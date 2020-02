Image copyright Getty/Lionsgate/Sony/Pixar Natpis na slici Bong Jon Ho, Šarliz Teron, Tom Henks, Sintija Erivo, Vudi i Skarlet Johanson

Kratka pauza između dodele Bafte i Oskara ove godine jedva da je ostavila Hoakinu Finiksu dovoljno vremena da opere višenamenski smoking.

Zvezda filma Džoker samo je jedan od holivudskih glumaca koji žure iz Londona za Los Anđeles kako bi stigli na dodelu nagrada Akademije u nedelju.

Ceremonija počinje ranije nego prethodnih godina jer organizatori pokušavaju da zaustave pad gledanosti. Smatra se da niz ceremonija dodela drugih nagrada smanjuje interesovanje publike za Oskare, koji je praktično kruna sezone dodela nagrada.

Oskarolozi su pažljivo proučavali spisak nominacija u potrazi za trendovima, obrascima, bizarnostima i tragovima koji ukazuju na to ko bi mogao da osvoji šta.

1. Skarlet Johanson se pridružila prilično ekskluzivnom klubu

Ona je tek 12. osoba koja je dobila dve nominacije za glumu iste godine.

Johanson je nominovana za Najbolju glavnu žensku ulogu i Najbolju sporednu žensku ulogu za role u filovima Priča o braku i Zec Džodžo.

U klubu onih koji su takođe imali po dve nominacije su i Sigurni Viver (1989), Al Paćino (1993), Ema Tompson (1994), Džejmi Foks (2005) i Kejt Blanšet (2008).

Niko od njih nije osvojio nagradu u obe kategorije.

2. Prošlo je 15 godina otkako su dobitnici nagrade za najbolju glavnu žensku ulogu i najbolji film bili usklađeni

Nagrade za najbolji film i najbolju glavnu žensku ulogu veoma retko odu umetnicima koji su radili na istom filmu. Devojka od milion dolara iz 2004. godine sa Hilari Svonk u glavnoj ulozi je poslednji film čija ekipa je osvojila obe nagrade.

Malo je verovatno da će se ove godine to izmeniti.

Rene Zelveger je glavna favoritkinja za osvajanje Oskara za Džudi, koji nije čak ni nominovan za najbolji film.

3. Sintija Erivo bi mogla za završi sa ogromnim EGOT-om.

Štaviše, ako zvezda Harijete osvoji i Oskara uz Emi, Gremi i Toni, postaće najmlađa osvajačica EGOT-a u istoriji.

Ova tridesettrogodišnjakinja preuzeće tu titulu od aktuelnog šampiona Roberta Lopeza, koji je osvojio ovaj niz nagrada 2018. sa 39 godina.

Erivo ima čak dve šanse da to postigne u noći dodele Oskara - zato što je nominovana za najbolju glumicu i originalnu pesmu (ona je sa ekipom napisala pesmu Stand Up).

4. Ako Sem Mendes odnese nagradu za najbolju režiju, biće to najveći razmak između dva osvajanja nagrade za režiju u istoriji Oskara

Sem, koji je nedavno proglašen vitezom, prvi put je dobio Oskara 2000. godine za Američku lepotu, ali bi mogao da trijumfuje ponovo na ceremoniji 2020. godine sa izuzetno uspešnim epom o Prvom svetskom ratu 1917.

Pre ovoga, rekordni razmak držao je Bili Vajlder, osvojivši dva trofeja za najbolju režiju sa razmakom od 15 godina za Izgubljeni vikend (1945) i Apartman (1960).

5. Jedan par bori se jedno protiv drugog u konkurenciji za najbolji film

Režiseri Greta Gervig i Noa Baumbah, koji su počeli da se zabavljaju 2011. godine i imaju dete, bore se jedno protiv drugog za najprestižniju nagradu.

Nominacije Grete Gervig za Male žene i Noe Baumbaha za Priču o braku čine ih prvim režiserskim parom u istoriji koji se direktno bori jedno protiv drugog u kategoriji za najbolji film.

Džejms Kameron i Ketrin Bigelou imali nominovane filmove 2009. godine - ali su se oni razveli osamnaestak godina pre toga.

Gervig i Baumbah su nominovani u neznatno drugačijim kategorijama za scenario (najbolji adaptirani scenario i originalni scenario) tako da to neznatno smanjuje napetost između njih dvoje kod kuće nad sudoperom.

Sasvim slučajno, u oba njihova filma igra Lora Dern koja je nominovana za najbolju sporednu žensku ulogu.

6. E sad, uprkos tome, Male žene i Priča o braku imaju male šanse da osvoje glavnu nagradu

To je delom zato što nije uobičajeno da film osvoji nagradu za najbolji film a da nije nominovan za najboljeg režisera, što se nije desilo ni Greti Gervig ni Noi Baumbahu.

Nije, međutim, nemoguće.

Prošle godine je Zelena knjiga trijumfovala bez priznanja Piteru Fareliju u vidu nominacije za najboljeg režisera. Film Argo iz 2013. godine bio je poslednji koji je osvojio nagradu za najbolji film, a da režiser Ben Aflek nije ni nominovan.

7. Priča o igračkama 4 mogla bi da obori rekord u Oskarima koji je postavila Priča o igračkama 3

Nagrada za najbolji dugometražni animirani film uvedena je 2001. godine i od tada ju je osvojio samo jedan nastavak - Priča o igračkama 3.

Dakle, pobeda bi Priču o igračkama 4 učinila ne samo drugim nastavkom koji je osvojio nagradu za najbolji dugometražni animirani film, već i drugim filmom koji je osvojio nagradu u okviru istog serijala.

8. Parazit je već oborio rekord, a mogao bi da obori još jedan ako osvoji nagradu

To je prvi korejski film koji je nominovan za najbolji film, a tek šesti film koji je nominovan i za najbolji film, i za najbolji međunarodni dugometražni film.

Na tom spisku dvostrukih nominacija nalaze se prošlogodišnji Rim, Ljubav iz 2012. godine i Pritajeni tigar, skriveni zmaj iz 2000. godine.

9. Džonatan Prajs unosi dozu realnosti u nominaciju za najboljeg glumca

Zvezda Dvojice papa jedini među nominovanima u ovoj kategoriji igra stvarnu ličnost - papu Franju.

Ostali, Leonardo Di Kaprio, Antonio Banderas, Adam Drajver i Hoakin Finiks, igraju fiktivne likove.

(U redu, Pedro Almodovar je utkao neke od vlastitih iskustava u filmskog režisera kog igra Banderas u filmu Bol i slava.)

Ima više realnosti u kategoriji za najbolju glavnu žensku ulogu - Rene Zelveger igra Džudi Garland, Sintija Erivo igra aktivistkinju za ukidanje ropstva Harijetu Tabman, a Šerliz Teron igra voditeljku vesti Foks njuza Megan Keli.

10. Časopisi su plodno tle za filmske ideje

Dva favorita ovogodišnje sezone dodele nagrada zasnovana su na člancima iz časopisa.

Prelep dan u kraju inspirisan je člankom iz 1998. godine u Eskvajeru iz pera novinara Toma Džunoda, koji je napisao profil-intervju sa dečjim zabavljačem Fredom Rodžersom.

Prevaranti je, u međuvremenu, zasnovan na istraživačkom članku iz 2015. godine u časopisu Njujork iz pera Džesike Presler.

Iako su oba filma nominovana za brojne nagrade ove sezone, uključujući i Zlatni globus, samo se Prelepi dan u kraju našao na radaru Akademije.

Dženifer Lopez će morati da računa na neki budući film da bi dobila nominaciju za Oskara.

11. Prosečno godište nominovanih za najbolju sporednu mušku ulogu je 71

Ove godine, kandidati imaju više godine od prosečne starosti svih dobitnika u ovoj kategoriji - koja iznosi 49.

Ovaj put, Bred Pit je najmlađi sa 56, nominovan uz Toma Henksa (63), Džoa Pešija (76), Al Paćina (79) i ser Entonija Hopkinsa (82).

Budući da su već neko vreme u ovom poslu, možda ne iznenađuje da svi ovi pohlepni momci već imaju Oskara - Pit je dobio nagradu kao producent za 12 godina ropstva, dok su ga ostali osvojili za glumu.

12. Čovek-ptica bi mogao da posluži kao presedan za 1917

Analitičari Oskara svake godine pažljivo motre na nagradu za Najbolju montažu, zato što postoji jaka veza između nominacije za ovu kategoriju i konačnog osvajanja nagrade za najbolji film.

Uočljivo je, stoga, da je 1917 favorit za glavnu nagradu uprkos izostanku nominacije za montažu.

Samo je jedan film posle 1980. godine osvojio nagradu za najbolji film bez nominacije za najbolju montažu, a to je bio Čovek-ptica iz 2014. godine.

Da sve bude zanimljivije, Čovek-ptica i 1917 već imaju nešto zajedničko - oba filma deluju kao da su snimljena iz jednog kadra. Nijedan zapravo nije, što, da ironija bude veća, pokazuje koliko montaža mora da je bila virtuozna.

13. Le Man '66: Slavna 24 sata je prvi film o automobilskoj trci koji je dobio nominaciju za najbolji film

Ovo vam možda neće zvučati nešto posebno zanimljivo, ali postoji iznenađujuće visok broj trkačkih filmova koji su zapostavljeni u prošlosti - kao što su Trka života, Grand pri i Dani groma.

Sena ne bi mogao da se nominuje za najbolji film zato što bi već imao nominaciju za najbolji dokumentarni film, ali on nije dobio čak ni to.

Le Man '66: Slavna 24 sata (u originalu Ford v Ferrari, u nekim zemljama preveden kao Le Man '66) jeste nominovan, ali ima male šanse za pobedu.

„Nalazi se u jakoj konkurenciji, ali ovaj film upravo govori o pobeđivanju jake konkurencije", priznaje Kristofer Smit iz Motor1.

14. Netfliks je ove godine udvostručio šanse za pobedu

Slavni striming servis uložio je 2019. godine sve nade (i novac) u Rim, sprovevši agresivnu kampanju za nagradu za najbolji film koja je na kraju otišla Zelenoj knjizi.

Ove godine su spremili mnogo više filmova za sezonu dodela nagrada, kao što su Kralj, Ime mi je Dolemajt, Dvojica papa i Landromat (film o kom je bolje reći što manje).

Netfliksova dva filma, Irac i Priča o braku, nominovani su za glavnu nagradu.

Moguće je da Akademija još uvek nije spremna da dozvoli da striming servis osvoji nagradu za najbolji film. Ali ako postoji neki Netfliksov naslov koji bi mogao da ih pridobije, onda bi to morao da bude gangsterski film Martina Skorsezea sa Robertom De Nirom, Al Paćinom i Džoom Pešijem u glavnim ulogama.

15. Nijedan od dvojice favorita za najbolji film nemaju nominacije u glumačkim kategorijama

To je možda zbog toga što je Parazit doživljen kao film sa glumačkim ansamblom, gde nije lako izdvojiti jednu izvedbu za kategoriju glavnog glumca.

Izostanak filma 1917 iz glumačkih kategorija predstavlja veće iznenađenje jer se Džordž Makej pojavljuje u čitavom filmu.

16. Nominacija autorke pesama Dajan Voren za najbolju originalnu pesmu („I'm Standing With You" iz filma Proboj) njena je jedanaesta za Oskara

U ostale spadaju How Do I Live u izvođenjeu Lien Rajms (iz Leteće tamnice), I Don't Want to Miss a Thing grupe Aerosmit (iz Armagedona) There You'll Be Fejt Hil (iz filma Perl Harbur).

Ali, kao što smo rekli prošle godine, ona i dalje nikad nije osvojila nijednu nagradu.

Voren je sada najnominovanija žena za Oskara bez pobede u istoriji, što znači da Glen Klouz može da odahne.

Nominacija ser Eltona Džona u ovoj kategoriji stiže 25 godina nakon što je dobio nagradu za Can You Feel The Love Tonight iz Kralja lavova.

17. Džudi Garland nikad nije osvojila Oskara. A trebalo je

Svi su očekivali da ga dobije za Zvezda je rođena 1954. godine i ona je čak pripremila i kamere oko bolničkog kreveta (upravo se bila porodila) kako bi snimile njen govor.

Međutim, dobila ga je Grejs Keli za Provincijalku - jedan od najvećih preokreta u istoriji Oskara.

Kamermani su žurno raspremili opremu oko Garland i otišli.

Dakle, ako Rene Zelveger zaista dobije nagradu za najbolju glavnu žensku ulogu, makar će to u nekom obliku predstavljati (okasnelo) priznanje Akademije za Garland, više od pet decenija posle njene smrti.

