Image copyright Todd Wawrychuk

Holivudske zvezde bile su naoštrene (i spremne) za tradicionalni oskarovski ručak ovog ponedeljka.

Svake godine, nominovani za Akademijinu nagradu se okupljaju za prijateljsko okupljanje i prijatan obrok - koji je ove godine bio zasnovan na biljkama u skladi sa drugim večerama slavnih tokom holivudske sezone nagrada 2020.

Ali među zvanicama nisu bili samo poznati glumci - nominovani direktori fotografije, dizajneri zvuka, kostimografi i svi ostali takođe su prisustvovali.

Vrhunac ovog događaja je, naravno, velika grupna fotografija koja se uslika na kraju, za koju poziraju svi prisutni od 162 nominovanih.

Izvukli smo lupu i primetili nekoliko čudnih i upitnih modnih kombinacija.

1. Odelo Kventina Tarantina je možda ostalo na hemijskom čišćenju

Image copyright Todd Wawrychuk

Ili makar možemo da pretpostavimo zašto se pojavio u crno-žutoj košulji za kuglanje dok je većina drugih zvanica nosila malo formaliniju odeću.

Deveti film ovog reditelja, Bilo jednom u Holivudu, ima ogroman broj nominacija, uključujući i onu za Tarantina u kategoriji najboljeg reditelja.

Za grupnu fotografiju, stajao je odmah iza zvezde filma Leonarda Dikaprija, ali još jedno poznato lice bilo je tik uz njega.

Sa Kventinove leve strane je Robert De Niro - a ovaj par je ponovo zajedno više od dve decenije nakon što su vradili zajedno na filmu Džeki Braun iz 1997.

Ove godine, De Niro je bio potencijalni kandidat za ulogu u filmu Irac. Iako nije nominovan za najboljeg glumca, prisustvovao je kao producent filma.

2. Ovaj par izgleda kao da je iz Zaleđenog kraljevstva

Image copyright Todd Wawrychuk

Ako ste jedna od brojnih osoba koja je izludela do besvesti od pesme „Let It Go" (Pusti, neka ide) iz filma Zaleđeno kraljevstvo, možda želite da preskočite ovaj deo.

Jer ono što kantautorski par Kristen Anderson-Lopez i Robert Lopez ne „pušta da ode" je jedno drugo.

Duo je nominovan za najbolju oringinalnu pesmu ove godine „Into The Unknown" za film Zaleđeno kraljevstvo 2.

Nominacije na stranu, oni definišu apsolutni ideal jednog para.

Par Lopez deluju podjednako zaljubljeno jedno u drugo kao što su bili na venčanju 2003. godine - što čini njihov brak jednim od najdužih u istoriji Holivuda.

3. Bred Pit uživa u miru i tišini

Image copyright Todd Wawrychuk

Po svemu sudeći, ova grupna fotografija je bila verovatno jedini trenutak kada je nominovani za najboljeg sporednog glumca mogao da malo predahne.

Pitu su navodno tražili selfije više od bilo kome drugome na ručku.

„Male horde su se formirale oko ljudi kao što je Bred Pit (hej, ako ste nominovani za kratki dokumentarni film, ovo možda vaša jedina šansa da ga upoznate)", rekao je novinar Jahua Kevin Polovi.

A možete i da razumete zašto - on je top zvezda Holivuda sa povratkom u velikom stilu u ovoj sezonu dodele nagrada, posle nekoliko teških godina u privanom životu.

Pit je već osvojo nagrade na Zlatnim globusima i na Udruženja filmskih glumaca (SAG) za najbolju sporednu ulogu u Bilo jednom u Holivudu.

Imao je savršene govore na dodelama, a nedavno se šalio kada je dobio SAG nagradu prošle nedelje: „Moram da dodam ovo na moj Tinder profil."

4. Ovaj momak baš želi da dobije Oskara

Image copyright Todd Wawrychuk

Toliko, da se malo pomolio u sebi pre sečanosti koja se održava u nedelju, 9. februara.

Iv Piat možda zvuči kao ime novog Sen Loran parfema, ali u ovom slučaju fovorimo o reditelju filma Fudbalski klub Nefta, koji je nominovan za nabolji kratkometražni igrani film.

Piat je osvežio ovogodišnju grupnu fotografiju, zauzevši mesto pored statuete Oskara na sredini dok drži spojene šake.

Naravno, njegov molitveni položaj ruku je možda način da se zahvali bogu što se našao tako blizu Šarliz Teron, koja stoji tik ispred njega.

5. Skarlet Johanson je pobegla od karfiola

Image copyright Getty Images Natpis na slici Skarlet Johanson na dodeli SAG nagrada prošle nedelje

Pomislili biste da ako će se neko pojaviti za ovogodišnju grupnu fotografiju, to bi bila Skarlet Johanson jer je nominovana dva puta.

Za dve različite uloge koje je imala prošle godine - Priča o braku i Zec Džodžo - prepoznata je kao najbolju glavna glumica i najbolja sporedna glumica.

Ali ne krivimo je što je preskočila ovogodišnji ručak.

Obrok u ponedeljak se sastojao od veganskog sira i salate od cvekle i citrusa kao meze, dok su glavno jelo bile pečene maitake pečurke sa zimskom bundevom, karfiolom i zabranjenim crnim pirinčem.

Nismo sigurni zašto je samo crni pirinač zabranjen, jer isreno, ima argumenata da se zabrani sve što je bilo na tom meniju.

Ona nije jedina osoba koja je kliknula „Ne idem" na starnici tog Fejbuk događaja - Joakin Finiks, Entoni Hopkins, Antonio Bandersa, Adam Drajver, Saoars Ronan i Margo Robi takođe nisu došli.

6. Kostimografi su nosili impresivno dizajnirane kostime

Image copyright Todd Wawrychuk

Nominovani za najbolji kostim, kao što je svima poznato, imaju prednost za kada je reč o oblačenju za svečane događaje.

Za oskarovski ručak, Sendi Pauel je u potpunosti iskoristila prednost svetlo žute tkanine koja joj je preostala sa rada na filmu Irac.

Nosila je i svetlo narandžastu kravatu da ide uz njenu svetlo narandžastu kosu, čineći njenu svetlu modnu kombinaciju u potpunosti usklađenu u bojama.

Pauel je radila sa rediteljem Martinom Skorsezeom na nekoliko njegovih prethodnih filmova - uključujući i filmove Avijatičar, Igo, Zatvoreno ostrvo i Vuk sa Vol Strita.

Ovde pozira sa Keti Bejts, koja je nominovana za najbolju glumicu i koja nosi naočare za sunce da nas podseti koliko je dobro vreme u Holivudu.

7. I Britanci su bili živopisni

Image copyright Todd Wawrychuk

Dve najveće glumačke nade Ujedinjenog Kraljevstva ove godine razvedrile su more sivih odela i dosadnih kravata.

Zvezda filma Male žene, Florens Pju, nominovana je za najbolju sporednu ulogu i izgledala je kao kod kuće stojeći uz holivudske zvezde u prelepoj narandžastoj haljini.

U međuvremenu, zvezda filma Harijet, glumica Sintija Erivo nosila je jarko zelenu jaknu koja se slagala sa njenim zelenim naočarima.

Ona je uspela i da se odupre iskušenju da stavi zečije uši iza Rene Zelveger, koja će gotovo sasvim sigurno da je pobedi u kategoriji najbolje glumice za ulogu Džudi Garland.

8. Ovogodišnja fotografija izgleda... drugačije?

Image copyright Todd Wawrychuk

Kada bi ovi zidovi mogli da pričaju, rekli bi „možda nas ne prepoznajete, jer je prošle godine fotografija napravljena na drugom mestu".

(A onda bi svi gosti rekli: „O, bože, zid koji govori!". Zatim bi Netfliks otkupio prava da napravi dokumentarnu seriju,

Prvi put događaj je prebačen iz hotela Beverli Hilton, jer se ove godine održavala ranije nego prethodnih.

Zato je Akademija iznajmila Rej Dolbi plesnu dvoranu u Los Anđelesu, a na istom mestu će se održati i glavna ceremonija 9. februara.

Za razliku od sivih tepiha i zavesa na koje smo navikli u Beverli Hiltonu, pozadina na novoj lokaciji je potpuno bela, a takva je i većina nominovanih ove godine.

9. Mark Bridžis nije doneo skuter

Image copyright Todd Wawrychuk Natpis na slici Sa leva na desno: Džonatan Prajs iza Grete Gervig, Mark Bridžis i Noa Baumbah sa kravatom na pruge

Dizajner kostima osvojio je šaljivu nagradu pre dve godine kada mu je voditelj Džimi Kimel poklonio skuter jer je održao najkraći govor.

Akademija je probala da koristi razne taktike kako bi ubrzala dobitnike prilikom uručenja nagrada.

„Brzo izađite na scenu. Od trenutka kada vas prozovu, imate minut da završite govor", navodi producentkinja Linet Hauel Tejlor.

„Ne želimo da vas ubrzavamo, ali hoćemo ako bude potrebe", dodala je koproducentkinja Stefani Alan.

Bridžis će se i ove godine pojaviti na ceremoniji zbog rada na film Džoker, a na fotografiji je imao zelenu maramicu u džepu od odela.

Bridžis nije bio jedini koji je imao upadljiv odevni predmet - kravatu sa nacrtanim lišćem.

Noa Baumbah, režiser filma Priča o braku, imao je interesantnu kravatu sa šarenim prugama.

10. Lora Dern „uzela slobodno"

Image copyright Todd Wawrychuk

Svake godine, glumica Lora Dern je zadužena za raspoređivanje ljudi tokom zajedničkog fotografisanja.

Ali ove godine je došlo da manjeg sukoba interesa, pošto je ona jedna od nominovanih.

Umesto da se bavi multi-taskingom, ove godine Dern je odlučila da uzme mali odmor.

„Izvinjavam se što ove godine ne mogu to da radim, iako mnogo volim", rekla je Dern pre početka ručka.

„Ali postoji lep razlog zašto je tako", dodala je ona.

Ove godine njen posao obaviće Ilijana Daglas, glumica i režiserka, tako da će Dern moći da uživa i pozira u haljini koji je dizajnirao Oskar de la Renta.

Ovde možete pogledati fotografiju u punoj veličini.

Dodela Oskara 2020 održava se u Holivudu u Los Anđelesu u nedelju 9. februara.

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk