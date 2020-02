Vlasti u kineskom gradu Vuhanu završiće izgradnju nove bolnice za samo nekoliko dana, a u njoj će se naći pacijenti za koje se sumnja da su zaraženi korona virusom.

Bolnica Huošenšan, jedna od dve nove koje se grade u Vuhanu, prostiraće se na 25 hiljada kvadratnih metara.

Otvaranje je zakazano za početak nedelje.

Radovi na izgradnji ovog objekta počeli su 24. januara.

Kinesko ministarstvo zdravlja saopštilo je da su u toj zemlji umrle 304 osobe od korona virusa, a da je više od 14.000 zaraženo.

Slučajevi zaraženih korona virusom zabeleženi su u još 22 zemlje.

Ukupan broj zaraženih širom sveta prevazišao je onaj iz vremena SARS epidemije 2003. godine.

Tada je bilo oko 8.100 zaraženih ovim virusom.

Korona virus se najpre pojavio u Vuhanu, gradu sa 11 miliona stanovnika.

Kineski državni mediji tvrde da će bolnica Huošenšan imati oko 1.000 kreveta.

Kineska državna televizija uživo preko interneta prenosi proces izgradnje dve bolnice - i ovaj potez pokazao se kao pun pogodak.

List Global Tajms navodi da više od 40 miliona ljudi prati ovaj lajv strim.

Zahvaljujući tolikoj gledanosti, čak su i pojedine građevinske mašine stekle veliku popularnost.

Gledaoci su mešalicima dali nadimke: Kralj cementa, Veliki beli zeka i Beli valjak.

Huošenšan bolnica gradi se po modelu Sjaotangšan bolnice u Pekingu napravljene za vreme SARS epidemije.

Ta bolnica u glavnom gradu Kine napravljena je za sedam dana i tada je, navodno, oboren svetski rekord u brzini izgradnje.

„Kina ume da ovakve monumentalne projekte završi kratko roku", kazao je Janžong Huang, stručnjak iz Saveta za međunarodne odnose.

Kao i bolnica u Pekingu, objekat u Vuhanu biće sastavljen od unapred sagrađenih objekata.

Huang je naveo da su stigli inženjeri iz cele Kine kako bi bolnica bila izgrađena u najkraćem roku.

„Kina je zaista dobra u inženjerskim projektima. Veoma brzo se grade brojni soliteroi. Ljudima sa Zapada je teško da to zamisle. Ali je to izvodljivo", dodao je on.

