je u zamenu za donaciju u visini od milion dolara jednom utočištu za beskućnike. Ostatak je trebalo da odsluži u kućnom pritvoru u Maliju.

Umesto toga, kod kuće je dočekan kao pravi heroj.

Natpis na slici Foto: Majami Herald

Negde u to vreme revizori Islamske banke Dubai počeli su da primećuju da nešto ne valja. Ajub je postajao sve nervozniji i Sisoko je prestao da odgovara na njegove pozive.

Naposletku se poverio kolegi, koji ga je pitao koliko novca nedostaje. Suviše postiđen da bi priznao, Ajub je napisao na parčetu papira - 890 miliona dirama, to jest 242 miliona dolara.

Proglašen je krivim za prevaru i osuđen na tri godine zatvora. Priča se da je, takođe, morao da prođe kroz egzorcizam, kako bi se izlečio od vere u crnu magiju.

Sisoko nikad nije izveden pred lice pravde. Sud u Dubaiju ga je u odsustvu osudio na tri godine zbog prevare i praktikovanja magije. Interpol je izdao nalog za hapšenje i poternica za njim i dalje važi.

Pronašla sam transkripte drugih suđenja na kojima se Sisoko nije pojavio, među kojima je i ono u Parizu. Njegov advokat je tvrdio da je Sisoko žrtveni jarac za Ajubova dela, te da je novac iz banke otišao negde drugde, ali sud nije progutao tu priču i osudili su za pranje novca.

Natpis na slici Sisoko je 12 godina bio poslanim u parlamentu

U periodu od 12 godina, između 2002. i 2014, Sisoko je bio član parlamenta Malija, što mu je pružalo imunitet od sudskog gonjenja. Tokom poslednje četiri godine, pošto više nije bio poslanik, štitila ga je činjenica da Mali nema sporazum o ekstradiciji sa drugim zemljama.

Islamska banka Dubai ga uprkos tome i dalje krivično goni preko suda.

Odletela sam u Bamako, glavni grad Malija, da pronađem ljude koji bi mogli da mi kažu nešto o Sisoku.

Ušla sam u trag njegovoj krojačici, koja ga se rado sećala.

„Poslednji put kad sam ga videla, pre dve ili tri godine, napravila sam mu platneni kofer. Nije bio srećan ako ne bi imao šta da pokloni drugima. To je njegov stil. Voli da daje stvari ljudima", rekla je ona.

Takođe sam pronašla njegovog vozača, Lukalija Ibrahima.

„Dobra stvar kod njega je što, ako posao ide fino, možete očekivati mnogo poklona. Voli da pomaže ljudima oko njihovih problema", rekao je. „Mogu vam navesti i nekoliko loših stvari. On je neko ko ljudima stalno uliva nadu, ali umesto da vam kaže istinu, on vas uvek vuče za nos."

Na pijaci sam pronašla zlatara koji je imao samo reči hvale za klijenta koji bi ga pozvao i tražio da mu se izrade pokloni za prijatelje.

Takođe sam čula da je moguće pronaći ga blizu njegovog rodnog sela, Dabije, po kojoj je ime dobila Sisokova kratkoveka avionska kompanija. Selo se nalazi blizu granice Malija sa Senegalom i Gvinejom.

Posle duge vožnje pronašla sam kuću koja je odgovarala dobijenom opisu.

Natpis na slici Sisokov dom u Maliju

Odjednom, okružen naoručanom gardom, pojavio se. Babani Sisoko, glavom i bradom, sada star sedamdesetak godina.

Pristao je na intervju. Atmosfera je bila napeta i pomalo nestvarna. Počeo je tako što mi je ispričao kako je došao na ovaj svet.

„Zovem se Sisoko Futanga Dit Babani. Znate, na dan mog rođenja sva sela u okolini su izgorela. Seljani su išli naokolo i vikali: 'Marieto je dobio dečaka'. Vatra se dizala i dizala. U okolini je bilo mnogo rastinja."

Zatim je pričao o svojim pokušajima da ponovo izgradi selo, sa čime je počeo 1985, kao i o novcu koji je zaradio. Rekao je da je u jednom trenutku imao 400 miliona dolara.

Natpis na slici Sisoko tvrdi da je svojevremeno imao 400 miliona dolara - ali i da je sada siromašan

Konačno sam ga pitala o 242 miliona dolara koje je primio od Islamske banke Dubai.

„Madam, ta 242 miliona, to je suluda priča. Gospoda iz banke bi trebalo da objasne kako su ostali bez tolikog novca. Mislim, 242 miliona. Čujte, kako je taj novac mogao na takav način da ode iz banke? U tome leži problem. Nije jedan čovek [Ajub] dozvoljavao sve te transfere. Kada banka prebacuje novac, nije samo jedna osoba odgovorna za to. Nekoliko ljudi mora da radi na tome."

Ukazala sam mu na to da je Muhamed Ajub na suđenju tvrdio da ga je Sisoko začarao.

„Gospodin kojeg pominjete, video sam ga i upoznao sam se s njim", rekao je.

Ali je porekao da je izvršio pljačku.

„Jedini kontakt s njim sam imao kada sam otišao da kupim automobil. Banka ga je kupila umesto mene i ja sam vratio taj zajam. Bio je to japanski auto."

Je li kontrolisao ljude putem crne magije?

„Madam, zašto bi neko ko poseduje takve moći bilo šta radio? Da imate takvu moć, mogli biste da opljačkate sve banke na svetu ne mrdajući s mesta. U Sjedinjenim državama, Francuskoj, Nemačkoj, svugde. Čak i ovde, u Africi. Mogli biste da orobite sve banke na svetu."

Pitala sam ga je li i dalje bogat?

Odgovor je bio direktan.

„Ne, nisam više bogat. Siromašan sam."

Prkoseći Interpolu, Sisoko je proveo zapanjujućih 20 godina u bekstvu, iako je protraćio sav novac i više ne sme da napusti Mali.

Nije proveo nijedan dan u zatvoru zbog pljačke banke uz pomoć crne magije.

Nije proveo nijedan dan u zatvoru zbog pljačke banke uz pomoć crne magije.