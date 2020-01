Image copyright Getty Images Natpis na slici Bili Ajliš dobila je nagradu za najbolji album i za hit singl „Bad Guy"

Pop zvezda Bili Ajliš najveća je pobednica Gremija 2020. godine jer je osvojila čak pet nagrada, uključujući i onu za najboljeg novog izvođača i pesmu godine.

Ova 18-godišnjakinja je osvojila i nagradu za album godine za debi When We All Fall Asleep, Where Do We Go, snimljen u kući u kojoj je odrasla u Los Anđelesu.

Ona je tako pretekla Tejlor Svift, do sada najmlađu autorku koja je osvojila ovu nagradu.

,,Mnogo se šalim oko ovih stvari, ali iskreno želim da kažem da sam toliko zahvalna", rekla je Ajliš.

Pevačica je trijumfovala u velikoj četvorci Gremija - dobila je nagradu za pesmu godine, kompoziciju godine, album godine i nagradu za najboljeg novog izvođača.

Ona je prva muzičarka koja je to postigla još od nagrade dodeljene Kristoferu Krosu 1981. godine.

Njen stariji brat Finijas O'Konel takođe je izabran za producenta godine za rad na albumu pevačice.

Rekao je da album sniman kod kuće jer je ,,najkreativniji tako gde mu je naprijatnije".

,,Velika mi je čast da dobijem Gremi za domaće kolačiće", rekao je on.

Ajliš je delovala prezadovoljno.

Kada je izašla da primi nagradu za album godine, okrenula se Arijani Grande i rekla: ,,Mogu li samo reći da mislim da Arijana ovo zaslužuje?"

Image copyright Getty Images Natpis na slici Brat i sestra

Pevačica je kasnije rekla da se oseća kao prevarantkinja.

,,Osećam se kao da ne bi trebalo da budem ovde", našalila se. ,,Kao da sam slučajno upala."

Ova tinejdžerka je tokom poslednjih 12 meseci bukvalno napisala nova pravila popa, stvarajući zloslutne, uznemirujuće pesme koje narušavaju tipične strukture i mame slušaoce u mračne muzičke predele.

,,Nismo napravili ovaj album da bi osvojio Gremi", rekao je Finijas, pridruživši se sestri na pozornici.

,,Napisali smo album o depresiji, suicidnim mislima i klimatskim promenama, kako izgleda kada ste loši momci, šta god to značilo.

,,I stojimo ovde, zbunjeni i zahvalni."

Image copyright Reuters Natpis na slici Ališa Kiz je bila domaćica

Image copyright Getty Images Natpis na slici Lizo je zadivila mnoge

U čast Kobija Brajanta

Ostali dobitnici su večeri bili su Lil Nas Eks, koji je osvojio nagradu za spot godine za video godine za Old Town Roadi Lizo, koja je osvojila tri nagrade, uključujući onu za najbolju pop solo izvedbu za svoj hit Truth Hurts.

Pevačica je otvorila ceremoniju zajedno sa pevačicom Ališom Kiz, voditeljkom večeri dodele. Odala je počast košarkaškoj zvezdi Kobiju Brajantu, koji je poginuo u padu helikoptera u nedelju uveče.

,,Ovo je za Kobija", rekla je Lizo kad je ceremonija počela, pre nego što je otpevala ,,Plačem jer te volim".

Posle nastupa, Kiz je pozvala publiku da se sete Brajantove porodice.

Image copyright Reuters Natpis na slici Ališa Kiz u čast poznatog košarkaša

I drugi izvođači su odali počast košarkaškoj zvezdi tokom ceremonije držeći u rukama dresove.

Među nastupima za pamćenje je izvođenje hip hop autora Tylera, The Creatora, koji je pevao u sred kuće koja gori i pop pevačice Demi Lovato, koja je prvi put pevala uživo od kada se sumnja da se predozirala pre dve godine.

Arijana Grande, koja je odbila da prisustvuje prošlogodišnjoj ceremoniji posle javnog sukoba sa producentom emisije, zadivila je publiku raskošnim nastupom i izvedbom pesme Imagine, ali i Seven Rings i Thank You, Next, sa orkestrom.

Image copyright Getty Images Natpis na slici BTS i Lil Nas Eks

Dua Lipa, koja je prošle godine dobila nagradu za najboljeg novog izvođača, čestitala je Bili Ajliš.

Govor je iskoristila za podrži rodnu raznolikost u muzičkoj industriji kojom muškarci i dalje dominiraju.

,,Postoji toliko zvezda producentkinja, umetnica, tekstopisaca [i] inženjerki", rekla je ona.

,,Ako ste u poslu i zapošljavate, razmislite o neverovatnim, talentovanim ženama tamo jer zaslužujemo mesto za svakim stolom."

